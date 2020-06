DGAP-News: Stärkung der Organisation aus den eigenen Reihen (deutsch)

Stärkung der Organisation aus den eigenen Reihen

MEDIENMITTEILUNG

Veränderungen bei ALSO:

Stärkung der Organisation aus den eigenen Reihen

Die ALSO Holding stärkt im Rahmen der MORE Strategie die gezielte

Entwicklung ihrer Geschäftsmodelle (3S). Dazu werden die Bereiche Supply,

Solutions und Service mit erfahrenen Managern aus den eigenen Reihen

besetzt.

Volkan Weissenberg, bisher SVP Supply Services, wird künftig den ALSO

Webshop übernehmen. Ziel ist die Erweiterung des Portfolios in der Breite

wie in der Tiefe. Gustavo Möller-Hergt, CEO der ALSO Holding (SIX: ALSN):

"Seine Erfahrung im Vendor-Management sowie die genaue Kenntnis der

wettbewerbsfähigen, für die Reseller relevanten Produkte, sind die besten

Voraussetzungen für seine neue Aufgabe." Michael Gericks, früher SVP

Consumptional Business, wird als SVP den Bereich Vendor Management

verantworten. Subskriptionsmodelle werden, befördert durch das

Cloud-Business, auch im bisher klassischen Supply-Geschäft immer wichtiger,

sei es im Bereich hybrider Cloud-Architekturen oder von Device-as-a-Service.

Mit seinem Hintergrund wird Gericks neue Impulse im Supply-Geschäft setzen.

Simone Blome-Schwitzki, die bisherige Sprecherin der Geschäftsführung von

ALSO Deutschland, wird künftig das Geschäftsmodell Solutions auf

europäischer Ebene führen. Gustavo Möller-Hergt: "Simone kennt unser

Ökosystem sehr genau. Das Portfolio der Vendoren ist ihr ebenso vertraut wie

die Herausforderungen und Chancen für unsere Reseller. Sie ist für beide

Seiten eine geschätzte Gesprächspartnerin und damit hervorragend geeignet,

mit ihrer Expertise dieses Geschäftsmodell auf internationaler Ebene

erfolgreich auszubauen."

Jan Bogdanovich wurde zum SVP Consumptional Business ernannt. Als maßgeblich

an der Entwicklung und Programmierung des ALSO Cloud Marketplace (ACMP)

beteiligter Manager wird er das Portfolio des ACMPs systematisch erweitern

und die Funktionalitäten für Reseller weiter optimieren.

Tom Casaer, Geschäftsführer der ALSO-IoT-Plattform AllThingsTalk, wird

Ausbau und Entwicklung des IoT-Geschäfts auf Gruppenebene verantworten. "Das

grundsätzliche Interesse an IoT ist enorm. Allerdings tun sich Unternehmen

oft schwer damit, praktische Use-Cases zu identifizieren. Für sie wird Tom

ein wertvoller Impulsgeber sein", führt Gustavo Möller-Hergt aus.

Alle Veränderungen werden zum 01. Juli 2020 vollzogen.

ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) bringt Anbieter und Abnehmer der

ITK-Industrie zusammen. ALSO bietet über 660 Herstellern von Hardware,

Software und IT-Services Zugang zu über 110 000 Abnehmern, die neben den

traditionellen Distributionsleistungen ein breites Spektrum weiterer

Dienstleistungen, unter anderem in den Bereichen Logistik, Finanzen und

IT-Services massgeschneidert abrufen können. Von der Entwicklung komplexer

IT-Landschaften über die Bereitstellung und Pflege von Hard- und Software

bis hin zur Rücknahme, Wiederaufbereitung und Wiedervermarktung von IT

Hardware bietet ALSO alle Leistungen aus einer Hand. ALSO ist in 23

europäischen Ländern vertreten und erwirtschaftete 2019 mit rund 4 000

Mitarbeitenden einen Gesamtumsatz von rund 10.7 Milliarden Euro.

Hauptaktionär der ALSO Holding AG ist die Droege Group, Düsseldorf,

Deutschland. Weitere Informationen unter: https://also.com

Die Droege Group

Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Beratungs- und

Investmenthaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als

Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der

Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre

Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem

Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe tätigt Direct Investments mit

Eigenkapital in Konzerntöchter und mittelständische Unternehmen in "Special

Situations". Mit der Leitidee "Umsetzung - nach allen Regeln der Kunst"

gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten

Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group

sind an den aktuellen Megatrends (Wissen, Konnektivität, Prävention,

Demografie, Spezialisierung, Future Work, Shopping 4.0) ausgerichtet.

Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die

Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und

international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren

unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter:

http://www.droege-group.com

