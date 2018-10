DGAP-News: Stockholm IT Ventures AB: STOCKHOLM IT VENTURES KÜNDIGT DAS BEVORSTEHENDE LISTING DES BYTEMINE (BYTM) TOKEN AM STEALTHEXCHANGE.IO AN (deutsch)

Stockholm IT Ventures AB: STOCKHOLM IT VENTURES KÜNDIGT DAS BEVORSTEHENDE LISTING DES BYTEMINE (BYTM) TOKEN AM STEALTHEXCHANGE.



DGAP-News: Stockholm IT Ventures AB

Sonstiges/Produkteinführung

Stockholm IT Ventures AB: STOCKHOLM IT VENTURES KÜNDIGT DAS BEVORSTEHENDE

LISTING DES BYTEMINE (BYTM) TOKEN AM STEALTHEXCHANGE.IO AN

22.10.2018 / 12:31

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

STOCKHOLM, SCHWEDEN (22. Oktober 2018) - Stockholm IT Ventures AB

(Frankfurter Wertpapierbörse: SVAB - ISIN SE 0006027546) gibt bekannt, dass

ihr Bytemine (BYTM)-Token ab dem 31. Oktober 2018 auf der Stealth Exchange

(stealthexchange.io) gehandelt werden wird.

"Dies ist die erste von vielen Börsen, an denen wir teilnehmen möchten",

sagte Anthony Norman, CEO von Stockholm IT Ventures AB. "Es ist ein guter

Start für den Bytemine-Token. Wir führen mit weiteren Crypto-Börsen

Gespräche, das grosse Interesse bestätigt uns, dass wir mit dem Bytemine

Token und dem aufgebauten Eco-System auf dem richtigen Weg in eine

erfolgreiche Zukunft sind. "

Vor kurzem aktualisierte Bytemine sein Geschäftsmodell, um das

AI-Hochgeschwindigkeits-Handelsmodell von Blocktrade Trade Technologies

(BTT) zu integrieren. Dabei ist geplant, 50% des Handelsgewinns über einen

Smart-Vertrag an alle Investoren auszuzahlen. Mit der geplanten Einführung

des BytemineX, einem Mitgliederclub, soll zudem die Möglichkeit geschaffen

werden, dass die Inhaber von Bytemine-Token in Crypto-Projekte investieren

können. Das erklärte Ziel des Clubs ist es, allen Investoren einen einfachen

Zugang zu Premium- und Frühphasen-Investitionsmöglichkeiten auf dem stetig

wachsenden Markt für dezentrale Blockchain-Anwendungen zu gewähren. Der

Token soll dabei als Katalysator zwischen Crypto-Start-Up's und Investoren

wirken, dies um die Basis zu schaffen, damit die interessantesten Konzepte

umgesetzt werden können.

Im Geschäftsmodell der Mitglieder hat der Bytemines (BYTM) -Token nicht nur

die Rolle einer direkten Handelswährung, sondern vereinnahmt auch

Listing-Gebühren für neue Token und sowie weitere Einnahmen aus den

unterschiedlichsten Anwendungen, welche innerhalb eines erfolgreichen

Club-Eco-Systems entstehen können.

Über Stockholm IT Ventures AB

Stockholm IT Ventures AB ist eine schwedische Aktiengesellschaft, die seit

2014 an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Börsenkürzel SVAB notiert

ist. Das Unternehmen ist spezialisiert auf saubere und effiziente

kostengünstige Kryptowährung, Produktion und damit verbundene FinTech- und

Blockchain-Technologien. Für weitere Informationen besuchen Sie

www.stockholmit.co. Sie können das Unternehmen auch auf Facebook, Twitter

und LinkedIn finden. Einzelheiten zum Bytemine (BYTM) Token und White Paper

des Unternehmens finden Sie unter www.bytemine.io.

Medien Kontakt:

Stockholm IT Ventures AB, Fredrik Waijnstad, fredrik@blocktradetech.com

22.10.2018

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Stockholm IT Ventures AB

Nybrokajen 7

111 48 Stockholm

Schweden

Telefon: +46 10 138 86 44

Fax: +46 85 010 9480

E-Mail: info@stockholmit.co

Internet: www.stockholmit.co

ISIN: SE0006027546

WKN: A116BG

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

736067 22.10.2018

