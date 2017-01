DGAP-News: Starkes Neukundengeschäft lässt curasan kräftig wachsen (deutsch)

Starkes Neukundengeschäft lässt curasan kräftig wachsen

DGAP-News: curasan AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis Starkes Neukundengeschäft lässt curasan kräftig wachsen

19.01.2017 / 09:58 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

- Brutto-Umsatzerlöse im vierten Quartal steigen um 37,0 Prozent auf 2,11 Millionen Euro

- Brutto-Umsatzerlöse im Gesamtjahr 2016 mit 6,94 Millionen Euro komfortabel im Rahmen der Gesamtjahresprognose

- Absatz in Asien wächst deutlich überproportional, USA und Deutschland stabilisieren sich

Kleinostheim, 19. Januar 2016 - Die curasan AG (ISIN DE0005494538), ein führender Spezialist für Medizinprodukte aus dem Bereich der Orthobiologie, ist auf Basis erster vorläufiger Zahlen zur Unternehmensentwicklung im Geschäftsjahr 2016 deutlich gewachsen. Die Gründe für den überproportionalen Zuwachs im vierten Quartal sind ein starkes Neukundengeschäft und eine erhöhte Zahl an Terminaufträgen bestehender Kunden zum Jahresende.

Die adjustierten Brutto-Umsatzerlöse stiegen im Gesamtjahr um 16,3 Prozent auf 6,94 Millionen Euro (2015: 5,97 mEUR). Allein im vierten Quartal wurden davon 2,11 Millionen Euro erwirtschaftet, was einem Zuwachs von 37,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht (Q4 2015: 1,54 mEUR). Auf vorläufiger Basis liegen die Brutto-Umsatzerlöse 2016 damit in der Mitte der veröffentlichten Erwartungsbandbreite von 6,7 bis 7,1 Millionen Euro.

Auf regionaler Ebene zeigte sich vor allem die Umsatzdynamik im asiatischen Raum als ungebrochen. So stiegen die Nettoumsätze der Region Asien im Gesamtjahr um 45,5 Prozent auf 1,6 Millionen Euro (2015: 1,1 mEUR). Der Nettoumsatz in der Wachstumsregion Amerika, in der sich der Umbau der Vertriebsstruktur in den USA im dritten Quartal noch in abgeflachten Umsatzdynamik geäußert hat, stabilisierte sich im vierten Quartal wieder, wodurch er mit 1,7 Millionen Euro auf Vorjahresniveau lag (2015: 1,7 mEUR). Auch in Europa zog der Nettoumsatz, vor allem auch durch eine gute Geschäftsentwicklung in der Wachstumsregion Großbritannien, im vierten Quartal deutlich an. Auf Gesamtjahressicht wuchs der Umsatz hier um 17,4 Prozent auf 2,7 Millionen Euro (2015: 2,3 mEUR). Hier stabilisierte sich auch der Umsatz in Deutschland, der trotz Einstellung des Produkts Cytoplast mit 1,4 Millionen Euro auf Vorjahresniveau lag (2015: 1,4 mEUR). Die Region Mittlerer Osten lag mit 0,5 Millionen Euro Nettoumsatz ebenfalls auf Vorjahresniveau.

"Unser Wachstum beschleunigt sich aktuell von Quartal zu Quartal und gerade bei Neukunden fallen unsere Vertriebsanstrengungen auf fruchtbaren Boden", freut sich Michael Schlenk, Vorstand der curasan AG. "Ich bin daher äußerst zuversichtlich, dass wir auch 2017 weiter hohe Zuwächse bei unseren Umsätzen erzielen werden. Wir müssen daher gerade jetzt weiter in unseren Vertrieb investieren und unsere externen Vertriebspartner weiter schulen und unterstützen."

In der aktuellen frühen Phase der Erstellung des Geschäftsberichts liegen der Unternehmensführung hinreichend verlässliche vorläufige Zahlen lediglich auf Umsatzebene vor. Vor dem Hintergrund der umfangreichen internationalen Aktivtäten, können daher aktuell noch keine vorläufigen Ergebniszahlen abgebildet werden. "Nach aktuellem Stand, müssen wir davon ausgehen, dass unser Nettoergebnis bestenfalls am unteren Ende der veröffentlichten Ergebnisbandbreite von -1,8 bis -2,2 Millionen Euro liegen wird", erklärt Schlenk. "Die aktuelle Dynamik, mit der sich unser Unternehmen entwickelt, wird sich aber schon 2017 positiv auf unser Ergebnis auswirken."

Für das Geschäftsjahr 2017 geht der Vorstand der curasan AG von einem anhaltend dynamischen Geschäftsverlauf aus. Auf Grundlage des internen Budgetplanungsprozesses und der Erwartungshaltung externer Vertriebspartner rechnet das Unternehmen daher mit Brutto-Umsatzerlösen in Höhe von 8,5 bis 8,8 Millionen Euro. Vor dem Hintergrund des aktuell starken Wachstumsmomentums, plant curasan auch 2017 verstärkt in das Umsatzwachstum des Unternehmens zu investieren, um in Asien und vor allem den USA weitere Marktanteile zu gewinnen. Daher erwartet der Vorstand auf Ebene des Nettoergebnisses einen Zielwert zwischen -1,6 bis -2,0 Millionen Euro.

Die geprüften Umsatz- und Ergebniszahlen zum Geschäftsverlauf 2016 sowie den Geschäftsbericht 2016 plant das Unternehmen am 27. April 2017 zu veröffentlichen.

Kontakt curasan AG:

Ingo Middelmenne Head of Investor Relations +49 6027 40 900-45 +49 174 90 911 90 ingo.middelmenne@curasan.com

Andrea Weidner Head of Corporate Communications +49 6027 40 900-51 andrea.weidner@curasan.com

Über die curasan AG: curasan entwickelt, produziert und vermarktet Biomaterialien und andere Medizinprodukte aus dem Bereich der Knochen- und Geweberegeneration. Als Branchenpionier hat sich das Unternehmen vor allem auf synthetische Knochenersatzstoffe zur Verwendung in der Orthopädie sowie der dentalen Implantologie spezialisiert. Zahlreiche Patente und eine umfangreiche Liste an wissenschaftlichen Dokumentationen belegen den klinischen Erfolg der Produkte und die hohe Innovationskraft von curasan. Weltweit profitieren chirurgisch tätige Zahnärzte, Implantologen und Mund-, Kiefer,- Gesichtschirurgen sowie Orthopäden, Traumatologen und Wirbelsäulenchirurgen vom hochwertigen und anwenderorientierten Portfolio des Technologieführers. Das Unternehmen unterhält seinen eigenen Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandorts in Frankfurt/Main, dessen Ausstattungsniveau höchste Ansprüche erfüllt und der von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) sowie anderen internationalen Behörden erfolgreich auditiert ist. Neben dem Stammsitz betreibt der Konzern eine Tochtergesellschaft, curasan Inc., im Research Triangle Park in der Nähe von Raleigh, N.C., USA. Die Aktien der curasan AG sind im General Standard an der Frankfurter Börse gelistet (ISIN: DE 000 549 453 8).

---------------------------------------------------------------------------

19.01.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: curasan AG Lindigstraße 4 63801 Kleinostheim Deutschland Telefon: 06027/40 900 0 Fax: 06027/40 900 29 E-Mail: info@curasan.de Internet: www.curasan.de ISIN: DE0005494538 WKN: 549453 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

537629 19.01.2017