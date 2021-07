DGAP-News: Starkes 2. Quartal 2021: Anhaltendes Kundenwachstum und erfolgreiche Integration (deutsch)

Starkes 2. Quartal 2021: Anhaltendes Kundenwachstum und erfolgreiche Integration

30.07.2021 / 07:00

* Sunrise UPC erzielt ein anhaltendes Kundenwachstum mit einem

Nettozuwachs von insgesamt +40'500 Mobile Postpaid und +6'100 Breitband

Abos.





* Nettozuwachs von insgesamt +57'800 Breitband-, TV- und Mobile-RGUs sowie

eine weiter abnehmende Abwanderungsrate.

* Steigerung des Umsatzes1) um +1.3% YoY auf CHF 751,7 Millionen;

bereinigtes EBITDA1) einschliesslich «Costs to capture»2) Synergien

weiter stabilisiert auf -3.1% YoY; Steigerung des OFCF1) um +0.6% YoY.

* Dank anhaltendem Wachstum der Festnetz-Mobilfunk-Konvergenz (FMC) haben

sich inzwischen 56% (+6.4% YoY) der Festnetz-Breitbandkunden auch für

ein Mobile Postpaid Abo entschieden - massgeblich gestützt durch die

Promotionsangebote der «Zusammen mehr Wow» Kampagne.

* Zusätzlicher Aufschwung im Business-Bereich: die erfolgreiche Einführung

eines harmonisierten B2B-Portfolios, unterstützt auch hier den Absatz an

Mobile Abos und Breitband-Internetanschlüssen.

* Abschluss der Umstrukturierung für das Jahr 2021, planmässige Umsetzung

der Integrationsarbeiten und Identifikation zusätzlicher Synergien.

* Langfristige Partnerschaft mit Swiss Ski und Verlängerung der medialen

Rechte der National League (Eishockey) für MySports.

André Krause, CEO von Sunrise UPC, erläutert:

«Trotz einem zunehmend vom Wettbewerb geprägten Marktumfeld konnte Sunrise

UPC im zweiten Quartal starke Ergebnisse erzielen und unser beträchtliches

Marktwachstum aus dem ersten Quartal fortsetzen. Unsere betrieblichen KPIs

bewirken, dass wir an Marktanteilen gewinnen, und auch im Rahmen unserer

finanziellen KPIs liefern wir die gewünschten Ergebnisse. Mit unserem

harmonisierten B2B-Portfolio, unseren starken Partnerschaften im Bereich

Sport, unseren Synergie-Projekten und zukünftigen Entwicklungen wie unserem

kombinierten Residential-Portfolio, werden wir weiterhin im Schweizer Markt

Massstäbe setzen.»

Operative Ergebnisse

Die starke Dynamik der RGU-Zugewinne erstreckt sich über das gesamte

Produktportfolio. Sunrise UPC erzielte im zweiten Quartal 2021 einen

Nettozuwachs von insgesamt +40'500 Mobile Postpaid Abos und +6'100

Breitbandanschlüssen. Diese starke Leistung wurde vom Kundenwachstum in den

Bereichen Residential (inkl. Zweitmarken) und B2B sowie einer nochmals

verbesserten Abwanderungsquote gestützt.

Der Nettozuwachs in den Bereichen Mobile, Breitband-Internet und TV führte

zudem zu einer höheren kombinierten FMC-Durchdringung von 56% (+6.4% YoY).

Allerdings besteht noch eine grosse Chance, in Zukunft Kombiangebote mit

erhöhten Leistungsraten durch Cross- und Upselling zu verkaufen und die

Verkaufszahlen für Festnetz Breitbandverbindungen innerhalb der

Mobilabonnenten-Basis zu steigern.

Als Folge der aktuellen Entwicklung verzeichnete Sunrise UPC einen Gewinn

von insgesamt +57'800 Breitband-, TV- und Mobile-RGUs. Daraus resultiert

eine Gesamtzahl von 2,525 Millionen Mobile-RGUs (2,890 Millionen inklusive

Zweit-SIM-Karten), 1,153 Millionen Breitband-RGUs (1,200 Millionen inklusive

KMU) und 1,240 Millionen TV-RGUs (1,280 Millionen inklusive KMU) per Ende

des Berichtsquartals.

