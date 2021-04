DGAP-News: Stärkste organische Wachstumspipeline in der Geschichte basierend auf Spielelaunches und einer starken Media Unit, die vom steigenden Marktwachstum und erhöhten Werbebudgets Post-Pandemie profitiert (deutsch)

Stärkste organische Wachstumspipeline in der Geschichte basierend auf Spielelaunches und einer starken Media Unit, die vom steigenden Marktwachstum und erhöhten Werbebudgets Post-Pandemie profitiert

21. April 2021 - Nach einem CAGR-Umsatzwachstum von 45 % in den vergangenen

6 Jahren hat Media and Games Invest plc ("MGI" or the "Company", ISIN:

MT0000580101; Ticker M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market und Scale

Segment Frankfurt Stock Exchange) zu Beginn des laufenden Jahres mehrere

Projekte im Bereich des organischen Wachstums sowohl im Spiele- als auch im

Medienbereich angekündigt. Zusammen stellen sie die umfangreichste

Wachstumspipeline in der Unternehmensgeschichte dar. Darüber hinaus erwarten

Branchenexperten, dass sich der Medienmarkt in diesem Jahr erholen wird,

nachdem er im Vorjahr unter der Covid-Pandemie und zurückgehender

Werbebudgets gelitten hat. Es wird erwartet, dass die Ausgaben für digitale

Werbung in den USA 2021 um 26 % steigen werden, was einem Anstieg der

Wachstumsrate um 69 % im Vergleich zur Wachstumsrate des Vorjahres

entspricht. MGI's Media Unit Verve, die kürzlich zu einer der Top 12 SSPs

für programmatische CTV-Angebote [1] ernannt wurde, konnte im vergangenen

Jahr trotz des schwierigen Marktumfelds nicht nur ein Umsatzwachstum von 59

% verzeichnen, sondern auch die Gelegenheit nutzen, sich so zu

positionieren, dass sie die wieder ansteigenden Werbebudgets und das

entsprechende Marktwachstum bestmöglich nutzen kann.

"Wir haben einen beeindruckenden Start ins Jahr 2021 hingelegt. Dies lag

nicht nur an den beiden Akquisitionen LKQD und KingsIsle, vielmehr konnten

wir das erste Quartal nutzen, um zahlreiche organische Eckpfeiler für

zukünftiges Wachstum zu legen. Wir verfügen derzeit, unter anderem aufgrund

der Ankündigungen von Heroes of Twilight und Skydome in der Games-Unit sowie

dem operativen Start unserer Media-Unit Verve in Japan, dem drittgrößten

Werbemarkt der Welt, über die stärkste organische Wachstumspipeline in

unserer Unternehmensgeschichte. Ergänzt werden die positiven

Wachstumsaussichten durch eine starke Erholung des Medienmarktes aufgrund

des näherkommenden Endes der Pandemie und durch die 40 Mio. Euro

Anleiheemission im März, die unsere finanzielle Position für weiteres

M&A-getriebenes Wachstum nochmals gestärkt hat", so Remco Westermann, CEO.

Stärkste organische Wachstumspipeline in der Geschichte von MGI

Nachdem MGI im vergangenen Jahr unter anderem mit dem Listing an der Nasdaq

First North in Stockholm sowie einer Kapitalaufnahme in Höhe von 120 Mio.

Euro wichtige Weichen für weiteres Wachstum gestellt hat, konnte MGI zu

Beginn dieses Jahres so viele organische Wachstumsprojekte ankündigen wie

nie zuvor.

Im Bereich Games hat MGI im ersten Quartal 2021 mehr neue Inhalte für das

bestehende Spieleportfolio bereitgestellt als in jedem Quartal zuvor. In den

kommenden Quartalen sind noch weitere Projekte geplant. MGI hat mehrere

Spiele-Launches angekündigt, darunter die koreanische Version von Trove, die

im März auf den öffentlichen Servern des lokalen Publishing-Partners Aprogen

Games live ging. Mit dem Handyspiel Heroes of Twilight des kanadischen

Top-Entwicklers BKOM und dem Multiplayer-Online-Battle-Arena-Spiel Skydome

des ambitionierten Entwicklers Kinship Entertainment hat MGI weitere neue

Titel für das Portfolio angekündigt. Darüber hinaus sind viele große Updates

für die aktuellen Spiele in Vorbereitung und der Launch mehrerer weiterer

Spiele ist geplant.

MGIs Media Unit Verve Group hat mit einem erfahrenen Team den operativen

Betrieb in Tokio, Japan, aufgenommen und konzentriert sich dort auf das

Geschäft mit lokalen Werbetreibenden und Brands. Der japanische Werbemarkt

ist nach den USA und China der drittgrößte Werbemarkt der Welt. Ein weiterer

wichtiger Schritt für Verve war die Einführung einer neuen Markenidentität,

die alle Medienaktivitäten unter der einheitlichen Marke Verve bündelt.

Darüber hinaus konnte Verve seine Partnerschaften mit Spiele-Publishern

durch neue Kunden wie Fuero Games, die ein Portfolio beliebter Spiele sowohl

auf der Android- als auch auf der iOS-Plattform haben, kontinuierlich

ausbauen. Eines ihrer Spiele ist beispielsweise ein mobile Casual Game, das

weltweit über 20 Millionen Downloads verzeichnet.

