DGAP-News: Stabilität: SHS-Medizintechnik-Index behauptet sich in der Krise (deutsch)

Stabilität: SHS-Medizintechnik-Index behauptet sich in der Krise

^

DGAP-News: SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH / Schlagwort(e):

Marktbericht/Studie

Stabilität: SHS-Medizintechnik-Index behauptet sich in der Krise

21.12.2021 / 11:16

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Bildlink:

https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=download2_file&code_str=e2191b3baf1c13393be9ef49cc570cae

SHS Partner Dr. André Zimmermann (l.), Prof. Dr. Christian Koziol,

Lehrstuhlinhaber Finance an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen (r.)

* Medizintechnikmarkt in Deutschland im Jahr 2020 weiterhin auf hohem

Niveau, aber mit leichten Einbußen

* Pandemie hinterlässt positive wie negative Spuren bei den

Medizintechnikunternehmen

* SHS rechnet trotz Corona für 2021 mit einer besseren Entwicklung für die

Medizintechnik als für die Gesamtwirtschaft in Deutschland

* Die neuen regulatorischen Anforderungen (MDR) belasten nach wie vor

viele kleine und mittlere Unternehmen (KMUs)

Tübingen, 21.12.2021

Der SHS-Medizintechnik-Index ist im ersten Jahr der Pandemie leicht

zurückgegangen. Nach dem starken Anstieg in 2019 ist der Index im

vergangenen Jahr um 0,3 Prozentpunkte gefallen - befindet sich aber nach wie

vor auf einem hohen Niveau.

Nach dem sehr starken Wachstum im Jahr 2019 hat die deutsche Medizintechnik

in 2020 eine Verschnaufpause eingelegt. Dies lässt sich sehr gut anhand des

SHS-Medizintechnik-Index 2020 ablesen, berichtet die SHS Gesellschaft für

Beteiligungsmanagement mbH aus Tübingen, die den Index gemeinsam mit

Professor Dr. Christian Koziol, Lehrstuhlinhaber Finance an der

Eberhard-Karls-Universität Tübingen, entwickelt hat.

Der im Jahr 2019 erstmals erstellte SHS-Medizintechnik-Index bildet die

Wachstumsfähigkeit, die Innovationskraft und die wirtschaftliche Leistung

der Medizintechnik-Branche seit 2010 im Vergleich zur Gesamtwirtschaft ab.

In die Berechnung des Index fließen folgende Datenreihen ein: Anzahl der

erteilten Patente, Umsatz bzw. BIP, Zahl der Erwerbstätigen und die

Aktienkurse.

"Die ermittelten Zahlen weisen darauf hin", so Professor Koziol, "dass die

Medizintechnik auch im ersten Jahr der Corona-Pandemie im Vergleich zur

Gesamtwirtschaft in Summe weniger schwankend ist. Allerdings zeigt sich bei

einem differenzierteren Blick, dass die Pandemie zum Teil sehr gegenläufige

Effekte auf Unternehmen einzelner Subbranchen in der Medizintechnik ausgeübt

hat. Medizintechnik-Unternehmen aus dem Bereich elektiver Eingriffe wie zum

Beispiel Hersteller von Dental-Implantaten und sogar Herzkathetern haben

mehr gelitten, weil Operationen oder Untersuchungen aufgeschoben wurden.

Anbieter aus dem Bereich Atemunterstützung und Diagnostik sind teilweise

signifikant gewachsen."

Der Rückgang des Medizintechnik-Index ist auf mehrere Faktoren

zurückzuführen, die in die Index-Berechnung mit einfließen. Zwar konnte die

Medizintechnik-Branche den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr noch einmal um

