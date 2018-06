DGAP-News: Stockholm IT Ventures AB: STOCKHOLM IT VENTURES ERWIRBT EINE ANLAGE IM TÖREBODA SCIENCE PARK, SCHWEDEN, UM DIE CRYPTO-MINING-KAPAZITÄTEN ZU ERWEITERN (deutsch)

Stockholm IT Ventures AB: STOCKHOLM IT VENTURES ERWIRBT EINE ANLAGE IM TÖREBODA SCIENCE PARK, SCHWEDEN, UM DIE CRYPTO-MINING-KAPAZITÄTEN ZU ERWEITERN

^

DGAP-News: Stockholm IT Ventures AB / Schlagwort(e): Sonstiges

Stockholm IT Ventures AB: STOCKHOLM IT VENTURES ERWIRBT EINE ANLAGE IM

TÖREBODA SCIENCE PARK, SCHWEDEN, UM DIE CRYPTO-MINING-KAPAZITÄTEN ZU

ERWEITERN

04.06.2018 / 12:01

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

STOCKHOLM, SCHWEDEN (01. Juni 2018) - Stockholm IT Ventures AB (Frankfurter

Wertpapierbörse: SVAB - ISIN SE 0006027546), ein schwedisches

Technologieunternehmen, das sich auf sauberes, effizientes und

kostengünstiges Kryptowährungs-Mining spezialisiert hat, gibt den Erwerb von

zwei Liegenschaften mit IT-Infrastruktur in Töreboda, Schweden, bekannt.

Töreboda mit dem Töreboda Science Park, ist eine aufstrebende

Wachstumsregion auf halber Strecke zwischen Stockholm und Göteborg. Die

Liegenschaften werden zur Erweiterung der Kryptomining-Kapazitäten der

Stockholm IT Ventures AB sowie zur Bereitstellung von Studios und Büroräumen

für Forschung und Entwicklung genutzt und wird als Inkubator für neue

Technologien aufgebaut.

"Schweden hat sich als optimaler Standort für Krypto-Mining etabliert",

sagte Anthony Norman, CEO von Stockholm IT Ventures. "Wir sehen derzeit in

Schweden grosse Akquisitionen von Liegenschaften mit IT-Infrastruktur, um

energieeffiziente Technologien und tiefe Strompreise für das Krypto-Mining

zu nutzten. Wir nehmen diese einmalige Gelegenheit war, eine hochmoderne

Einrichtung zu erwerben, die den Bedürfnissen unserer wachsenden Pipeline

von interessierten Hosting-Kunden gerecht wird."

Die Anlage mit einer Grösse von 6000 m2 wurde für 980.000 Euro erworben. Die

Bezahlung des Kaufpreises erfolgt je zur Hälfte mit Aktien der Stockholm IT

Ventures AB (Preisbasis: EUR0,08) und Barmitteln, welche aus dem Drawdown

des GEM Global Yield Fund stammen. Die vorhandene Infrastruktur bietet eine

Leistung von bis zu 50 MW, mit der Möglichkeit durch bereits erfolgte

Baurechte, sowie einer Option auf Erweiterung auf dem bestehenden Areal, die

Produktionsfläche um weitere 6000m2 zu vergrössern. Mit dieser neuen Anlage

in Töreboda investiert Stockholm IT Ventures AB in den Aufbau eines der

größten Server-Räume Schwedens, welche auf einer neuen und deutlich weniger

Wärme erzeugenden Technologie basiert.

Über Stockholm IT Ventures AB

Stockholm IT Ventures AB ist eine schwedische Aktiengesellschaft, die seit

2014 unter dem Tickersymbol SVAB an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert

ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf sauberes, effizientes und

kostengünstiges Kryptowährungs-Mining und sowie auf Blockchain-Technologie.

Alle Mining-Aktivitäten sollen saubere und nachhaltige Energie aus

Wasserkraftwerken in Nordeuropa sowie Chip-Technologien nutzen, die im

Vergleich zu gewöhnlichem Bitcoin-Mining deutlich weniger Energie benötigen.

Die Stockholm IT Ventures-Aktie ist eine grüne Investition in die

Kryptowährungstechnologie. Für weitere Informationen, besuchen Sie

www.stockholmit.co. Sie können sie auch auf Facebook, Twitter und LinkedIn

finden. Details zum Bytemine (BYTM) Token und Whitepaper des Unternehmens

finden Sie hier: www.bytemine.io.

Medienkontakte:

Vibrate Communications für Stockholm IT Ventures

leslie@vibratecommunications.com

tyrone@vibratecommunications.com

---------------------------------------------------------------------------

04.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Stockholm IT Ventures AB

Tegeluddsvägen 31

115 40 Stockholm

Schweden

Telefon: +44 207 148 6262

Internet: www.stockholmit.co

ISIN: SE0006027546

WKN: A116BG

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

691987 04.06.2018

°