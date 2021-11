DGAP-News: Soziale Nachhaltigkeit im Fokus: FUCHS fördert 14 soziale Projekte in Mannheim mit 50.000 Euro (deutsch)

Soziale Nachhaltigkeit im Fokus: FUCHS fördert 14 soziale Projekte in Mannheim mit 50.000 Euro

^

DGAP-News: FUCHS PETROLUB SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Soziale Nachhaltigkeit im Fokus: FUCHS fördert 14 soziale Projekte in

Mannheim mit 50.000 Euro

18.11.2021 / 12:04

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Soziale Nachhaltigkeit im Fokus: FUCHS fördert 14 soziale Projekte in

Mannheim mit 50.000 Euro

Die weltweit im Schmierstoffbereich tätige FUCHS PETROLUB SE verleiht am 18.

November 2021 zum 22. Mal den FUCHS-Förderpreis. Insgesamt 50.000 Euro

fließen in 14 Projekte am Heimatstandort des Unternehmens. Mehr als 30

Institutionen hatten sich um den Förderpreis beworben.

Bei FUCHS gilt Nachhaltigkeit als Kernelement einer guten

Unternehmensführung. Seit fast zehn Jahren hat sich das Unternehmen mit

seiner Nachhaltigkeitsstrategie auf die Fahnen geschrieben, ökonomisches,

ökologisches und soziales Handeln in Einklang zu bringen.

"Soziale Nachhaltigkeit, die in unserer Welt oft zu kurz kommt, bedeutet für

FUCHS, gleichermaßen Verantwortung für unsere Beschäftigten, deren Familien

und die Gesellschaft zu übernehmen", schildert Vorstandsvorsitzender Stefan

Fuchs eines der zentralen Ziele des Unternehmens. "Deshalb ist der

FUCHS-Förderpreis schon seit dem Jahr 2000 ein wichtiger Teil unseres

Unternehmensengagements, mit dem wir Hilfe zur Selbsthilfe leisten und

gleichzeitig Menschen, die sich ehrenamtlich einsetzen, eine sichtbare

Plattform bieten wollen."

In aller Welt unterstützt FUCHS nachhaltige Projekte in Regionen, in denen

die Gruppe mit ihren weltweit 58 operativen Gesellschaften aktiv ist, und

bevorzugt dabei solche Projekte, die neben dem zertifizierten Klimaschutz

auch soziale Ziele verfolgen. Diese sozialen Ziele unterscheiden sich je

nach Standort sehr stark. "Während in Entwicklungs- oder Schwellenländern

zutiefst existenzielle Themen wie Ernährung, Gesundheit und Bildung im

Vordergrund stehen, geht es an unserem Heimatstandort Mannheim um ganz

andere Notwendigkeiten und sehr spezifische Bedürfnisse, die wir mit unserem

Förderpreis unterstützen", verdeutlicht Markus Garb, Vice President

Sustainability.

Im zweiten Coronajahr richten sich viele der geförderten sozialen Projekte

an Kinder und Jugendliche. Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass

gerade diese ganz jungen Menschen in der Coronapandemie sehr unter den

ungewöhnlichen Umständen leiden. Sie mussten bspw. lange Zeit weitestgehend

auf ihre sozialen Kontakte und einen normalen Schul- und Kitabesuch

verzichten.

Weitere Projekte nehmen unter dem Leitthema "Diversity" beispielsweise

Integration, Gesundheit oder das Miteinander der Generationen in den Fokus.

"Die Höhe der Förderung stellt keine Bewertung der Projekte dar, sondern

richtet sich nach dem notwendigen Betrag, der zur Umsetzung des jeweiligen

Projekts benötigt wird", erläutert Tina Vogel, Head of PR & Marketing.

Auch in diesem Jahr hat das Unternehmen unter den 14 ausgewählten Projekten

zwei Sonderpreise für je ein besonders nachhaltiges und ein besonders

innovatives Projekt ausgelobt.

Der Nachhaltigkeitspreis 2021 geht an die THW-Jugend Mannheim und

unterstützt den Bau von Insektenhotels und einer Leonardo-Brücke: Hier

erlernen Kinder und Jugendliche den Umgang mit Werkzeugen und technischen

Geräten. Zusätzlich soll der nachhaltige Umgang mit der Natur gestärkt

werden.

Über die Auszeichnung "Projekt des Jahres - Innovation" freut sich "Das

andere SchulZimmer". Es bereitet junge Menschen, die aus dem Schulsystem

herausgefallen sind und sich in schwierigen Lebenssituationen befinden, auf

einen schulexternen Hauptschul- oder Realschulabschluss und den

anschließenden Berufseinstieg vor. Gefördert wird das Projekt "Coding for my

Future!": Viele der jungen Leute interessieren sich stark für den Bereich

"Medien und Programmieren" - sie können parallel zum Unterricht im "anderen

SchulZimmer" grundlegende Programmierkenntnisse und damit die Aussicht auf

eine bessere berufliche Zukunft erwerben.

Aufgrund der Coronapandemie findet die Preisverleihung virtuell statt. Die

Aufzeichnung der digitalen Veranstaltung sowie weitere Informationen zu den

Preisträgern finden Sie unter: http://www.fuchs.com/fuchs-foerderpreis

Mannheim, 18. November 2021

FUCHS PETROLUB SE

Public Relations

Tina Vogel

Friesenheimer Str. 17

68169 Mannheim

Tel. +49 621 3802-1104

tina.vogel@fuchs.com

www.fuchs.com/gruppe

Die folgenden Informationen können Sie im Internet abrufen:

Bild- und Videomaterial: https://www.fuchs.com/de-de/photo-gallery/

Über FUCHS

Der FUCHS-Konzern entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige

Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten für nahezu alle Industrien und

Anwendungsbereiche. Das Unternehmen, das 1931 in Mannheim gegründet wurde,

beschäftigt weltweit nahezu 6.000 Mitarbeiter in 58 operativ tätigen

Gesellschaften. FUCHS ist der weltweit größte Anbieter unter den

unabhängigen Schmierstoffherstellern. Die nach Umsatz wichtigsten Märkte

sind Westeuropa, Asien und Nordamerika.

---------------------------------------------------------------------------

18.11.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: FUCHS PETROLUB SE

Friesenheimer Str. 17

68169 Mannheim

Deutschland

Telefon: +49 (0)621 / 3802-0

Fax: +49 (0)621 / 3802-7190

E-Mail: ir@fuchs.com

Internet: www.fuchs.com/gruppe

ISIN: DE000A3E5D64, DE000A3E5D56

WKN: A3E5D6, A3E5D5

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,

München, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1250245

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1250245 18.11.2021

°