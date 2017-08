DGAP-News: Staramba SE: Weltpremiere der Virtual Reality-Experience 'VR Star Island' auf der Internationalen Funkausstellung (IFA) (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Staramba":

Staramba SE: Weltpremiere der Virtual Reality-Experience 'VR Star Island' auf der Internationalen Funkausstellung (IFA)

^ DGAP-News: Staramba SE / Schlagwort(e): Produkteinführung Staramba SE: Weltpremiere der Virtual Reality-Experience 'VR Star Island' auf der Internationalen Funkausstellung (IFA)

24.08.2017 / 14:01 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Staramba SE: Weltpremiere der Virtual Reality-Experience "VR Star Island" auf der Internationalen Funkausstellung (IFA)

Berlin, 24. August 2017

Die im General Standard notierte Staramba SE (XETRA: 99SC) wird auf der Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin zusammen mit Fredi Bobic und Tim Wiese ihre Virtual Reality (VR)-Experience "VR Star Island" zum ersten Mal präsentieren. Am 03. September 2017 findet auf dem Messestand 103c in Halle 26a der Innovationsplattform IFA NEXT der globale Launch der Virtual Reality-App von Staramba statt. Fredi Bobic wird die Präsentation der Fußball-Stars von Real Madrid und Tim Wiese die der WWE (World Wrestling Entertainment, Inc.) an unserem Stand begleiten und sich den Fragen der Besucher stellen.

Für "VR Star Island" wurden mit dem revolutionären 3D-INSTAGRAPH(R) 2.0 bereits über 500 Scans von Persönlichkeiten aus Sport, Film, Musik und Entertainment angefertigt. Die VR-Datenbank umfasst dank hochkomplexer und zugleich hochqualitativer Entwicklerarbeit insgesamt über 7.000 Datensätze. So entstand eine der größten VR-Datenbanken weltweit, aus deren Katalog nun die VR-Software Star Island in Zukunft bedient wird. In "VR Star Island", der einzigartigen "Social Experience"-Software, können Anwender ihren Idolen aus dem realen Leben in der virtuellen Realität mittels VR-Brille begegnen und mit ihnen interagieren. Gleichzeitig lassen sich die Erlebnisse auf sozialen Medien teilen.

"Es gibt keinen besseren Ort als die IFA NEXT, um den weltweiten VR-Fans 'VR Star Island' zu präsentieren. Hier trifft sich die Digitale Welt auf analogem Weg. Und das ist gut so, denn der persönliche Kontakt zu Kunden und Geschäftspartnern ist uns sehr wichtig. Auf 'VR Star Island' kann sich wirklich jeder freuen. Denn obwohl sich die VR-Hardware-Technologie rasend schnell entwickelt, fehlt es weiterhin vor allem an einer echten 'Social Experience', in der Fans ihre Idole und Stars virtuell treffen können. Diese Lücke wollen wir füllen. Ich bin optimistisch, dass wir einen weiteren wichtigen Meilenstein auf dem Weg der Staramba SE zu einem international bedeutenden Unternehmen im 3D- und VR-Bereich erreichen", sagt Christian Daudert, CEO der Staramba SE.

Mit Virtual Reality, einer computergenerierten virtuellen und interaktiven Umgebung, betritt die gesamte Branche das nächste Level der Unterhaltungselektronik. Insbesondere im Bereich der Gaming- bzw. Spielesoftware rechnen internationale Entwicklerstudios, Hardwarehersteller aber auch Social-Media-Akteure, wie zum Beispiel Microsoft, Facebook, Samsung, Sony oder HTC, mit einer starken Nachfrage und einem rasant wachsenden Markt. Laut Branchendienst Digi-Capital soll sich beispielsweise der Umsatz mit VR-Anwendungen im Zeitraum von 2017 bis 2021 von etwa 6,5 Milliarden US-Dollar auf 25,5 Milliarden US-Dollar nahezu vervierfachen.

_____________________________________________________________ Staramba SE (ISIN DE000A1K03W5) - General Standard/Regulierter Markt

Über Staramba SE Die Staramba SE entwickelt und vertreibt fotogrammetrische 3D-Scanner, Apps, Games und fotorealistisch gedruckte 3D-Figuren aus Polymergips zusammen mit namhaften Lizenzgebern aus dem internationalen Sport und Entertainment. Hierzu zählen Spitzenmannschaften des europäischen Fußballs wie die deutsche Nationalmannschaft, FC Bayern München, Real Madrid, Arsenal London und FC Chelsea. Aus Film und Musik werden für UNIVERSAL, Bravado, ABG, Epic Rights und viele weitere Brands unter anderem Stars wie Elvis Presley, KISS, Kiesza und Roland Kaiser mit lizenzierten Staramba-Produkten vermarktet. Die gescannten Personen werden als 3D-Modelle in einer eigenen 3D-Datenbank vertrieben und in eigens entwickelte virtuelle Welten (VR Applikationen) implementiert. Des Weiteren werden Komplementärprodukte, basierend auf den 3D-Modellen im eigenen Online-Shop angeboten. Daneben existieren im In- und Ausland zertifizierte stationäre Partner, die mit dem Staramba 3D-Scanner 3D-INSTAGRAPH(R) jedermann scannen können, um mit den gewonnenen 3D-Daten personifizierte 3D-Produkte anzubieten. Die Staramba SE ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen der Geschäftsführung sowie ihr derzeit zur Verfügung stehender Informationen basieren. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, oder die Entwicklung der Staramba SE wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Staramba SE; Marc Heydrich, Investor Relations; Aroser Allee 66; 13407 Berlin; Deutschland; Telefon: +49 (0) 30 403 680 14-0; Fax: +49 (0) 30 403 680 14-1; E-Mail: heydrich@staramba.com; www.staramba.com

---------------------------------------------------------------------------

24.08.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: Staramba SE Aroser Allee 66 13407 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0) 30 403 680 14-0 Fax: +49 (0) 30 403 680 14-1 E-Mail: heydrich@staramba.com Internet: www.staramba.com/ ISIN: DE000A1K03W5 WKN: A1K03W Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (General Standard)

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

603839 24.08.2017

°