DGAP-News: Staramba SE: Vertragsabschlüsse über die Einrichtung von 90 3D INSTAGRAPH(R) Scanstationen im Volumen von EUR 7,17 Mio. (deutsch)

02.11.2017

Berlin, 2. November 2017

Die im General Standard notierte Staramba SE (XETRA: 99SC) hat zwei Aufträge über die Einrichtung von 90 Staramba 3D INSTAGRAPH(R) Scanstationen abgeschlossen. Die Verträge mit einem Kunden aus den USA und einem weiteren Kunden aus Deutschland weisen ein Gesamtvolumen in Höhe von EUR 7,17 Mio. auf. Mit Abschluss der Verträge haben die Vertragsparteien zugleich Details zur Lieferung der Photogrammetrie-Scanner und die Teilnahme der Kunden an der neuen Staramba Cloudplattform "avatar.cloud" vereinbart. Die Käufer werden die revolutionären Scanstationen selbst bzw. über eine beauftragte Betreibergesellschaft an unterschiedlichen Standorten in den USA, in Deutschland und weltweit in Themenparks platzieren und betreiben.

"Die aktuellen Aufträge unterstreichen gleich zwei essenzielle Entwicklungen in der Staramba. Zum einen ist unsere Technologie gefragt und gleichzeitig flexibel einsetzbar. Zum anderen zeigt sich, dass unsere Wachstumsstrategie greift, die wir im Dezember 2016 vorgestellt haben. Diese sah und sieht vor, 100 Scanstationen bis zum Jahresende 2017 zu platzieren. Wir freuen uns jetzt besonders, diese Wegmarke durch die Vertragsabschlüsse erreicht zu haben. Zudem bieten wir unseren Scanner-Kunden mit unserer cloudbasierten Plattform "avatar.cloud" ab sofort eine Komplettlösung an, um individuell und flexibel auf die wechselnden Bedürfnisse der Kunden und des Marktes reagieren zu können", sagt Christian Daudert, CEO der Staramba SE.

Staramba SE (ISIN DE000A1K03W5) - General Standard/Regulierter Markt

Über Staramba Die Staramba SE in Berlin ist ein Vorreiter im Virtual Reality (VR)-Umfeld. Leuchtturm-Projekt ist die Entwicklung des weltweit ersten sozialen VR-Netzwerks STARAMBA.spaces: eine neue, virtuelle Welt, in der Fans mit internationalen Stars aus Sport, Musik und Entertainment hautnah interagieren können. Fotorealistische Avatare, die es in keiner anderen Plattform gibt, machen STARAMBA.spaces zum einzigartigen VR-Erlebnis. Des Weiteren entwickelt Staramba den Fotogrammetrie-Scanner 3D INSTAGRAPH(R). Damit scannt der VR-Pionier Stars von namhaften Lizenzgebern und erstellt digitale, fotorealistische 3D-Modelle, die Staramba in der weltweit größten 3D-Datenbank speichert und über den eigenen Online-Shop vertreibt. Zu den Lizenzgebern zählen Spitzenteams des europäischen Fußballs wie die DFB-Elf, der FC Bayern München oder Real Madrid sowie Superstars der NFL und WWE. Aus Film und Musik vertreibt Staramba für UNIVERSAL, Bravado und viele weitere Brands Stars wie Elvis Presley, KISS und Rammstein mit lizenzierten Produkten. Zertifizierte Partner im In- und Ausland können mit dem 3D INSTAGRAPH(R) jedermann scannen und personifizierte, fotorealistische 3D-Produkte anbieten. Die Staramba SE ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen der Geschäftsführung sowie ihr derzeit zur Verfügung stehender Informationen basieren. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, oder die Entwicklung der Staramba SE wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Staramba SE; Marc Heydrich, Investor Relations; Aroser Allee 66; 13407 Berlin; Deutschland; Telefon: +49 (0) 30 403 680 14-0; Fax: +49 (0) 30 403 680 14-1; E-Mail: heydrich@staramba.com; www.staramba.com

Staramba SE
Aroser Allee 66
13407 Berlin
Deutschland
ISIN: DE000A1K03W5
WKN: A1K03W

