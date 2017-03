DGAP-News: Stiftungsgeeignet: Veri ETF-Allocation Defensive mit FRANK-Siegel ausgezeichnet (deutsch)

Stiftungsgeeignet: Veri ETF-Allocation Defensive mit FRANK-Siegel ausgezeichnet

30.03.2017





PRESSEINFORMATION

FRANKFURT, 30. MÄRZ 2017

Stiftungsgeeignet: Veri ETF-Allocation Defensive mit FRANK-Siegel ausgezeichnet

* Renditewerk sieht Veri ETF-Allocation Defensive als geeignete Alleinanlage für Stiftungen

* Fonds hat derzeit vier Morningstars

* Veri ETF-Allocation Defensive aktuell ausgezeichnet mit fünf FWW Fundstars

Der Veri ETF-Allocation Defensive ist vom Renditewerk ( www.renditewerk.net) mit dem FRANK-Siegel ausgezeichnet worden. Damit ist er, nach dem Veri Multi Asset Allocation, nun der zweite Fonds der Frankfurter Investmentboutique Veritas Investment, dem die Auszeichnung als "Stiftungs-Alleinanlage geeignet" verliehen wurde. Das Renditewerk vergibt das Siegel an Fonds, die als Anlage für Stiftungsvermögen besonders geeignet sind. Die insgesamt nur 38 Fonds, die momentan das FRANK-Siegel tragen, zeichnen sich durch einen vermögensverwaltenden Ansatz, Renditestärke, eine deutliche Absicherung gegen Wertverluste, Nachhaltigkeit und niedrige Kosten aus. All diese Kriterien erfüllt der Veri ETF-Allocation Defensive.

Dirk Rogowski, Geschäftsführer von Veritas Investment meint dazu: "Gerade für Stiftungen sind die Themen Risikomanagement und stabile Wertentwicklung zentrale Kriterien bei der Produktauswahl, zumal es vielen Stiftungsvorständen zunehmend schwieriger erscheint, Risiken gering zu halten und zugleich Chancen für Wertsteigerungen und Ausschüttungen zu generieren. Dass dies dennoch möglich ist, zeigt der Veri ETF-Allocation Defensive. Denn diesem Multi-Asset-Fonds gelingt es, eine fest definierte Verlustgrenze mit Renditechancen zu kombinieren - und das seit Juli 2015 sogar mit einer ausschüttenden Anteilklasse (DE000A114522)."

2017 erzielte der Veri ETF-Allocation Defensive A (DE000A114522) eine Performance von +4,31 Prozent. Derzeit (Stand 28.03.2017) liegt seine Jahresperformance bei plus 3,49 Prozent bei einer Volatilität von lediglich 3,35 Prozent und einem Max Drawdown von 1,97 Prozent.

Aktuell wird die R-Tranche des Fonds (DE0005561666) von Morningstar mit vier Sternen ausgezeichnet. Zudem erhielt der Fonds vor kurzem von FWW das höchstmögliche Ranking von fünf FWW Fundstars.

Der Fokus des Fonds liegt auf dem Erzielen von Zinserträgen durch die primäre Anlage in Renten-ETFs. Das umfasst Unternehmens-, Staats- und Hochzinsanleihen aus den Industrie- und Schwellenländern, die durch einen entsprechenden Index abgebildet werden. Insgesamt kann dieser Anteil bis zu 70 Prozent der Allokation ausmachen. Mit Derivaten kann die Investitionsquote bei guter Fondsentwicklung auf insgesamt bis zu 120 Prozent und damit unter anderem die Aktienquote auf zeitweise bis zu 30 Prozent gesteigert werden. Mit der Asset Allokation wird eine breite Diversifikation über verschiedene Anlagesegmente, Regionen und unterschiedliche Anbieter angestrebt. Die Gesellschaft darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland mehr als 35 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens anlegen.

Der Veri ETF-Allocation Defensive wird nach dem bewährten Risk@Work-Ansatz verwaltet. Dieser ist in der Lage, Verlustszenarien zu simulieren, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 1:1 Million nicht überschritten werden sollen. Der Fonds arbeitet dabei nicht nur mit einer festen Wertuntergrenze - sondern war auch in der Vergangenheit regelmäßig in der Lage, dieses Sicherheitsnetz aufgrund seiner erzielten Performance höher zu hängen und so die erzielten Gewinne ebenfalls mit der genannten Wahrscheinlichkeit abzusichern.

Wie Risk@Work funktioniert, erläutert ein kurzes Video: https://www.youtube.com/channel/UCJgy0AqmVwpT2QkjVQQkhHg

Weitere Informationen zum Veri ETF-Allocation Defensive finden Sie hier:

ÜBER VERITAS INVESTMENT

Veritas Investment wurde 1991 als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach deutschem Recht gegründet und ist nun seit 25 Jahren erfolgreich am deutschen Markt tätig. Als konzernunabhängige Investmentboutique konzentrieren wir uns ausschließlich auf unsere Kernkompetenz: das Asset Management.

Wir sind Spezialist für systematische, prognosefreie Investmentstrategien. Wir wollen damit Chancen an den Märkten gezielt nutzen und Risiken konsequent reduzieren. Wir sind davon überzeugt, dass diese systematischen und prognosefreien Anlageentscheidungen die Grundlage für langfristige Wertzuwächse schaffen können - unabhängig von Modetrends und emotionalen Einflüssen.

Mit unserem etwa 20-köpfigen Team verwalten wir vermögensverwaltende Fonds und Aktienfonds. Auszeichnungen und Ratings belegen die Qualität unserer Investmentstrategien und Fonds.

PRESSEKONTAKT:

Veritas Investment GmbH Ralf Droz mainBuilding, Taunusanlage 18 60325 Frankfurt

Tel. +49 (0)69. 97 57 43 -73 Email: r.droz@veritas-investment.de www.veritas-investment.de

RISIKOHINWEISE:

Bitte beachten Sie: Die Veritas Investment GmbH bietet keine Anlageberatung. Die Inhalte dieser Meldung dienen ausschließlich fachlichen Informationszwecken und sind nicht als Empfehlung zu verstehen, bestimmte Transaktionen einzugehen oder zu unterlassen. Die enthaltenen Informationen wurden sorgfältig zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Meldung kann Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten, deren Inhalte von der Veritas Investment GmbH nicht kontrolliert werden. Daher übernimmt die Veritas Investment GmbH für derartige Inhalte keine Haftung. Darüber hinaus übernimmt die Veritas Investment GmbH keine Haftung für in dieser Meldung von Dritten zur Verfügung gestellte Daten und Informationen. Bei den dargestellten Wertentwicklungen handelt es sich ausschließlich um Vergangenheitswerte, aus denen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung des Fonds gezogen werden können. Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen in Verbindung mit dem jeweils letzten Jahres- und/oder Halbjahresbericht des Fonds. Diese Unterlagen und die Wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos bei der Veritas Investment GmbH und im Internet unter www.veritas-investment.de und in Österreich bei der Zahlstelle Société Générale S.A., Paris, Zweigniederlassung Wien, Prinz-Eugen-Straße 8-10/5/TOP 11, A-1040 Wien.

(c) 2016 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert.