ca. 2 % leicht steigern (gegenläufig zum Rückgang des BIP in Deutschland),

aber dafür ging die Anzahl der Beschäftigten in der Branche um 4 %

substantiell zurück, das heißt es wurden mehr als 7.500 Arbeitsplätze

abgebaut. Dieser Schritt dürfte primär bei den umsatzseitig negativ

betroffenen Unternehmen aus Vorsichtsgründen erfolgt sein. Gleichzeitig sank

der DAX Pharma &Healthcare-Index an der Börse um 6 % - gegen den positiven

Gesamttrend des DAX 30. Am auffälligsten ist jedoch der starke Rückgang der

erteilten Medizintechnik-Patente in 2020, die einen Einbruch um 13 %

aufweisen. Ob dieser Rückgang direkt oder indirekt mit der Pandemie

zusammenhängt, lässt sich aktuell nicht mit Sicherheit sagen. Möglicherweise

hat die Branche die Ausgaben im Bereich Innovation vor dem Hintergrund der

ungewissen Lage substanziell zurückgefahren. Allerdings weist eine Umfrage

des Branchenverbands BVmed unter den Mitgliedsunternehmen im Herbst 2020 in

diese Richtung. 22 % der dort befragten Unternehmen mussten ihre

Forschungsausgaben verringern - im Vorjahr waren es 7 %. Eine weitere

mögliche Ursache kann aber auch die Nachwirkung der großen regulatorischen

Umstellung auf die MDR sein, die dazu geführt hat, dass sich gerade die

sonst so innovationsstarken kleineren und mittelständischen Unternehmen auf

die neuen Zulassungsanforderungen fokussieren mussten und aus Kosten- sowie

Kapazitätsgründen weniger in F&E investieren konnten. "Sollte dies

tatsächlich der Fall sein, so wäre das eine fatale Entwicklung, da gerade

die KMUs auf solche Innovationen angewiesen sind. Die Notwendigkeit von

Innovationen für das Überleben von KMUs zeigt sich allein schon an der

Tatsache, dass ein neues Medizintechnikprodukt durchschnittlich nach nur

wenigen Jahren durch ein weiterentwickeltes Produkt ersetzt wird", erläutert

Dr. André Zimmermann, Partner bei der SHS.

Für das laufende Jahr 2021 sind die Ersteller des SHS-Medizintechnik-Index

vorsichtig optimistisch und rechnen weiterhin mit einer besseren Performance

des Medizintechnik-Sektors im Vergleich zur Gesamtwirtschaft. "Die

Corona-Krise hat in 2020 und wird auch in 2021 ihre Spuren in der deutschen

Medizintechnikindustrie hinterlassen", sagt Dr. Zimmermann. "Allerdings

erwarten wir für 2021 eine schrittweise Rückkehr zu mehr Normalität über die

gesamte Branche hinweg, die dann hoffentlich in 2022 wieder komplett

erreicht wird. Auf jeden Fall hat die Pandemie gezeigt, wie lebenswichtig

ein gut funktionierendes Gesundheitssystem ist, und es ist klar zu erkennen,

der Stellenwert der Branche in der Bevölkerung ist gestiegen."

Die in Deutschland sehr mittelständisch geprägte Medizintechnik-Industrie

wird nach der Pandemie weitere Aufgaben zeitnah bewältigen müssen.

Regulatorische Hürden und Digitalisierung sind Felder, die substantielle

Investitionen erfordern, aber an die kein Unternehmen vorbeikommt. Hinzu

kommt der steigende Kostendruck, um die Gesundheitssysteme in alternden

Gesellschaften weiterhin finanzieren zu können. Vor allem für kleinere und

mittlere Medizintechnik-Unternehmen sind dies große Herausforderungen, die

zügig angegangen werden müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, so die

Empfehlung des Brancheninvestors.

"Eine zunehmende Anzahl mittelständischer Unternehmer in der Medizintechnik

erkennt, dass Investitionen in Regulatorik und vor allem Digitalisierung

notwendig sind, um sich auch in Zukunft gut am Markt positionieren zu

können", sagt Manfred Ulmer-Weber von der SHS. "Die Corona-Pandemie hat den

Digitalisierungsdruck dabei noch einmal stark beschleunigt. Wir sind der

Ansicht, dass gerade jetzt aktive Unternehmen ihre Marktposition durch eine

kluge Strategie und ausreichend Eigenkapital ausbauen können. Auf diesem Weg

haben wir als erfahrener Branchen-Investor Unternehmen in der Vergangenheit

mehrfach erfolgreich begleitet und unterstützt. Diese Form der Partnerschaft

beabsichtigen wir auch in den nächsten Quartalen kontinuierlich

fortzusetzen. Wir wollen innovative mittelständische

Medizintechnik-Unternehmen ganz gezielt mit einer Stärkung ihrer

Eigenkapitalquote unterstützen und ihnen mit den zusätzlichen Finanzmitteln

sowie über unser Netzwerk die Expansion erleichtern."

