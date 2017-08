DGAP-News: Staramba SE: Zum Filmstart des neuen Bully-Herbig-Films bringt Staramba die Helden als exklusive 3D-Figuren in den Verkauf (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Staramba":

Berlin, 17. August 2017 - Die im General Standard notierte Staramba SE (XETRA: 99SC) bietet pünktlich zum heutigen Filmstart von "Bullyparade - Der Film", dem neuesten Film von Erfolgsregisseur und Produzent Michael "Bully" Herbig, exklusive 3D-Figuren der Filmhelden sowohl bei Amazon als auch über die eigene Website ( https://shop.staramba.com) zum Verkauf an. Als offizieller Lizenzpartner werden dank der Kooperation mit Amazon Starambas Produkte zum Filmstart direkt auf der Landing Page zum Film beworben.

Dabei begleitete Staramba die Dreharbeiten des neuen Films von Michael "Bully" Herbig in München buchstäblich bereits von der "Ersten Klappe" an. Mit einem mobilen Scanner digitalisierte das Staramba-Team die wichtigsten Charaktere des Films. In der Folge entstanden fotorealistische, kolorierte Figuren der fünf Hauptakteure.

Gleich mit zwei exklusiven Serien möchte Staramba Bully-Fans in die Lage versetzen, ihrer Leidenschaft Ausdruck zu verleihen. So umfasst das Angebot eine Collectible Edition im Maßstab 1:20 sowie eine Limited Edition, bei der jeder der fünf Hauptcharaktere 20 cm groß ist. Zu den 3D-Figuren gehören Häuptling, Blutsbruder, der Yeti, Sigi und Dr. Schmitz mit Tschango.

Nach den Mega-Blockbustern "Der Schuh des Manitu" und "(T)Raumschiff Surprise - Periode 1" kehren Michael Bully Herbig, Rick Kavanian, Christian Tramitz und Sky Dumont endlich auf die große Leinwand zurück. Allein die beiden Filme "Der Schuh des Manitu" und "(T)Raumschiff Surprise - Periode 1" sahen in Deutschland mehr als 20 Millionen Kino-Besucher. Damit belegen beide Produktionen Platz Eins und Platz Zwei der erfolgreichsten deutschen Filmproduktionen aller Zeiten*.

"Wir sind mächtig stolz auf die Kooperation mit Michael "Bully" Herbig und seinem Team, weil "Bully" einer der erfolgreichsten deutschen Comedians und Regisseure ist. "Bully" ist nach vielen Jahren im Geschäft nach wie vor erfolgshungrig und ein wahres Multitalent. Wir sind zwar noch nicht so lange am Start, sind aber nicht minder ambitioniert und beweisen immer häufiger, wie schnell wir mit unserem Scanning-Team auf Großereignisse aus Film, Sport, Musik und Entertainment reagieren können. Und ich kann an dieser Stelle sagen, dass wir noch einige weitere Pfeile im Köcher haben. Die Arbeit an den Bullyparade-Figuren war eine reine Freude. Wenn die Fans nur halb so viel Spaß an den Figuren haben, wie unser Team während der Arbeit am Set, wird es ein großer Erfolg. Jetzt freue ich mich auf die heutige Premiere und wünsche allen: Toi, Toi, Toi", sagt Christian Daudert, CEO der Staramba SE.

*Quelle: http://www.insidekino.com/DJahr/DAlltimeDeutsch50.htm

Über Staramba SE Die Staramba SE entwickelt und vertreibt fotogrammetrische 3D-Scanner, Apps, Games und fotorealistisch gedruckte 3D-Figuren aus Polymergips zusammen mit namhaften Lizenzgebern aus dem internationalen Sport und Entertainment. Hierzu zählen Spitzenmannschaften des europäischen Fußballs wie die deutsche Nationalmannschaft, FC Bayern München, Real Madrid, Arsenal London und FC Chelsea. Aus Film und Musik werden für UNIVERSAL, Bravado, ABG, Epic Rights und viele weitere Brands unter anderem Stars wie Elvis Presley, KISS, Kiesza und Roland Kaiser mit lizenzierten Staramba-Produkten vermarktet. Die gescannten Personen werden als 3D-Modelle in einer eigenen 3D-Datenbank vertrieben und in eigens entwickelte virtuelle Welten (VR Applikationen) implementiert. Des Weiteren werden Komplementärprodukte, basierend auf den 3D-Modellen im eigenen Online-Shop angeboten. Daneben existieren im In- und Ausland zertifizierte stationäre Partner, die mit dem Staramba 3D-Scanner 3D-INSTAGRAPH(R) jedermann scannen können, um mit den gewonnenen 3D-Daten personifizierte 3D-Produkte anzubieten. Die Staramba SE ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Kontakt Staramba SE Marc Heydrich Investor Relations Aroser Allee 66 13407 Berlin Deutschland T: +49 30 403 680 14-0 F: +49 30 403 680 14-1 heydrich@staramba.com www.staramba.com

