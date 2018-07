DGAP-News: Stockholm IT Ventures AB: STOCKHOLM IT VENTURES AB KÜNDIGT EINE ERFOLGREICHE AIRDROP-KAMPAGNE FÜR SEIN BYTEMINE TOKEN INITIAL COIN OFFERING AN (deutsch)

Stockholm IT Ventures AB: STOCKHOLM IT VENTURES AB KÜNDIGT EINE ERFOLGREICHE AIRDROP-KAMPAGNE FÜR SEIN BYTEMINE TOKEN INITIAL COIN OFFERING AN

03.07.2018 / 10:30

STOCKHOLM, SCHWEDEN (3. Juli 2018) - Stockholm IT Ventures AB (Börse

Frankfurt: SVAB - ISIN SE 0006027546), ein schwedisches

Technologieunternehmen, das sich auf sauberes, effizientes und

kostengünstiges Kryptowährungs-Mining spezialisiert hat, gibt heute bekannt,

dass seit dem Beginn des Airdrops (Freitag, 29. Juni 2018) über 90% der

verfügbaren 1 Million Bytemine Tokens zugeteilt wurden. Innerhalb von nur

wenigen Tagen hat Stockholm IT Ventures mehr als 925.000 Token, dies in

Erwartung des ICEM-Programms von Bytemine, zugeteilt.

"Der Airdrop ist für Stockholm IT Ventures und das Bytemine-Team ein großer

Erfolg", sagte Phillip Nunn, Managing Director der Krypto Division von

Stockholm IT Ventures AB. "Das rasante Wachstum in Größe und Engagement des

Teams, hat es uns ermöglicht, unser Projekt vor fast 100.000 Menschen zu

präsentieren und gleichzeitig eine der größten Anzahl von

Whitelist-Registrierungen zu erhalten, die ich je gesehen habe."

Seit dem Airdrop ist die Bytemine Telegram Group um 450% von 14.000 auf über

78.000 Mitglieder angewachsen und ist damit laut Telegram Crypto Groups die

dritte "heißeste" Telegrammgruppe.

"Menschen aus aller Welt haben an unserem Airdrop teilgenommen", fuhr Herr

Nunn fort. "Wir erwarten, dass wir in den kommenden Wochen noch zusätzliches

Momentum gewinnen und viele spannende Gespräche mit zahlreichen

institutionellen Investoren führen werden."

Interessierte können Bytemine auf Telegram beitreten:

https://t.me/bytemine/; das Withepaper ist wie folgt abrufbar:

https://bytemine.io/whitepaper/. Damit können Investoren Teil des neuen

Krypto-Mining-Ökosystems werden, das den digitalen Markt für

Finanzdienstleistungen verändern wird. Stockholm IT Ventures AB konzentriert

sich auf die Nutzung neuer Technologien und Anwendungen und wird von einem

Team erfahrener Führungskräfte geleitet. Das neue Bytemine-Token-Modell

nutzt eine skalierbare und nachhaltige Plattform, die auf dem Fundament von

effizienter Energienutzung in Schweden aufbaut, dies um für ihre Aktionäre

eine langfristig positive Rendite zu erzielen.

Über Stockholm IT Ventures AB

Stockholm IT Ventures AB ist eine schwedische Aktiengesellschaft, die seit

2014 unter dem Tickersymbol SVAB an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert

ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf sauberes, effizientes und

kostengünstiges Kryptowährungs-Mining und sowie auf Blockchain-Technologie.

Alle Mining-Aktivitäten sollen saubere und nachhaltige Energie aus

Wasserkraftwerken in Nordeuropa sowie Chip-Technologien nutzen, die im

Vergleich zu gewöhnlichem Bitcoin-Mining deutlich weniger Energie benötigen.

Die Stockholm IT Ventures-Aktie ist eine grüne Investition in die

Kryptowährungstechnologie. Für weitere Informationen, besuchen Sie

www.stockholmit.co. Sie können sie auch auf Facebook, Twitter und LinkedIn

finden. Details zum Bytemine (BYTM) Token und Whitepaper des Unternehmens

finden Sie hier: www.bytemine.io.

Medienkontakte:

Vibrate Communications für Stockholm IT Ventures

leslie@vibratecommunications.com

tyrone@vibratecommunications.com

