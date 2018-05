DGAP-News: Stockholm IT Ventures AB: STOCKHOLM IT VENTURES ANNOUNCES REVISED SCHEDULE FOR INITIAL COIN OFFERING (deutsch)

Stockholm IT Ventures AB: STOCKHOLM IT VENTURES ANNOUNCES REVISED SCHEDULE FOR INITIAL COIN OFFERING

STOCKHOLM, SCHWEDEN (22. Mai 2018) - Stockholm IT Ventures AB (Frankfurter

Wertpapierbörse: SVAB - ISIN SE 0006027546), ein schwedisches

Technologieunternehmen, das sich auf sauberes, effizientes und

kostengünstiges Kryptowährungs-Mining spezialisiert hat, gibt den

überarbeiteten Zeitplan für das erste Initial Coin Offering (ICO) seines

Bytemine Tokens bekannt.

"Dies ist ein riesiger Schritt nach vorn, um die Zukunft des nachhaltigen

Kryptominings mit umfangreichen Wachstumschancen für unsere Aktionäre zu

sichern", sagte Anthony Norman, CEO von Stockholm IT Ventures. "Das Team hat

intensiv daran gearbeitet, die Vision umzusetzen, die wir unseren Aktionären

dargelegt haben und wir freuen uns, sie in den kommenden Wochen zu

umzusetzen."

Mit dem Fokus auf saubere Energielösungen für Krypto-Mining ist Stockholm IT

Ventures AB der Wegbereiter für eine abgesicherte, nachhaltige und auf

grüner Energie basierende Kryptowährung. Das Unternehmen wird die Kluft

zwischen steigenden Produktionskosten und Rentabilität, die mit dem

kryptografischen Verifizierungsprozess mit traditionellem Krypto-Mining

verbunden ist, durch den Einsatz proprietärer erstklassiger Technologien und

eines innovativen Geschäftsmodells, beseitigen. Die Bytemine

Pre-ICO-Kampagne beginnt nächste Woche mit einem Airdrop für alle

registrierten und verifizierten Stakeholder der Stockholm IT Ventures AB.

Für weitere Informationen über den bevorstehenden ICO-Zeitplan, treten Sie

der Gruppe "Telegram" bei: https://t.me/bytemine.

Der Zeitplan für die bevorstehende ICO lautet wie folgt:

Woche vom 28. Mai 2018:

- Veröffentlichung aktualisiertes Bytemin-Whitepaper

- Bytemine Airdrop

Woche vom 4. Juni 2018:

- Beginn Vorverkauf

Woche vom 11. Juni 2018

- Veröffentlichung der neuen Token für Airdrop und KYC

- Bytemine ICO

Über Stockholm IT Ventures AB

Stockholm IT Ventures AB ist eine schwedische Aktiengesellschaft, die seit

2014 unter dem Tickersymbol SVAB an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert

ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf sauberes, effizientes und

kostengünstiges Kryptowährungs-Mining und sowie auf Blockchain-Technologie.

Alle Mining-Aktivitäten sollen saubere und nachhaltige Energie aus

Wasserkraftwerken in Nordeuropa sowie Chip-Technologien nutzen, die im

Vergleich zu gewöhnlichem Bitcoin-Mining deutlich weniger Energie benötigen.

Die Stockholm IT Ventures-Aktie ist eine grüne Investition in die

Kryptowährungstechnologie. Für weitere Informationen, besuchen Sie

www.stockholmit.co. Sie können sie auch auf Facebook, Twitter und LinkedIn

finden. Details zum Bytemine (BYTM) Token und Whitepaper des Unternehmens

finden Sie hier: www.bytemine.io.

Medienkontakte:

Vibrate Communications für Stockholm IT Ventures

leslie@vibratecommunications.com

tyrone@vibratecommunications.com