Der SHS-Medizintechnik-Index

Der SHS-Medizintechnik-Index wurde von der SHS Gesellschaft für

Beteiligungsmanagement in Kooperation mit Professor Dr. Christian Koziol von

der Eberhard Karls Universität Tübingen entwickelt. Betrachtet wird die

Entwicklung der Medizintechnik-Branche seit 2010. Der Wert im Basisjahr 2010

entspricht 100 Prozent. Der Index erfasst und vergleicht Wachstumspotential,

Innovationskraft und wirtschaftliche Leistung der deutschen

Medizintechnikbranche mit der deutschen Gesamtwirtschaft. Hierzu werden

volkswirtschaftliche Kennzahlen (Anzahl der Patentzulassungen, Umsatz bzw.

BIP, Zahl der Erwerbstätigen, Aktienkurse) sowohl für die

Medizintechnik-Branche als auch die Gesamtwirtschaft erfasst und analysiert.

Die Daten wurden mit Hilfe eines mathematischen Modells normiert und fließen

gewichtet in den Index ein. Der Index wird jährlich aktualisiert.

Über die SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH:

"Building European Healthcare Champions" ist das Leitmotiv des Tübinger

Brancheninvestors SHS. In diesem Sinne finanziert und entwickelt der auf

Healthcare-Beteiligungen spezialisierte Investor seine Portfoliounternehmen.

Der Fokus der Investitionen liegt dabei seit der Gründung 1993 auf

Expansionsfinanzierungen, Gesellschafterwechsel und Nachfolgesituationen.

Dabei geht SHS sowohl Minderheits- als auch Mehrheitsbeteiligungen ein. Zu

den Investoren der SHS-Fonds gehören etwa Pensionsfonds, Dachfonds, Family

Offices, Unternehmer, strategische Investoren und das SHS-Managementteam.

Das Eigenkapital-Investment der AIFM-registrierten Gesellschaft beträgt bis

zu 20 Mio. EUR. Darüber hinausgehende Volumina können mit einem Netzwerk von

Co-Investoren umgesetzt werden. Bei den Investitionsentscheidungen legt SHS

starkes Gewicht auf die Berücksichtigung von ethischen Aspekten. So hat sich

die Beteiligungsgesellschaft dem Prinzip des Socially Responsible Investings

(SRI) verpflichtet und ist Mitglied bei UN PRI, einer vom UN-Umweltprogramm

ins Leben gerufenen Investoreninitiative. Deren Mitglieder legen sich

vertraglich fest, bei ihren Investitionen ökologische und soziale

Richtlinien einzuhalten. Zu den SHS Portfoliounternehmen gehören

beispielsweise die auf Schlaganfallbehandlungen spezialisierte Phenox GmbH

aus Bochum, der Drug Delivery Experte Develco Pharma AG mit Sitz in der

Schweiz und Deutschland sowie das niederländische Wachstumsunternehmen

Salvia BioElectronics B.V., welches mittels minimalinvasiver

Neurostimulation die Behandlung von neurologischen Erkrankungen ermöglicht.

Aktuell investiert SHS aus ihrem fünften Fonds, der 2018 aufgelegt wurde.

Weitere Informationen unter: http://www.shs-capital.eu

Interesse an regelmäßigen Updates zu SHS? Abonnieren Sie unseren Newsletter

und folgen Sie uns auf LinkedIn

Pressekontakt:

Sarah Stelzer

SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH

Bismarckstraße 12

72072 Tübingen

sas@shs-capital.eu

---------------------------------------------------------------------------

21.12.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

1260656 21.12.2021

°