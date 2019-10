DGAP-News: Sonoro Metals Corp. treibt die Gespräche mit in China ansässigen EPC-Unternehmen weiter voran (deutsch)

Sonoro Metals Corp.



treibt die Gespräche mit in China ansässigen EPC-Unternehmen weiter voran

Sonoro Metals Corp. / Schlagwort(e): Zwischenbericht/Finanzierung

Sonoro Metals Corp. treibt die Gespräche mit in China ansässigen

EPC-Unternehmen weiter voran

23.10.2019 / 19:00

Diese Pressemitteilung, die nach geltenden kanadischen Gesetzen erforderlich

ist, ist nicht für die Verteilung an US-Nachrichtendienste oder zur

Verbreitung in den USA bestimmt

VANCOUVER, Kanada, 23. Oktober 2019 - Sonoro Metals Corp. ("Sonoro" oder das

"Unternehmen") (TSXV: SMO) (OTCQB: SMOFF) berichtet, dass das Unternehmen

die Gespräche mit in China ansässige Unternehmen aus dem Bereich

Engineering, Procurement und Construction ("EPC", Detail-Planung und

Kontrolle, Beschaffungswesen, Ausführung der Bau- und Montagearbeiten)

weiter vorantreibt bezüglich der Pläne zur Entwicklung und Finanzierung

eines geplanten Haufenlaugungs-Pilotbetriebs für das Projekt Cerro Caliche.

Am 3. September 2019 gab das Unternehmen bekannt, dass es eine Vereinbarung

mit New Tigers Technologies Ltd. (NTT) aus Suzhou, Provinz Jiangsu, VR

China, geschlossen hat, wonach NTT zugestimmt hat, als Vertreter von Sonoro

zu fungieren und eine Repräsentanz für das Unternehmen einzurichten zum

Zwecke der Identifizierung und Vorstellung von Sonoro bei in China

ansässigen EPC-Unternehmen, die über entsprechende

Finanzierungsmöglichkeiten verfügen und als geeignet für Sonoros

Projektanforderungen angesehen werden.

In der gleichen Pressemitteilung berichtete das Unternehmen, dass es

Vertraulichkeitsvereinbarungen geschlossen und formelle Gespräche mit fünf

in China ansässigen EPC-Unternehmen über mögliche EPC-Verträge und

Möglichkeiten zur Projektfinanzierung aufgenommen hatte. In den folgenden

sechs Wochen bereitete das Unternehmen Informationen hinsichtlich des

Projekts Cerro Caliche und des geplanten Pilotbetriebs zusammen mit

Informationen hinsichtlich des Projekts San Marcial für die

Due-Diligence-Analyse der EPC-Unternehmen vor und verschickte sie später.

Am 9. Oktober 2019 wurden der Chairman John Darch und der Director of

Finance Neil Maedel zu einer Reihe von Folgetreffen nach China eingeladen,

die von NTT unter der Leitung von Dr. Wei Qian in Tianjin und Beijing mit

diesen EPC-Unternehmen organisiert wurden. Zwei dieser EPC-Unternehmen, die

von NTT vorgestellt wurden, haben in den letzten zehn Jahren erfolgreich

Bergbauprojekte finanziert sowie entwickelt und sie haben proaktiv mit dem

Unternehmen zusammengearbeitet. In Gesprächen mit vier Führungskräften der

Unternehmen wurden die verschiedenen Aspekte der vorgeschlagenen

Pilotanlage, einschließlich der Genehmigungsanforderungen und Verfahren,

sowie die Entsendung ihres technischen Personals zum Projektstandort Cerro

Caliche erörtert. Insbesondere fanden in der vergangenen Woche drei weitere

persönliche Gespräche auf Ersuchen eines der EPC-Unternehmen statt, um die

Gespräche so weit wie möglich voranzutreiben. Die zuständigen Führungskräfte

des fünften EPC-Unternehmens waren zum Zeitpunkt des Besuchs des

Sonoro-Teams in China außer Landes und standen daher nicht für Besprechungen

zur Verfügung.

Neben den Gesprächen mit diesen EPC-Unternehmen half Dr. Qian Sonoro auch

bei der Organisation und Durchführung von Gesprächen mit einem in Beijing

ansässigen Fonds und anderen privaten Investmentunternehmen, die Interesse

an einer Beteiligung in Form einer Privatplatzierung in das Unternehmen

gezeigt haben.

John M. Darch, Chairman von Sonoro, sagte: "Wir sind weiterhin durch die

Begeisterung der EPC-Unternehmen ermutigt. Dies zeigt sich durch ihr

Bestreben, unsere Gespräche rasch voranzutreiben, und ihre positiven

Reaktionen auf Sonoros zweigleisige Strategie zur Entwicklung des

Pilotbetriebs Cerro Caliche, während wir ein aggressives

Explorationsprogramm zur potenziellen Erweiterung des Projekts fortsetzen."

Über Sonoro Metals Corp.

Sonoro Metals Corp. ist ein börsennotiertes Explorations- und

Entwicklungsunternehmen mit einem Portfolio von sich in der

Explorationsphase befindlichen Edelmetallliegenschaften im mexikanischen

Bundesstaat Sonora. Die sehr erfahrenen Betriebs- und Managementteams können

Erfolge bei der Entdeckung und Entwicklung von Rohstofflagerstätten

vorweisen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Sonoro Metals Corp.

John M. Darch

Chairman

Tel. +1-604-632 1764

info@sonorometals.com

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO GmbH

Fleischmannstraße 15

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

23.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

