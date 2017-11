DGAP-News: Stabilus S.A. setzt Erfolgskurs im Geschäftsjahr 2017 fort und veröffentlicht vorläufige Zahlen (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Stabilus":

Stabilus S.A. setzt Erfolgskurs im Geschäftsjahr 2017 fort und veröffentlicht vorläufige Zahlen

- Umsatz im GJ2017 nach vorläufigen Zahlen +23,4 % auf 910,0 Mio. Euro

(+172,5 Mio. Euro); organisches Wachstum ohne Zukäufe und Wechselkurseffekte

bei 11,3 %

- Bereinigtes EBIT[1] +40,8 % auf 137,6 Mio. Euro (+39,9 Mio. Euro);

bereinigte EBIT-Marge von 13,2 % auf 15,1 % gesteigert

- Vorläufiges Jahresergebnis GJ2017 bei 79,2 Mio. Euro nach 48,0 Mio. Euro

im GJ2016

- Rund 7 % organisches Umsatzwachstum (bei im Vorjahresvergleich konstantem

USD/EUR-Wechselkurs) und bereinigte EBIT-Marge von ca. 15,5 % für GJ2018

erwartet

- Strategieprogramm STAR 2025 verabschiedet - Stabilus strebt

durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von mindestens 6% bis GJ2025 an

Luxemburg/Koblenz, 27. November 2017 - Die Stabilus S.A. (ISIN:

LU1066226637), ein weltweit führender Anbieter von Gasfedern, Dämpfern und

elektromechanischen Antrieben, hat ihr am 30. September 2017 abgelaufenes

Geschäftsjahr 2017 nach vorläufigen Zahlen sehr erfolgreich abgeschlossen.

Das Unternehmen verzeichnete in allen Regionen und Märkten starkes

Umsatzwachstum und konnte seine Position als führendes Unternehmen für

Systeme und Lösungen zur Bewegungssteuerung weltweit ausbauen. Die

Integration der im Sommer 2016 erworbenen Unternehmen ACE, Hahn Gasfedern,

Fabreeka und Tech Products leistete dazu einen wichtigen Beitrag. Stabilus

profitiert unverändert von den globalen Megatrends demographischer Wandel,

zunehmender Bedarf nach Komfort sowie steigende Arbeitssicherheitsstandards.

Der Konzernumsatz stieg im Geschäftsjahr 2017 nach vorläufigen Zahlen im

Vorjahresvergleich um 23,4 Prozent von 737,5 Millionen Euro auf 910,0

Millionen Euro. Das organische Umsatzwachstum - ohne

USD/EUR-Wechselkurseffekte und ohne Berücksichtigung der Umsatzbeiträge der

2016 zugekauften Unternehmen - betrug 11,3 Prozent. 2017 war das erste volle

Geschäftsjahr, zu dem die erworbenen Unternehmen beigetragen haben. Ihre

Produkte und Lösungen zur Schwingungs- und Vibrationsdämpfung stärken das

Industriegeschäft von Stabilus.

Nach Regionen betrachtet legte der Konzernumsatz in Europa um 25,3 Prozent,

in NAFTA um 21,3 Prozent und in Asien/Pazifik und RoW (Rest of World) um

22,2 Prozent zu.

Der Umsatz des Geschäftsbereichs Automotive stieg im GJ2017 um 68,4

Millionen Euro (+13,3 Prozent) auf 583,7 Millionen Euro. Einen wesentlichen

Beitrag hierzu leisteten die elektromechanischen Powerise-Antriebe. Sie

profitierten vom anhaltenden weltweiten Trend zu SUVs, einer gestiegenen

Einbaurate sowie dem Anlauf neuer Fahrzeugtypen. Die Powerise-Umsätze legten

im zurückliegenden Jahr um

24,5 Prozent auf Euro 243,2 Millionen Euro zu. Auch der Umsatz mit Gasfedern

für den Automotive-Bereich wuchs mit 6,4 Prozent deutlich schneller als der

Markt auf

340,5 Millionen Euro.

Das Industriegeschäft erzielte mit einem Umsatz von 326,3 Millionen Euro ein

deutliches Plus von 104,1 Millionen Euro (+46,8 Prozent). Ursächlich dafür

waren zu einem großen Teil der Umsatzbeitrag der im Juni 2016 erworbenen

Gesellschaften und gestiegene Umsätze mit Industrie-Gasfedern und -Dämpfern.

Das Industriegeschäft profitierte im zurückliegenden Geschäftsjahr

insbesondere vom Wachstum in den Bereichen Solarindustrie, Aftermarket,

Busse, LKWs, Agrarmaschinen, Medizintechnik sowie Maschinenbau.

Das bereinigte EBIT[1] wuchs nach vorläufigen Zahlen im GJ2017 um 40,8

Prozent auf 137,6 Millionen Euro (GJ2016: 97,7 Millionen Euro). Die

bereinigte EBIT-Marge stieg von 13,2 Prozent im Geschäftsjahr 2016 auf 15,1

Prozent im Geschäftjahr 2017. Der Jahresgewinn des Konzerns im Geschäftsjahr

2017 belief sich nach vorläufigen Zahlen auf 79,2 Millionen Euro nach 48,0

Millionen Euro im Vorjahr. Mit der Veröffentlichung der finalen Zahlen am

15. Dezember 2017 planen Vorstand und Aufsichtsrat von Stabilus, der

Hauptversammlung 2018 im Einklang mit der Dividendenpolitik des Unternehmens

die Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2017 vorzuschlagen.

