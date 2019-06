DGAP-News: Solutiance AG in m:access München, Frankfurt und XETRA (deutsch)

Solutiance AG in m:access München, Frankfurt und XETRA

Die Aktien der Solutiance AG (ISIN DE0006926504), Innovationsführerin für

digital basierte Lösungen im Facility Management, werden ab sofort auch im

Premiumsegment m:access der Börse München, im Freiverkehr in Frankfurt und

im XETRA gehandelt.

Dazu CEO Uwe Brodtmann: "Die Notierungsaufnahme an den neuen Handelsplätzen

ist erneut Beleg dafür, dass wir unsere Transparenz- und

Kommunikationsstrategie konsequent an den Wünschen und Bedürfnissen unserer

Aktionäre und potentiellen Investoren ausrichten. Gleichzeitig schaffen wir

so die nötigen Voraussetzungen für eine Kapitalmarktentwicklung, die unsere

bisherigen und erwarteten operativen Erfolge widerspiegelt. Mit mwb

fairtrade haben wir einen Partner gewonnen, der als Designated Sponsor für

eine verbesserte Handelbarkeit der Aktie und einen engeren Spread zwischen

Geld- und Briefkursen sorgt."

Im Rahmen der geplanten IR-Aktivitäten wird Solutiance sich in diesem Jahr

noch auf verschiedenen Investorenkonferenzen präsentieren. Dazu gehören

unter anderem die European Small and Mid Cap Conference ESMiC in Hamburg am

6. Juni, die Quirin Champions Conference am 12. Juni in Frankfurt, die

Baader Investment Conference in München am 27. September und die Münchener

Kapitalmarkt Konferenz am 10. Dezember.