Media Unit Verve gut positioniert, um von den wieder steigenden Werbebudgets

zu profitieren

Während der globale Werbemarkt im vergangenen Jahr aufgrund der Pandemie

insgesamt um rund 4 % [2] zurückging, war dieser Covid-bedingte Einbruch im

Teilbereich der digitalen Werbung weniger stark. Die digitale Werbung erwies

sich als sehr robust und stieg nach einem Rückgang im zweiten Quartal wieder

deutlich an (vor allem getrieben durch Werbeausgaben innerhalb von

Videospielen und E-Sports) und machte diese Verluste im weiteren

Jahresverlauf wieder wett. Damit wuchs der digitale Werbemarkt im

Pandemiejahr 2020 weniger stark als in den Vorjahren, aber immer noch mit

rund 12 % [3].

MGI's Media Unit Verve Group ist im digitalen Werbemarkt tätig und bietet

verschiedene Produkte und Dienstleistungen mit Fokus auf Nutzergewinnung für

Spieleunternehmen an. Mit diesem Fokus ist es dem Unternehmen gelungen,

trotz der Pandemie im Jahr 2020 um ca. 59 % zu wachsen und sich damit

deutlich besser als der Markt zu entwickeln. Aufgrund einer schneller als

erwarteten wirtschaftlichen Erholung, unterstützt durch Konjunkturpakete und

einen Rückgang der Covid-Fallzahlen, wird erwartet, dass die gesamten

Werbeausgaben in diesem Jahr wieder deutlich steigen werden. So erwartet der

Branchenspezialist eMarketer, dass die digitalen Werbeausgaben in den USA,

dem größten Werbemarkt der Welt und MGIs Kernmarkt, in 2021 um rund 26 % [4]

wachsen werden. Durch Covid wird sich die Verlagerung von traditionellen

Medien zu digitalen Medien weiter beschleunigen. Im Jahr 2020 macht der

digitale Werbemarkt rund 59 % des Gesamtmarktes aus. Es wird erwartet, dass

er bis 2025 bei gleichzeitigem Wachstum des Gesamtmarktes auf 70 % ansteigt

[5].

MGIs Media Unit Verve zeigte 2020 nicht nur ein starkes Wachstum, sondern

nutzte das Jahr, um sein Produkt- und Dienstleistungsportfolio

weiterzuentwickeln. Damit ist Verve sehr gut vorbereitet und positioniert,

um die starken Wachstumschancen Post-Pandemie zu nutzen.

Präsentation

MGI lädt seine Investoren zur Präsentation der Ergebnisse des ersten

Quartals am Montag, den 26. April 2021 um 10 Uhr ein. Die Präsentation

findet auf Englisch statt und wird außerdem auf der Unternehmenswebsite

unter www.mgi.group verfügbar sein.

https://tv.streamfabriken.com/media-and-games-invest-q1-2021

Telefonnummern

Schweden: +46856642692

Vereinigtes Königreich: +443333009265

USA: +18338230589

Deutschland: +4969222239166

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Remco Westermann

Chairman of the Board and CEO

+49 40 411 885206

Sören Barz

Leiter Investor Relations

+49 170 376 9571

soeren.barz@mgi.group, info@mgi.group

www.mgi.group

Jenny Rosberg, ROPA, IR contact Stockholm

Phone: +46707472741

Mail: Jenny.rosberg@ropa.se

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edicto GmbH, IR contact Frankfurt

Phone: +49 69 9055 05 51

Mail: mgi@edicto.de

Über Media and Games Invest plc

Media and Games Invest plc ist ein digitales integriertes Spiele- und

Medienunternehmen mit Schwerpunkt in Europa und Nordamerika. Das Unternehmen

kombiniert organisches Wachstum mit wertsteigernden, synergetischen

Akquisitionen und zeigt ein kontinuierliches, starkes und profitables

Wachstum mit einem Umsatz-CAGR von 45% über die vergangenen sechs Jahre.

Neben dem starken organischen Wachstum hat die MGI-Gruppe in den vergangenen

sechs Jahren mehr als 30 Unternehmen und Vermögenswerte erfolgreich

erworben. Die erworbenen Vermögenswerte und Unternehmen werden integriert

und unter anderem wird die Cloud-Technologie aktiv genutzt, um

Effizienzgewinne und Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Die Aktien des

Unternehmens sind an der Nasdaq First North Premier Growth Market in

Stockholm und im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Das

Unternehmen verfügt über eine besicherte Anleihe, die an der Nasdaq

Stockholm und am Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist,

sowie über eine unbesicherte Anleihe, die am Open Market der Frankfurter

Wertpapierbörse notiert ist.

Der Certified Advisor des Unternehmens am Nasdaq First North Premier Growth

Market ist FNCA Sweden AB; info@fnca.se, +46-8-528 00 399.

[1] SSP: Supply Side Platform; CTV: Connected TV

[2] Magna: GLOBAL ADVERTISING LANDSCAPE Winter 2020 -

https://magnaglobal.com/wp-content/uploads/2021/04/MAGNA-GLOBAL-AD-FORECASTS-DECEMBER-2020-SUMMARY-PRESENTATION.pdf

(Seite 21)

[3] PWC / IAB - Internet Advertising Revenue Report 2020

[4] eMarketer: US Digital Ad Spending 2021 -

https://www.emarketer.com/content/us-digital-ad-spending-2021

[5] Magna: GLOBAL ADVERTISING LANDSCAPE Winter 2020 -

https://magnaglobal.com/wp-content/uploads/2021/04/MAGNA-GLOBAL-AD-FORECASTS-DECEMBER-2020-SUMMARY-PRESENTATION.pdf

(Seite 27)

