DGAP-News: Starkes Getreidesaatgutgeschäft zum Beginn des Geschäftsjahres (deutsch)

Starkes Getreidesaatgutgeschäft zum Beginn des Geschäftsjahres

DGAP-News: KWS SAAT SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartalsergebnis

Starkes Getreidesaatgutgeschäft zum Beginn des Geschäftsjahres

27.11.2018 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Einbeck, 27. November 2018

Starkes Getreidesaatgutgeschäft zum Beginn des Geschäftsjahres

Umsatz nach erstem Quartal leicht gestiegen - EBIT leicht verbessert -

Prognose für KWS Gruppe unverändert

Einbeck, 27.11.2018. Zu Beginn des Geschäftsjahres 2018/2019 hat die KWS

Gruppe (ISIN: DE0007074007) ihren Umsatz leicht um 4,0 % auf 141,4 Mio. EUR

ausgeweitet. Bei konstanten Wechselkursen hätte sich ein Anstieg um 18,6 %

auf 161,3 Mio. EUR ergeben. Die Maisumsätze in Südamerika waren

währungsbedingt leicht rückläufig. In Europa erzielte KWS einen deutlichen

Anstieg der Roggensaatgutumsätze. Das EBIT lag bei

-34,3 (Vorjahr: -38,8) Mio. EUR und ist nach dem ersten Quartal turnusgemäß

negativ. Für das Geschäftsjahresende behält KWS ihre Prognose unverändert

bei und rechnet weiterhin mit einer EBIT-Marge zwischen 10,0 und 12,0 %.

"Wir freuen uns über einen guten Start ins Geschäftsjahr, der

trockentolerante Roggen hat bei schwierigen Anbaubedingungen zur

Herbstaussaat augenscheinlich viele Landwirte überzeugt," kommentierte Eva

Kienle, Finanzvorstand der KWS SAAT SE, die veröffentlichten

Quartalsergebnisse. Der Anstieg der Umsatzerlöse wurde von leicht

gestiegenen Funktionskosten begleitet. Insgesamt erreichte das EBIT -34,3

(-38,8) Mio. EUR. Hierbei wirkten sich Erträge im Rahmen des

Forderungsmanagements aber auch positive, stichtagsbezogene Währungseffekte

aus. Das nachsteuerliche Periodenergebnis ging um 1,3 % auf -39,0 (-38,5)

Mio. EUR zurück. Eine Tendenz für den Erfolg des Gesamtjahres ist aus den

Quartalsergebnissen noch nicht ablesbar, da das Hauptgeschäft von KWS erst

im dritten Quartal erfolgt (Januar bis März).

Segmentberichte: Getreidesaatgutgeschäft ausgeweitet, Mais mit

Währungsbelastungen

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2018/2019 erzielte das Segment Mais

einen Umsatz von 34,8 (40,2) Mio. EUR. In Südamerika lagen die Umsätze

leicht unter dem Vorjahresniveau, wobei insbesondere der argentinische Peso

erneut deutlich abwertete. Mit stabilen Wechselkursen auf Basis des

Vorjahres hätte sich ein Segmentumsatz in Höhe von 52,8 Mio. EUR (+34,5 %)

ergeben. In den Kernregionen Europa und Nordamerika kommt es im ersten

Quartal zu keinen nennenswerten Maissaatgutumsätzen aus dem Frühverkauf. Das

Segmentergebnis belief sich auf -41,2 (-40,4) Mio. EUR.

Der Umsatz des Segments Zuckerrüben lag leicht über dem Vorjahresniveau und

erreichte 13,3 (10,3) Mio. EUR. Im Wesentlichen stammen die Erlöse zu diesem

Zeitpunkt aus dem Verkauf von Zuckerrübensaatgut in den USA, Chile, Ostasien

und Nordafrika. In den anderen Regionen werden im ersten Quartal noch keine

nennenswerten Umsätze generiert. Das Segmentergebnis erreichte -13,4 (-17,4)

Mio. EUR.

Im Segment Getreide stieg der Umsatz nach Ablauf des ersten Quartals um 8,2

% auf 95,3 (88,1) Mio. EUR. Zum Umsatzanstieg trug im Wesentlichen das

erfolgreiche Roggensaatgutgeschäft (+24 %) bei, was auch von den schwierigen

Witterungseinflüssen zur Herbstaussaat profitierte. Roggensorten sind auch

unter trockenen Bedingungen im Vergleich zu anderen Getreidekulturen relativ

ertragssicher. Die gleichen Aussaatbedingungen erschwerten jedoch das

europäische Winterkörnerrapsgeschäft. Der Umsatz ging zurück, während die

Gersten- und Weizenumsätze insgesamt stabil blieben. Das Segmentergebnis

stieg aufgrund der höheren Deckungsbeiträge aus dem Roggengeschäft und lag

letztlich bei 32,9 (27,9) Mio. EUR.

