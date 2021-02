DGAP-News: Solutiance AG gibt vorläufige Konzern-Zahlen für 2020 bekannt (deutsch)

Solutiance AG gibt vorläufige Konzern-Zahlen für 2020 bekannt

Solutiance AG gibt vorläufige Konzern-Zahlen für 2020 bekannt

15.02.2021 / 09:28

- Umsatz 2020 (1.912 TEUR) +67% zu 2019

- wiederkehrende Umsätze (1.729 TEUR) +115% zu 2019

- EBITDA 2020 (-2.502 TEUR) -4% zu 2019

- Umsatz Q4 (589 TEUR) +22% zu Q4 2019

Die Solutiance Gruppe (ISIN: DE0006926504), Anbieter von Plattform Services

für den Betrieb von Immobilien, ist im Umsatz trotz der zum Teil massiven

Einschränkungen im Zuge der Coronakrise in 2020 weiter dynamisch gewachsen.

Der Umsatz stieg in 2020 in einer vorläufigen Betrachtung auf 1.912 TEUR und

lag damit 67% über dem Wert des Vorjahres.(1.143 TEUR). Das vorläufige

Konzern-EBITDA konnte dank eines strikten Kostenmanagements gegenüber dem

Vorjahr leicht verbessert werden und beläuft sich auf -2.502 TEUR nach

-2.606 TEUR 2019. Der Auftragseingang blieb mit 2.248 TEUR auf

Vorjahresniveau (2.253 TEUR), wobei im letzten Quartal 2020 eine deutliche

Belebung, im Besonderen für das Produkt Betreiberpflichten festzustellen

war. Mit einem Plus von 22% lag der Umsatz im Schlussquartal des

Geschäftsjahres 2020 bei 589 TEUR nach 483 TEUR in der Vergleichsperiode des

Vorjahrs.

Von den 1.912 TEUR Umsätzen entfiel mit 1.729 TEUR ein Anteil von 91% auf

wiederkehrende Plattform-Umsätze (+115% zu 805 TEUR in 2019). Dazu gehören

Wartungen und Reparaturen im Dachmanagement, sowie Monitoring von

Betreiberpflichten. Diese Umsatzstruktur 2020 spiegelt drei Kräfte wider. In

der Corona-Krise wurden weniger Aufträge für die Erfassung neuer Objekte

erteilt. So lag der Anteil dieser Einmalumsätze mit 183 TEUR bei nur 9% des

Gesamtumsatzes. Besonders stark war der Effekt beim Dachmanagement. Mit nur

76 TEUR lag der Anteil der Umsätze für die Erfassung neuer Dächer um 62%

unter 2019 (199 TEUR). Zudem konnte ein Teil der Erfassungsaufträge aufgrund

von Beschränkungen im Lockdown nicht mehr in 2020 ausgeführt werden. Das

galt vor allem bei Betreiberpflichten mit einem Umsatzanteil von 107 TEUR

(-31% zu 155 TEUR in 2019).

Dem gegenüber steht der Umstand, dass das Plattform-Geschäftsmodell für zwei

Kategorien wiederkehrender Umsätze sorgt. Vertraglich vereinbart

wiederkehrende Umsätze aus Dachwartungen mit 676 TEUR (+149% zu 272 TEUR in

2019) und Monitoring Betreiberpflichten mit 32 TEUR (+146% zu 13 TEUR in

2019) steuerten zusammen 708 TEUR (+148% zu 2019) bei. Die zweite Kategorie

sind quotal wiederkehrende Reparaturaufträge, die sich aus dem Lebenszyklus

der unter Vertrag stehenden Dächer ergeben. In 2020 machten sie einen Anteil

von 1.021 TEUR (+101 % zu 509 TEUR 2019) aus.

Dazu Vorstand Uwe Brodtmann: "Nach einem Wachstum von 226 % in 2019, konnten

wir unseren Umsatz im vergangenen Jahr trotz der Corona bedingten

Einschränkungen um weitere 67% steigern. Der Auftragseingang der letzten

Wochen und Monate stimmt uns zuversichtlich für das laufende Jahr. Er deutet

darauf hin, dass wir wieder zunehmend neue Kunden, aber auch vermehrt

weitere Gebäude von bestehenden Kunden gewinnen. Und mit jedem zusätzlich

beauftragten Gebäude wächst nicht nur die Umsatzbasis 2021, sondern befeuern

wir auch die wiederkehrenden Umsätze der Folgejahre. Unser 3D-Wachstum aus

Kunden, Anzahl Gebäude pro Kunde und Anzahl Services pro Gebäude greift. Bei

aller noch herrschenden Unsicherheit, wollen wir beim Umsatz in 2021 wieder

um die 100% zulegen."

Der Verlust auf EBITDA Ebene beträgt im Konzern für 2020 2.502 TEUR und

liegt damit trotz der Auswirkungen der Coronakrise um 4% unter dem Wert für

2019 (2.606 TEUR). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Unternehmens- und

Kapazitätsplanung 2020 auf Basis der Fortsetzung des sehr dynamischen

Wachstums 2019 erstellt wurde. Die Verbesserung des EBITDA ist Ergebnis

eines mit dem ersten Lockdown konsequent umgesetzten Kostenmanagements. So

wurden ab April insbesondere die laufenden Personalkosten durch Kurzarbeit

und den Gehaltsverzicht des Vorstands in Höhe von 20% deutlich reduziert.

Die zusätzlich vorgenommenen Anpassungen im Personalbereich führten in Q3 zu

entsprechenden Einmalaufwendungen. Gleichzeitig wurden die Verwaltungs- und

Betriebskosten soweit als möglich zurückgefahren.

Aufgrund ihrer hohen strategischen Bedeutung für das weitere

Unternehmenswachstum wurden die Kosten für die Entwicklung der Plattform

Services nur leicht angepasst. Wie bereits in den Vorjahren, wurden diese

Investitionen in Höhe von 1.020 TEUR in der Konzernbetrachtung voll in die

Kosten gebucht. Dies führt in 2020, wie auch in den Vorjahren zu einer

entsprechenden Reduktion des laufenden Ergebnisse zu Gunsten künftiger Jahre

(oder Perioden).

Dazu Vorstand Jonas Enderlein: "Wir haben in den letzten Jahren bereits

einen mittleren einstelligen Millionenbetrag in den Aufbau unserer Plattform

investiert. Die bestehenden Produkte werden wir unter zunehmendem Einsatz

von künstlicher Intelligenz (KI) planmäßig weiter automatisieren. Mit

Erreichen des Break-Even werden wir unsere Plattform für unsere Kunden um

neue Gewerke erweitern. Wachsende Erfahrung und Kontrolle in den Prozessen

werden uns dann ermöglichen, immer mehr Leistungen outzusourcen. So geben

wir optimierte Teilaspekte zurück in den Markt. Dabei kann man unsere

Plattform durchaus mit einer Fertigungsstraße vergleichen. Auch hier muss

erst einmal Geld in die Hand genommen werden, um die Grundlage für die

später effiziente und hoch skalierbare Produktion zu schaffen. Wenn sie aber

erstmal steht, so sind andere Ansätze ihr klar unterlegen."

