DGAP-News: Stockholm IT Ventures AB: STOCKHOLM IT VENTURES AB GIBT DIE ÜBERNAHME DER BLOCKCHAIN TECHNOLOGY CAPITAL LTD. BEKANNT (deutsch)

08.11.2018 / 14:15

STOCKHOLM, SCHWEDEN (8. NOVEMBER 2018) - Die Stockholm IT Ventures AB

(Frankfurter Wertpapierbörse: SVAB - ISIN SE 0006027546) hat BlockChain

Technology Capital Limited, ein in Dubai ansässiges Blockchain-Startup, im

Rahmen eines Equity-Swaps plus einer Bar-Komponente, erworben.

SITV setzt damit seine Akquisitionsstrategie weiter um und will sich damit

als weltweit führender Anbieter von Blockchain-basierten

Finanzdienstleistungen der nächsten Generation positionieren.

Die Blockchain sorgt in allen Branchen für enorme Veränderungen,

insbesondere in der Finanzdienstleistungsbranche. Stockholm IT Ventures hat

sich in den letzten 12 Monaten intensiv mit dem Aufbau und Erwerb

relevantenr Finanztechnologie- und Regulierungsinfrastruktur befasst, um die

nächste Generation von Finanzdienstleistungen zu entwickeln, indem sie eine

Brücke zwischen traditionellen Anlageklassen und der Blockchain schlägt.

"Wir sind vom Gründerteam sehr beeindruckt und die Übernahme bietet nun die

Möglichkeit, den Aufbau des Unternehmens weiter voranzutreiben. Wir teilen

die Vision des Teams, denn sie passt hervorragend zur Roadmap von Stockholm

IT Ventures." - sagt Anthony Norman - CEO SITV.

Die Übernahme von Blockchain Technology Capital stärkt das Know-how von SITV

in den Bereichen Blockchain-Entwicklung, Produktinnovation und -beratung und

baut ein starkes Blockchain-Ecosystem auf, das alle Geschäftsbereiche

verbindet.

"Wir freuen uns, Teil der SITV-Gruppe zu sein, um die Umsetzung des Planes

zu beschleunigen, ein weltweit führender Anbieter von Blockchain-basierten

Finanzdienstleistungen der nächsten Generation aufzubauen." - sagt Mujassum

Butt, Mitbegründer und Managing Partner BlockChain Technology Capital.

"Die grossen Synergien zwischen uns und SITV werden dazu beitragen, unseren

Kundenstamm weiter auszubauen und unser Produkteangebot zu ergänzen" -

schließt Asim Khan - Mitbegründer und Managing Partner von Blockchain

Technology Capital.

BlockChain Technology Capital, als neuer Bestandteil der

SITV-Unternehmensgruppe, wird die Aktivitäten in Dubai, Vereinigte Arabische

Emirate, weiter ausbauen. Das Management-Team und der Betrieb werden

vollständig in die SITV integriert.

Über Stockholm IT Ventures AB

Stockholm IT Ventures AB ist eine schwedische Aktiengesellschaft, die seit

2014 an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Börsenkürzel SVAB notiert

ist. Das Unternehmen ist spezialisiert auf saubere und effiziente

kostengünstige Kryptowährung, Produktion und damit verbundene FinTech- und

Blockchain-Technologien. Für weitere Informationen besuchen Sie

www.stockholmit.co. Sie können das Unternehmen auch auf Facebook, Twitter

und LinkedIn finden. Einzelheiten zum Bytemine (BYTM) Token und White Paper

des Unternehmens finden Sie unter www.bytemine.io.

Medienkontakt:

Stockholm IT Ventures AB, Anthony Norman, media@stockholmit.co

°