Zum Ende des zweiten Quartals 2021 profitierten bereits 221'000 Kunden von

Sunrise UPC von einer Internetverbindung mit einer Leistung von 1 Gbit/s

oder höher. Diese substanzielle Zunahme wurden durch Kombiangebote (z. B.

die Kampagne «Zusammen mehr Wow»), attraktive MySports TV-Inhalte sowie

einem Fokus auf ausgezeichnete Kundenbetreuung und dedizierte Promotionen

gestützt.

Der Geschäftskundenbereich von Sunrise UPC hat erneut das Gesamtwachstum

über alle Segmente vorangetrieben. Ausserdem hat sich die Bereitstellung von

Sprachdienstleistungen im Grosshandel aufgrund der verbesserten

Pandemiesituation etwas erholt. Im zweiten Quartal 2021 konnte Sunrise UPC

zahlreiche neue Verträge und Verlängerungen/Upgrades bestehender

Kundenbeziehungen verzeichnen. Hierzu gehören unter anderem Glas Trösch

Holding AG, Sika AG, Visana Services AG oder der Sportbekleidungshersteller

On.

Finanzergebnis

Der Umsatz von Sunrise UPC steigerte sich um +1.3% im Vergleich zum Vorjahr

auf CHF 751,7 Millionen auf angepasster Basis. Dies überwiegend aufgrund

eines höheren Umsatzes im Bereich Mobile-Verbraucherservices, der allerdings

weitgehend durch einen geringeren Verkauf an Endgeräten ausgeglichen wurde.

Ausserdem ist das Umsatzwachstum auch auf den B2B-Grosshandel und steigende

Mobile-Roaming-Umsätze zurückzuführen, die sich aufgrund der Lockerung der

Corona-Richtlinien in verschiedenen Ländern etwas erholen konnten. Die

einzelnen Produktbereiche haben wie folgt zum Gesamtumsatz des zweiten

Quartals 2021 beigetragen: Mobile CHF 277,8 Millionen (+0.4% YoY), Festnetz

CHF 316,6 Millionen (+0.2% YoY) und B2B CHF 151,2 Millionen (+6.1% YoY).

Das bereinigte EBITDA hat sich gegenüber dem Vorjahr auf angepasster Basis

weiter auf -3.1% stabilisiert, inklusive CHF 8,3 Millionen «Costs to

capture»2) Synergien. Beeinflusst wurde diese Entwicklung primär durch die

höheren Umsatzzahlen, aber auch durch den wachstumsbezogenen zusätzlichen

Betriebsaufwand und gesteigerte Marketingausgaben.

Der Rebased Operating Free Cash Flow (OFCF) steigerte sich um +0.6% im

Vergleich zum Vorjahr. Gründe hierfür finden sich einerseits im starken

RGU-Wachstum sowie zunehmend normalisierten Investitionen, aber auch in den

negativen Auswirkungen von CHF 19,5 Millionen «Costs to capture»2)

Synergien.

3 Monate zum 6 Monate zum

30. Juni 2021 30. Juni 2021

In Mio. CHF, angepasst angepasst

Ausnahme in %1) in %1)

%-Angaben

Umsatz 751.7 1,3% 1'513.2 0,5%

Privatkunden 316.6 0.2% 636.4 (1.1%)

Festnetz

Privatkunden 277.8 0.4% 601.5 2.2%

Mobile

B2B 151.2 6,1% 261.6 0,5%

Andere 6.1 13.7

Segmentbereinig- 271.8 (3,1%) 526.5 (5,2%)

tes EBITDA

Operating Free 158.9 0,6% 274.5 (2,7%)

Cash Flow

Schnelle Integration läuft planmässig, erste Synergieprojekte ausgeführt

Das anspruchsvolle Programm zur Integration von Sunrise und UPC schreitet

wie geplant voran. Die endgültigen Auswirkungen auf die zukünftige

Mitarbeiterzahl des konsolidierten Unternehmens wurden im April

veröffentlicht. Im Laufe der Jahre 2021 und 2022 werden insgesamt 650

Stellen abgebaut. Nach der Dekotierung der Aktien der Sunrise Communications

Group AG an der Schweizer Börse SIX am 6. April 2021, wurden die bisherigen

juristischen Sunrise-Einheiten am 1. Mai 2021 in die «Sunrise UPC GmbH»

überführt.

