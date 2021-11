DGAP-News: Solutiance AG: nbieter von Smartsourcing Lösungen für den Betrieb von Immobilien, gibt vorläufige Q3-Konzernzahlen bekannt - Belebung im Auftragseingang (deutsch)

Solutiance AG: nbieter von Smartsourcing Lösungen für den Betrieb von Immobilien, gibt vorläufige Q3-Konzernzahlen bekannt - Belebung im Auftragseingang

DGAP-News: Solutiance AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartalsergebnis

Solutiance AG: nbieter von Smartsourcing Lösungen für den Betrieb von

Immobilien, gibt vorläufige Q3-Konzernzahlen bekannt - Belebung im

Auftragseingang

04.11.2021

- Q3 Auftragseingang +119% zu Q2/+40% zu Vorjahr,

- Q3 Umsatz +15% zu Q2/-15% zu Vorjahr,

- 9M Umsatz - 5% zu Vorjahr, Auftragseingang -23% zu Vorjahr

- 9M EBITDA +18% zu Vorjahr, Periodenergebnis +17% gegenüber Vorjahr

- Wachstum bei Zahl der Kunden (+18%) und Gebäuden mit laufenden Verträgen

(+13%) gegenüber Q3 2020

Q3-Zahlen

Im dritten Quartal konnte der Auftragseingang gegenüber dem Vorjahr von 401

TEUR auf 561 TEUR (+40%) gesteigert werden. Gegenüber dem Q2 Wert von 256

TEUR fiel der Anstieg mit +119% noch dynamischer aus. Verantwortlich für die

positive Entwicklung war neben dem Rückgang der Pandemie bedingten

Einschränkungen die spürbare Wiederbelebung der Nachfrage bei bestehenden

Kunden. Zudem spricht die Gewinnung von fünf Neukunden für ein vom

Fachkräfte- und Handwerkermangel getriebenes Interesse am Smartsourcing von

Solutiance.

Auch beim Umsatz konnte mit 437 TEUR gegenüber Q2 (380 TEUR) ein Plus von

15% erzielt werden. werden. Im Vorjahresvergleich kam es in Folge des

niedrigen Auftragseingangs in Q2 noch zu einem Rückgang um 15% (Q3 2020: 515

TEUR).

9 Monatszahlen

In den ersten drei Quartalen des Jahres hat sich der Umsatz aus

Plattformservices gegenüber der Vorjahresperiode um 5% von 1.321 TEUR auf

1.253 TEUR verringert. Der im Vorjahresvergleich mit 23% Prozent rückläufige

Auftragseingang (TEUR 1.321 vs. 1.721) spiegelt insbesondere das schlechte

Q2 wider.

Dank konsequent umgesetzter Kostensenkungsmaßnahmen konnte das vorläufige

Konzern EBITDA im Vergleich zum Vorjahr um 18% von -1.916 TEUR auf -1.567

TEUR verbessert werden. Mit 1.779 TEUR fiel das Minus beim Periodenergebnis

um 17% geringer aus als noch im Vorjahr (-2.141 TEUR).

Wachstum bei Zahl der Kunden und Gebäude

Positiv entwickelten sich auch die Zahlen zu Kunden, Gebäuden und Services.

So stieg die Zahl der Kunden von 34 per Ende Q3 2020 auf 40 per Ende Q3 2021

an. Der Bestand an Gebäuden mit laufenden Verträgen wuchs im

Vorjahresvergleich um 13% von 319 auf 360.

Aktueller Ausblick auf 2021

Für das laufende Quartal rechnet der Vorstand mit einem deutlich über dem Q3

Wert liegenden Auftragseingang. Da die Summe aus gebuchten Umsätzen und

Auftragsbestand für 2021 per 31. Oktober bei 2.175 TEUR und damit um 19%

über dem Vergleichswert des Vorjahres (1.833 TEUR) liegt, sollte das

Schlussquartal, wie in den Vorjahren, das umsatzstärkste im Jahresverlauf

sein.

Weitere Finanzierung des Unternehmens

Am 22. Oktober hat die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)

entschieden, die noch ausstehende Tranche des ProFit-Darlehens in Höhe von

TEUR 800 nicht auszuzahlen. Mithilfe bestehender und neuer Investoren ist es

innerhalb weniger Tage gelungen, eine Wandelanleihe in Höhe von bis zu 1 Mio

Euro aufzusetzen, durch die dem Unternehmen mit der Deutsche Balaton AG als

Back-Stop-Investor mindestens 750.000EUR frisches Kapital zufließen werden.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Solutiance AG

Großbeerenstr. 179

14482 Potsdam

Deutschland

Telefon: +49 - 331 867193 - 00

Fax: +49 - 331 867193 - 99

E-Mail: investor-relations@solutiance.com

Internet: www.solutiance.com

ISIN: DE0006926504

WKN: 692650

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München (m:access),

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1246268

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