Die Umsatzerlöse im Segment Corporate beliefen sich auf 1,2 (0,9) Mio. EUR.

Diese werden im Wesentlichen durch die landwirtschaftlichen Betriebe

generiert. Da im Segment Corporate sämtliche übergreifende Kosten für die

zentralen Funktionen der KWS Gruppe sowie grundlegende

Forschungsaufwendungen abgebildet werden, fällt das Segmentergebnis

regelmäßig negativ aus. Die im Segment konsolidierten Kosten stiegen im

ersten Quartal leicht an, unter anderem durch zusätzliche Projektarbeiten im

Rahmen des laufenden Reorganisationsprojekts ONEGLOBE. Das Projekt verläuft

weiterhin planmäßig. Zuletzt wurde der neue Standort für Shared Services in

Berlin eröffnet. Die ersten Mitarbeiter haben hier bereits ihre neuen

Aufgaben übernommen, womit die finale Zielstruktur der Reorganisation weiter

Form annimmt. Der Abschluss des Projekts wird jedoch noch einige Zeit in

Anspruch nehmen. Das Segmentergebnis belief sich auf -28,1 (-25,1) Mio. EUR.

Der Unterschied zur Gesamtergebnisrechnung der KWS Gruppe und der

Segmentberichterstattung ergibt sich aus den Anforderungen der

Internationalen Rechnungslegungsstandards (IFRS) und ist in der folgenden

Überleitungstabelle für die zentralen Größen Umsatz und EBIT

zusammengefasst:

Überleitungstabelle

in Mio. EUR Segmente Überleitung KWS Gruppe1

Umsatz 144,6 -3,2 141,4

EBIT -49,8 15,5 -34,3

Prognose: Guidance unverändert

Der Vorstand behält die im Rahmen des Geschäftsberichtes veröffentlichte

Prognose

(24. Oktober 2018) unverändert bei. Derzeit rechnet KWS aufgrund der

laufenden Reorganisation zwar mit zusätzlichen Verwaltungskosten, die

EBIT-Marge wird aber weiterhin zwischen 10,0 bis 12,0 % erwartet. Die

Forschungs- & Entwicklungsquote wird voraussichtlich auf rund 19 % steigen

und die Investitionen werden 100 Mio. EUR überschreiten. Aufgrund der

starken saisonalen Prägung des KWS Geschäfts durch die hohe Bedeutung der

Frühjahrsaussaat und der schwer zu antizipierenden externen Faktoren wie

Witterungseinflüsse, Anbauflächenschwankungen und Wechselkursentwicklungen

sind detailliertere Aussagen zur Umsatz- und Ergebnisentwicklung zu diesem

Zeitpunkt noch nicht ausreichend zuverlässig möglich.

Die Quartalsmitteilung steht im Internet unter www.kws.de/ir zum Download

zur Verfügung.

Über KWS1

KWS ist eines der führenden Pflanzenzüchtungsunternehmen weltweit.

Durchschnittlich 3.851 Vollzeitkräfte in 70 Ländern erwirtschafteten im

Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 1.068 Mio. Euro und erzielten dabei

ein Ergebnis von rund 133 Mio. Euro vor Zinsen und Steuern (EBIT). Seit mehr

als 160 Jahren wird KWS als familiengeprägtes Unternehmen eigenständig und

unabhängig geführt. Schwerpunkte sind die Pflanzenzüchtung und die

Produktion sowie der Verkauf von Mais-, Zuckerrüben-, Getreide-, Raps- und

Sonnenblumensaatgut. KWS setzt modernste Methoden der Pflanzenzüchtung ein,

um Erträge sowie Resistenzen gegen Krankheiten, Schädlinge und abiotischen

Stress weiter zu verbessern. Um dieses Ziel zu realisieren, investierte das

Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr 198 Mio. Euro und damit 18,5 % des

Umsatzes in Forschung und Entwicklung.

1 Ohne die Anteile der at equity bilanzierten Gesellschaften AGRELIANT

GENETICS LLC., AGRELIANT GENETICS INC. und KENFENG - KWS SEEDS CO., LTD.

Weitere Informationen: www.kws.de. Folgen Sie uns auf Twitter(R) unter

https://twitter.com/KWS_Group.

Kontakt:

Wolf-Gebhard von der Wense

Head of Investor Relations

Tel. +49-5561-311-968

Mobil +49-151-18855673

wolf-gebhard.vonderwense@kws.com

KWS SAAT SE

www.kws.de