Kombinierte B2B-Kampagne

Mit dem Slogan «Unser Business: für Ihr Business da sein» hat der

Geschäftskundenbereich der Sunrise UPC im Juni 2021 eine umfangreiche 360°

Marketingkampagne gestartet, die sich an alle bestehenden und potenziellen

B2B-Kunden richtet; vom Einzelunternehmen bis hin zu Grosskunden. Der

Schwerpunkt der Kampagne: die kombinierte Leistung des schweizweit führenden

Gigabit-Glasfaserkabelnetzes mit einem der weltweit besten Mobilfunknetze.

Das alles wird durch das Know-how, die Flexibilität und die

Service-Bereitschaft der Mitarbeitenden an der Verkaufs- und Service-Front

massgeblich unterstützt.

Eine starke Positionierung im Bereich Sport untermauert die Marktambitionen

Nach der positiven Erfahrung mit Roger Federer als Markenbotschafter, konnte

Sunrise UPC im zweiten Quartal 2021 weitere bedeutende Engagements im

Sportbereich kommunizieren.

Dank einer Vereinbarung mit der National League wurde die

Medienpartnerschaft zur Übertragung aller Spiele der obersten nationalen

Spielklasse im Eishockey, die schon seit 2017 besteht, um weitere 5 Jahre

bis Ende Saison 2026/2027verlängert und ausgeweitet. Zusammen mit dem

Engagement des neuen MySports Moderators Jann Billeter stellt diese

Entwicklung einen wichtigen Schritt dar, um MySports in der Schweiz

langfristig als «Home of Hockey» zu etablieren.

Im Juni kündigte Sunrise UPC die Hauptpartnerschaft mit Swiss Ski an, die ab

der Saison 2022/2023 beginnt. Das Sponsoring-Engagement wurde über einen

Zeitraum von zehn Jahren abgeschlossen. Zusätzlich zum Sponsoring des

Weltcup-Teamsbeinhaltet der Vertrag umfangreiche Aktivitäten im Junioren-

und Breitensport. Als neuer Hauptpartner des Athletes Network (

athletes-network.com) - einer Plattform, die ehemalige Spitzensportlerinnen

und -sportler beim Einstieg in die Nachsportkarriere unterstützt - rundet

Sunrise UPC sein Engagement in der Sportbranche optimal ab.

Finanzergebnis

Die detaillierten Finanzergebnisse von Sunrise UPC finden sich im UPC

Holding fixed-income release

1 Die Ergebnisse auf angepasster Basis sind konsistent mit den von der

Muttergesellschaft vorgelegten Ergebnissen. Diese Non-GAAP-Kennzahlen sind

als Ergänzung und nicht als Ersatz für die U.S. GAAP-Kennzahlen zu sehen,

die in den Finanz-Statements der Muttergesellschaft enthalten sind. Zu den

Definitionen und Bereinigungen ist der UPC Holding Q2 2021 Earnings Release

zu konsultieren.

2 «Costs to capture» beinhalten im Allgemeinen inkrementelle,

Dritt-Betriebs- und Kapitalkosten, die direkt mit Integrationsaktivitäten,

Restrukturierungsmassnahmen und bestimmten anderen Kosten im Zusammenhang

mit der Anpassung eines erworbenen Unternehmens an die Geschäftsprozesse der

Muttergesellschaft zur Erzielung von Synergien verbunden sind. Diese Kosten

sind notwendig, um den Betrieb eines zu erwerbenden Unternehmens (oder eines

zu gründenden Joint Ventures) mit jenem der Muttergesellschaft zu verbinden,

oder sie sind mit der Akquisition verbunden. Infolgedessen können die zu

erfassenden Kosten bestimmte (i) Betriebskosten, die im bereinigten EBITDA

enthalten sind, (ii) kapitalbezogene Kosten, die in den Sachanlagenzugängen

und im OFCF enthalten sind, und (iii) bestimmte integrationsbezogene

Restrukturierungskosten, die nicht im bereinigten EBITDA oder OFCF enthalten

sind, umfassen. Da die Erzielung von Synergien im Laufe der Zeit erfolgt,

sind bestimmte der zu erfassenden Kosten naturgemäss wiederkehrend und

fallen im Allgemeinen innerhalb weniger Jahre nach Abschluss der Transaktion

an.

Pressemitteilung (pdf)

Sunrise UPC

Media Relations

media@sunrise.net

Telefon: 0800 333 000

Ausserhalb der Schweiz: +41 58 777 76 66

