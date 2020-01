DGAP-News: Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA: Partnerschaft mit adidas um drei Jahre verlängert / OUTFITTER komplettiert Ausrüstervertrag (deutsch)

Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co.



KGaA: Partnerschaft mit adidas um drei Jahre verlängert / OUTFITTER komplettiert Ausrüstervertrag

Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA: Partnerschaft mit

adidas um drei Jahre verlängert / OUTFITTER komplettiert Ausrüstervertrag

28.01.2020 / 14:57

Die SpVgg Unterhaching hat sich mit seinem langjährigen Ausrüstungspartner

adidas auf eine Vertragsverlängerung um weitere drei Jahre geeinigt. Ab der

Saison 2020/2021 unterstützt zudem OUTFITTER als neuer strategischer Partner

den bestehenden Ausrüstervertrag.

Manfred Schwabl, Vereinspräsident und Geschäftsführer der Spielvereinigung

Unterhaching Fuß-ball GmbH & Co. KGaA: "Wir freuen uns sehr, unsere

langjährige Partnerschaft mit adidas, die seit über 25 Jahren ligaunabhängig

und vertrauensvoll besteht, um weitere drei Jahre zu verlängern und nun mit

OUTFITTER einen weiteren Experten aus dieser Branche an Bord zu haben.

OUTFIT-TER und adidas haben die gleiche Fußball-Begeisterung wie wir in

Haching. Wir sind deshalb von der Kooperation komplett überzeugt und absolut

sicher, dass wir mit adidas als bayerische Marke und dem professionellen

Support sowie einer hochwertigen Veredelung durch OUTFITTER insgesamt noch

breiter und zukunftsorientierter aufgestellt sind."

OUTFITTER Teamsport GmbH

OUTFITTER ist mit insgesamt über 50.000 Artikeln einer der größten

Online-Spezialisten für die Bereiche Fußball, Teamsport & Athleisure.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen Vereins- und Firmenausstattungen sowie

Corporate Fashion an. 1998 gegründet und mit Firmensitz in Großostheim,

betreibt die OUTFITTER Teamsport GmbH, neben dem Online-Geschäft, auch einen

Concept-Store in Frankfurt sowie ein Outlet am eigenen Logistikzentrum in

Mainz-Kastel und Großostheim. Seit 2018 ist die OUTFITTER Teil der neu

formierten SIGNA SPORTS UNITED.