Dietmar Siemssen, CEO von Stabilus, sagte: "Im abgelaufenen Geschäftsjahr

haben die Mitte 2016 erworbenen Unternehmen ACE, Hahn Gasfedern, Fabreeka

und Tech Products erstmals ganzjährig zum Umsatz beigetragen. Dies hat uns

neben unserem soliden organischen Umsatzzuwachs einen weiteren ordentlichen

Wachstumsschub gebracht und unsere Umsatzbasis erneut signifikant ausgebaut.

Die Integration wurde erfolgreich abgeschlossen, die Zusammenarbeit der

Teams funktioniert hervorragend. Gleichzeitig haben wir mit Abschluss des

Geschäftsjahres 2017 wesentliche Ziele, die wir uns mit unserem

Strategieprogramm STAR 2020 vorgegeben hatten, vorzeitig erfüllt. Mit der

Verabschiedung von STAR 2025 schreiben wir unsere erfolgreiche Strategie nun

fort. Umsatzseitig streben wir bis zum Geschäftsjahr 2025 ein

durchschnittliches jährliches Wachstum von mindestens 6 Prozent an. Wir

sehen also weiter großes Potenzial für unsere Produkte in bestehenden und

neuen Anwendungen."

Mark Wilhelms, CFO von Stabilus, ergänzte: "Auch auf der Ergebnisseite haben

wir im Geschäftsjahr 2017 deutlich zugelegt. Unsere Aktionäre wollen wir mit

einer Dividende daran teilhaben lassen. Ausschlaggebend für den

Ergebnisanstieg waren auf der operativen Seite insbesondere höhere Umsätze

im margenstärkeren Industrial-Geschäft. Auf der Finanzierungsseite

profitierten wir von unseren Finanzierungskonditionen in Verbindung mit

weiterer Reduzierung der Verschuldung. Im Laufe des Geschäftsjahrs 2017

konnten wir unsere Nettoverschuldung[1] von 2,5x auf 1,5x reduzieren. Damit

bewegen wir uns schon jetzt auf dem langfristig angestrebten Niveau."

Für das Geschäftsjahr 2018 (endet 30. September 2018) erwartet Stabilus ein

organisches Wachstum von rund 7% auf 975 Millionen Euro (bei einem im

Vergleich zum Vorjahr konstanten durchschnittlichen USD/EUR-Kurs von 1,10;

bei dem aktuellen durchschnittlichen USD/EUR-Kurs von 1,15 wird mit einem

Umsatz von rund 960 Millionen Euro gerechnet). Die bereinigte EBIT-Marge

wird bei rund 15,5 Prozent erwartet.

Eine begleitende Präsentation zu den vorläufigen Zahlen des Geschäftsjahrs

2017 steht in englischer Sprache im Bereich Investor Relations unter

www.ir.stabilus.com zum Download zur Verfügung. Die finalen Zahlen sowie der

vollständige Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2017 werden am 15.

Dezember 2017 veröffentlicht.

Zu STAR 2025 hat Stabilus zudem heute eine ausführliche Corporate News

veröffentlicht. Sie ist unter folgendem Link abrufbar:

http://ir.stabilus.com/websites/stabilus/German/5020/corporate-news.html

_______________________

[1] Siehe Definition und Berechnung der Kennzahlen ,bereinigtes EBIT' und

,Nettoverschuldungsgrad' in unseren aktuellen Finanzberichten und

Ergebnispräsentationen, abrufbar unter folgendem Link

http://ir.stabilus.com/websites/stabilus/German/4007/finanzberichte-_amp_-praesentationen-2017.html,

bspw. in unserer Präsentation der vorläufigen GJ2017-Ergebnisse, S. 21 und

22.

Pressekontakt: Ralf Krenzin Tel.: +49 Investor Relations-Kontakt:

261 8900 502 E-Mail: Andreas Schröder Tel.: +352

[1]rkrenzin@stabilus.com Charles Barker 286 770 21 E-Mail:

Corporate Communications Tobias Eberle [1]anschroeder@stabilus.com

Tel.: +49 69 794090 24 E-Mail: 1.

[2]Tobias.Eberle@charlesbarker.de 1. mailto:anschroeder@stabi

mailto:rkrenzin@stabilus.com 2. lus.com

mailto:Tobias.Eberle@charlesbarker.de

Über Stabilus

Als weltweit führender Anbieter von Gasfedern, Dämpfern und

elektromechanischen Antrieben beweist Stabilus seine Expertise seit acht

Jahrzehnten in der Automobilindustrie und vielen weiteren Branchen. Mit

Gasfedern, Dämpfern und elektromechanischen POWERISE-Antrieben optimiert

Stabilus das Öffnen, Schließen, Heben, Senken sowie Verstellen und bietet

Schutz vor Schwingungen und Vibrationen. Das Unternehmen hat sein Stammwerk

in Koblenz und beschäftigt weltweit mehr als sechstausend Mitarbeiter. Im

Geschäftsjahr 2017 erzielte Stabilus nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz

von 910,0 Millionen Euro. Stabilus verfügt über ein globales

Produktionsnetzwerk in neun Ländern. Durch Regionalbüros und

Vertriebspartner ist Stabilus darüber hinaus in mehr als fünfzig Ländern in

Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum

vertreten. Die Stabilus S.A. notiert an der Deutschen Börse im Prime

Standard und ist im SDAX-Index vertreten.

Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft

gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der

Unternehmensleitung der Stabilus Gruppe und anderen derzeit verfügbaren

Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und

Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die

tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung

der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen

abweichen.

