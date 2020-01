DGAP-News: South Sudan Ministry of Petroleum: Ankündigung eines Umweltaudits für Ölfelder (deutsch)

South Sudan Ministry of Petroleum: Ankündigung eines Umweltaudits für Ölfelder

South Sudan Ministry of Petroleum: Ankündigung eines Umweltaudits für Ölfelder

Ölfelder

10.01.2020

Ankündigung eines Umweltaudits für Ölfelder

Die Republik Südsudan fordert Unternehmen auf, ein Angebot für die

Durchführung eines vollständigen Umweltaudits der Ölfelder des Landes

abzugeben

Juba, Südsudan, 9. Januar 2020 - Die Regierung der Republik Südsudan hat

eine Ausschreibung für ein umfassendes Umweltaudit für sämtliche

produzierenden Ölfelder des Landes angekündigt.

Das ein Jahr nach der Unabhängigkeit verabschiedete Erdölgesetz [Petroleum

Act] aus dem Jahr 2012 regelt den Ölsektor im Südsudan. Durch dieses Gesetz

soll die Umweltbelastung des Sektors nach Jahren der Vernachlässigung vor

der Unabhängigkeit und die daraus resultierende Umweltverschmutzung besser

gehandhabt werden.

Der Bürgerkrieg verhinderte auch einen angemessenen Umweltschutz auf der

Grundlage von ökologisch, sozial und wirtschaftlich nachhaltigen

Grundsätzen.

Der Südsudan sieht sich jetzt der Herausforderung gegenüber, seinen

Entwicklungsbedarf mit dem im Petroleum Act verankerten Bestreben nach

Umweltschutz in Einklang zu bringen. Der Sektor hat in der Vergangenheit

einen Verlust an Weidefläche, die Abholzung von Wäldern, Boden- und

Wasserverschmutzung sowie Gesundheitsprobleme in den erdölproduzierenden

Gebieten und deren Umgebung verursacht.

Präsident Salva Kiir erklärte im "South Sudan First State of Environment and

Outlook Report" von 2018 den Wunsch seines Landes, zum Brotkorb und

Wirtschaftsmotor in Ost- und Zentralafrika zu werden.

"Das Fehlen von Umweltstandards und Richtlinien für die Exploration und

Nutzung in der Rohstoffindustrie hat zur Verschmutzung auf den Ölfeldern und

in deren Umgebung geführt. Dieser Entwicklung muss durch die Formulierung

von Umweltrichtlinien, -standards und -leitlinien sowie die praktische

Umsetzung dieser Instrumente Einhalt geboten werden."

Die Regierung hat sich dazu verpflichtet, vor weiteren Explorations- und

Bohraktivitäten ein Umweltaudit durchzuführen. Der Erdölminister, Hon. Awow

Daniel Chuang, erklärte, dass ein besseres Verständnis der Schäden durch die

Umweltverschmutzung es dem Land erlauben wird, Systeme einzurichten, um

weitere Schäden zu vermeiden, während sich das Land auf einen Ausbau der

Förderung vorbereitet.

Bei einer Pressekonferenz Ende August 2019 in Juba warnte Präsident Salva

Kiir, dass seine Regierung eine entschiedenere Haltung hinsichtlich der

Umweltverschmutzung in den Ölförderungsgebieten einnehmen würde. Die

Regierung heiße neue Exploration und Förderung zwar willkommen, jedoch

müssten sich die Unternehmen an hohe Standards halten. Die Ära des "Bad

Business" gehe zu Ende.

Er warnte: "Ich werde keine unverantwortlichen Aktivitäten im Erdölsektor

dulden."

Es wird jetzt eine internationale unabhängige Organisation mit der

Durchführung des Audits beauftragt, um bewährte Methoden (Best Practices)

für neue Explorationsaktivitäten sowie Möglichkeiten zur Behebung der

historischen Schäden im Südsudan vorzuschlagen.

Die Unterlagen zur Vorauswahl für die Ausschreibung zur Durchführung eines

vollständigen Umweltaudits werden während der Bürozeiten im Erdölministerium

in Juba und auf der Website http://bit.ly/2NauFKA zur Verfügung stehen. Die

Dokumentation wird zwischen dem 13. und dem 20. Januar 2020 verfügbar sein.

Die ausgefüllte Dokumentation muss bis zum 20. Januar 2020 um 16 Uhr 00

eingereicht werden:

1. Elektronische Einreichungen:

wanyak@mopam.goss.org

audit@mopam.goss.org

2. Einreichungen in Papierform, die in einem versiegelten Umschlag an

folgende Adresse zu schicken sind:

Environmental Audit Tender Committee Secretary

Ministry of Petroleum HQ

Ministries Road, Juba

Republic of South Sudan

PO Box 376

Medienkontakt:

Claudia Padayachy

Tel.: +27 84 88 44317

E-Mail: claudia@azmediacommunications.com; media@azmediacommunications.com

Link zum Logo: https://imgur.com/Eh7Gzsh

Link zum Bild: https://imgur.com/09eRgBw

