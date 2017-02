DGAP-News: Staramba SE mit signifikantem Umsatzanstieg im Geschäftsjahr 2016 auf 5,0 Mio. EUR (+400%) (deutsch)

Staramba SE mit signifikantem Umsatzanstieg im Geschäftsjahr 2016 auf 5,0 Mio.



Berlin, 6. Februar 2017

Die Staramba SE (XETRA: 99SC) erzielte nach vorläufigen Auswertungen im Geschäftsjahr 2016 Umsatzerlöse sowie sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 5,0 Mio. EUR (Vorjahr: 1,0 Mio. EUR).

Die folgenden Highlights haben das abgelaufene Geschäftsjahr geprägt:

Mitte 2016 wurde die Holdingstruktur der Staramba SE rückwirkend aufgegeben und das Unternehmen durch Verschmelzung mit der Staramba GmbH in eine operativ tätige Gesellschaft umgewandelt. Im Oktober veräußerte die Staramba SE zudem die 3D-Druck-Manufaktur an einen US-amerikanischen Investor. Mit diesem Verkauf hat die Gesellschaft die Voraussetzung dafür geschaffen, die seit der Gründung beabsichtigte Fokussierung auf digitale Produkte in Angriff zu nehmen. Im Dezember konnte der amerikanische Vertriebspartner der Staramba SE einen Großauftrag über 100 Staramba 3D INSTAGRAPH(R) Scanner mit einem neuen Großkunden in den USA abschließen. Mit Abschluss des Vertrages wurde die Lieferung der ersten 15 Scanner in Auftrag gegeben, der Rest soll planmäßig bis Ende 2017 abgerufen werden; das Gesamtvolumen des Vertrages beläuft sich auf 6,5 Mio. EUR.

Im Geschäftsjahr 2016 fand ein richtungsweisender Mitarbeiteraufbau insbesondere im Vertrieb statt, welcher das zukünftige Wachstum der Staramba SE nachhaltig beschleunigen wird. Die Gesellschaft wird den im Jahr 2016 eingeleiteten Wachstumspfad im laufenden Geschäftsjahr energisch fortsetzen; neben dem Verkauf von Figuren und Scannern sind insbesondere beim Geschäft mit digitalen Produkten signifikante Skalierungspotenziale vorhanden. Wesentlicher Bestandteil des digitalen Geschäfts sind die aktuell stark nachgefragten Technologien VR (Virtual Reality) und AR (Augmented Reality), in die Staramba in 2017 weiter investieren wird.

Bei der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Kennzahl handelt es sich um einen vorläufigen Wert, der auf einer ersten Analyse des operativen Geschäfts bis zum 31. Dezember 2016 durch die Geschäftsführung basiert und sich somit noch ändern kann. Die Staramba SE plant, die endgültigen, testierten Ergebnisse des Geschäftsjahres 2016 sowie weitergehende Informationen zum Geschäftsjahr 2016 mit dem Geschäftsbericht am 28. April 2017 zu veröffentlichen.

Die Staramba SE wird darüber hinaus im Rahmen einer weiteren Pressemitteilung Ende Februar 2017 über den Ausblick auf das Geschäftsjahr 2017 informieren.

Staramba SE (ISIN DE000A1K03W5) - General Standard/Regulierter Markt

Über Staramba SE Die Staramba SE entwickelt und vertreibt Apps, Games und fotorealistisch gedruckte 3D-Figuren zusammen mit namhaften Lizenzgebern aus dem internationalen Sport und Entertainment. Hierzu zählen Spitzenmannschaften des europäischen Fußballs wie die deutsche Nationalmannschaft, FC Bayern München, Real Madrid, Arsenal London und FC Chelsea. Aus Film und Musik werden für UNIVERSAL, Bravado, ABG, Epic Rights und viele weitere Brands unter anderem Stars wie Elvis Presley, KISS, Kiesza und Roland Kaiser mit lizenzierten Staramba -Produkten vermarktet. Die digitalen Produkte und 3D- Figuren werden im eigenen Online-Shop und über elektronische Plattformen wie Amazon und eBay vertrieben. Daneben existieren im In- und Ausland zertifizierte stationäre Partner, die mit dem Staramba 3D Scanner 3D INSTAGRAPH(R) jedermann scannen können, um mit den gewonnenen 3D Daten personifizierte 3D Produkte anzubieten. Die Staramba SE ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen der Geschäftsführung sowie ihr derzeit zur Verfügung stehender Informationen basieren. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, oder die Entwicklung der Staramba SE wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Staramba SE; Marc Heydrich, Investor Relations; Aroser Allee 66; 13407 Berlin; Deutschland Telefon: +49 (0) 30 403 680 14-0; Fax: +49 (0) 30 403 680 14-1; E-Mail: heydrich@staramba.com; www.staramba.com

