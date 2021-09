DGAP-News: Sonova Investoren- und Analystentag 2021:Mit Stärke in die nächste Phase (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Sonova Holding":

Sonova Investoren- und Analystentag 2021:Mit Stärke in die nächste Phase

Sonova Investoren- und Analystentag 2021: Mit Stärke in die nächste Phase

14.09.2021 / 07:00

Medienmitteilung

Stäfa (Schweiz), 14. September 2021 - Sonova Holding AG, ein führender

Anbieter von Hörlösungen, führt heute seinen jährlichen Investoren- und

Analystentag durch.



Aufgrund der derzeitigen Einschränkungen im Zusammenhang

mit der COVID-19-Pandemie wird die Veranstaltung virtuell stattfinden. Mehr

als 150 Teilnehmer werden zum Live-Webcast erwartet. Der CEO von Sonova wird

einen aktuellen Überblick zum Markt für Hörlösungen sowie ein Update zu

strategischen Fortschritten und den mittelfristigen Perspektiven für die

Gruppe geben. Ein wichtiges Highlight wird die Präsentation zu unserer

Vision für den neuen Geschäftsbereich Consumer Hearing. Das Management wird

sich zudem ausführlich zu den Erweiterungen der marktführenden Phonak

Paradise Plattform sowie den Fortschritten im Cochlea- Implantate-Geschäft

mit Schwerpunkt auf die kürzlich eingeführten Naída(TM) CI Marvel and Sky

CI(TM) Marvel Soundprozessoren äussern. Darüber hinaus wird es einen

Überblick zum Audiological-Care-Geschäft sowie ein Update bezüglich der

Ziele und Fortschritte von Sonova im Bereich Umwelt, Soziales und

Unternehmensführung (ESG) geben.

Arnd Kaldowski, CEO von Sonova, sagt: "Wir werden heute unter Beweis

stellen, dass wir bei der Umsetzung unserer strategischen

Wachstumsinitiativen gruppenweit gute Fortschritte erzielt haben. Unsere

führenden Innovationen, eine wirksame kommerzielle Umsetzung und erhöhte

Wachstumsinvestitionen - verbunden mit den attraktiven fundamentalen

Merkmalen des Marktes - werden auch in den kommenden Jahren für profitables

Wachstum sorgen. Gleichzeitig werden wir darlegen, wie wir unsere

ESG-Strategie weiter vorantreiben und damit einen positiven Beitrag für

unsere Kunden, unsere Mitarbeitenden und die Gesellschaft leisten. Wir

freuen uns darauf, den Investoren und Analysten die Fortschritte in all

diesen Bereichen zu präsentieren.»

Die Präsentationen des Investoren- und Analystentags sind am 14. September

2021 ab 13.00 Uhr MESZ auf der Sonova Website unter

https://www.sonova.com/de/investorenpraesentationen abrufbar.

Der Live-Webcast kann online unter

https://www.sonova.com/de/investorenpraesentationen mitverfolgt werden. Die

Übertragung beginnt um 13.30 Uhr MESZ. Eine Aufzeichnung der Veranstaltung

wird auf der Sonova Website zur Verfügung gestellt.

Über Sonova

Sonova mit Hauptsitz in Stäfa in der Schweiz ist ein führender Anbieter von

innovativen Lösungen rund um das Thema Hören. Die Gruppe ist im Markt durch

ihre Kernmarken Phonak, Unitron, Hansaton, Advanced Bionics und die Marken

des Audiological-Care-Geschäfts vertreten, wie zum Beispiel AudioNova,

Geers, Boots Hearing Care, Connect Hearing und Lapperre. Sonova bietet ihren

Kunden eines der umfassendsten Produktportfolios der Branche - von

Hörgeräten über Cochlea-Implantate bis hin zu drahtlosen

Kommunikationslösungen.

Sonova verfolgt eine einzigartige, vertikal integrierte Geschäftsstrategie.

Die drei zentralen Geschäftsfelder der Gruppe - Hörgeräte, Audiological Care

und Cochlea-Implantate - operieren entlang der kompletten

Wertschöpfungskette im Markt für Hörlösungen. Mit über 50

Vertriebsgesellschaften und mehr als 100 unabhängigen Distributoren verfügt

die Gruppe über das weitreichendste Vertriebs- und Distributionsnetzwerk der

Branche. Dieses Netzwerk wird durch das Audiological-Care-Geschäft von

Sonova ergänzt, welches professionelle audiologische Dienstleistungen an

rund 3'200 Standorten in 20 Schlüsselmärkten anbietet.

Die 1947 gegründete Gruppe beschäftigt mehr als 14'000 engagierte

Mitarbeitende und erzielte im Geschäftsjahr 2020/21 einen Umsatz von CHF 2,6

Mrd. sowie einen Reingewinn von CHF 585 Mio. Über alle Geschäftsbereiche

hinweg und durch die Unterstützung der Hear the World Foundation verfolgt

Sonova die Vision einer Welt, in der jeder Mensch die Freude des Hörens und

damit ein Leben ohne Einschränkungen geniessen kann.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.sonova.com und

www.hear-the-world.com

Sonova Aktien (Ticker-Symbol: SOON, Valoren-Nr. 1254978, ISIN: CH0012549785)

sind seit 1994 an der SIX Swiss Exchange kotiert.

