DGAP-News: Staramba SE: Staramba SE: Wechsel in der Geschäftsführung - Gründer Christian Daudert übernimmt das Amt von Julian von Hassell (deutsch)

Berlin, 28. März 2017 - Der Verwaltungsrat der Staramba SE (XETRA: 99SC) hat in seiner heutigen Sitzung Herrn Christian Daudert zum Geschäftsführenden Direktor bestellt. Herr Daudert übernimmt die Funktion von Herrn Julian von Hassell, der sein Amt als Geschäftsführender Direktor per 28. März 2017 auf eigenen Wunsch niederlegt, um sich außerhalb der Staramba-Familie neuen Aufgaben zu widmen. Herr von Hassell bleibt der Gesellschaft weiterhin als Mitglied des Verwaltungsrates in Aufsichts- und Beratungsfunktionen erhalten.

Christian Daudert ist Vorsitzender des Verwaltungsrats sowie einer der wesentlichen Aktionäre des Unternehmens. Als Gründer der Staramba SE ist er seit der ersten Stunde dabei, hat zuvor bereits in verschiedenen beruflichen Stationen Managementerfahrung gesammelt und verfügt über jahrzehntelange Erfahrungen und ein großes Netzwerk im europäischen Profifußball.

Julian von Hassell, der die Gesellschaft von Anbeginn als Mitgründer, Verwaltungsrat und Geschäftsführender Direktor führte, betrachtet seine Aufbauarbeit als getan und möchte die jetzt startende Wachstumsphase des Unternehmens in neue Hände legen: "Ich sehe mit großer Freude und mit Stolz, wie positiv sich das Unternehmen entwickelt. Die strategischen, konzeptionellen, finanziellen, organisatorischen und personellen Aufbauarbeiten der Vorjahre tragen nun für jeden Investor erkennbare Früchte. Ich habe das Unternehmen in den regulierten Markt gebracht und von einer Beteiligungsgesellschaft in eine operative gewandelt. Diese Gesellschaft benötigt jetzt im Tagesgeschäft Macherqualitäten, weshalb ich den Staffelstab mit einem sehr guten Gefühl Herrn Daudert weiterreiche."

Christian Daudert kommentiert: "Wir danken Julian von Hassell für die hervorragende Arbeit und den unermüdlichen Einsatz, die er in den letzten Jahren für Staramba geleistet hat. Als ausgewiesener Strategie- und Finanzexperte war er stets ein außergewöhnlich kompetenter und vertrauenswürdiger Partner, der ganz wesentlich zum heutigen Erfolg der Unternehmensgruppe beigetragen hat. Nach dem erfolgreichen Geschäftsjahr 2016 freue ich mich, selbst verstärkt operativ tätig werden zu können und die weitere Erfolgsgeschichte bei Staramba aktiv mitzugestalten. Staramba ist meine große Leidenschaft und es ist nach drei Jahren Aufbauarbeit immer noch jeden Tag extrem spannend, Teil dieses Unternehmens zu sein, welches sich laufend weiterentwickelt und zukünftig spannende digitale Technologien wie Virtual Reality und Augmented Reality vorantreiben wird."

Über Staramba SE Die Staramba SE entwickelt und vertreibt Apps, Games und fotorealistisch gedruckte 3D-Figuren aus Polymergips zusammen mit namhaften Lizenzgebern aus dem internationalen Sport und Entertainment. Hierzu zählen Spitzenmannschaften des europäischen Fußballs wie die deutsche Nationalmannschaft, FC Bayern München, Real Madrid, Arsenal London und FC Chelsea. Aus Film und Musik werden für UNIVERSAL, Bravado, ABG, Epic Rights und viele weitere Brands unter anderem Stars wie Elvis Presley, KISS, Kiesza und Roland Kaiser mit lizenzierten Staramba -Produkten vermarktet. Die digitalen Produkte und 3D-Figuren werden im eigenen Online-Shop und über elektronische Plattformen wie Amazon und eBay vertrieben. Daneben existieren im In- und Ausland zertifizierte stationäre Partner, die mit dem Staramba 3D-Scanner 3D-INSTAGRAPH(R) jedermann scannen können, um mit den gewonnenen 3D-Daten personifizierte 3D-Produkte anzubieten. Die Staramba SE ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen der Geschäftsführung sowie ihr derzeit zur Verfügung stehender Informationen basieren. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, oder die Entwicklung der Staramba SE wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Kontakt: Staramba SE Marc Heydrich Investor Relations Aroser Allee 66 13407 Berlin Deutschland T: +49 30 403 680 14-0 F: +49 30 403 680 14-1 heydrich@staramba.com www.staramba.com

Staramba SE
Aroser Allee 66
13407 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0) 30 403 680 14-0
Fax: +49 (0) 30 403 680 14-1
E-Mail: heydrich@staramba.com
Internet: www.staramba.com/
ISIN: DE000A1K03W5
WKN: A1K03W

