DGAP-News: Software AG veröffentlicht Finanzergebnisse für das erste Quartal 2020 und zeigt vor dem Hintergrund einer weltweit unsicheren Lage ein solides Ergebnis (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Software":

Software AG veröffentlicht Finanzergebnisse für das erste Quartal 2020 und zeigt vor dem Hintergrund einer weltweit unsicheren Lage ein solides Ergebnis

^

DGAP-News: Software AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Software AG veröffentlicht Finanzergebnisse für das erste Quartal 2020 und

zeigt vor dem Hintergrund einer weltweit unsicheren Lage ein solides

Ergebnis

23.04.2020 / 06:53

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Software AG veröffentlicht Finanzergebnisse für das erste Quartal 2020 und

zeigt vor dem Hintergrund einer weltweit unsicheren Lage ein solides

Ergebnis

Dynamik der Helix-Strategie hält an

Solides Ergebnis angesichts COVID-19-Pandemie

Gesamtumsatz und EBITA (Non-IFRS) über Markterwartungen

Konzern-Auftragseingang wächst um 28 Prozent, Annual Recurring Revenue DBP

um 11 Prozent

- Gesamtproduktumsatz +4 Prozent

- Lizenzumsatz Konzern +9 Prozent

- Umsatz Adabas & Natural +5 Prozent, Auftragseingang +47 Prozent

- Umsatz Digitalgeschäft (DBP inkl. Cloud and IoT) +3 Prozent,

Auftragseingang +19 Prozent

- Umsatz Cloud & IoT +60 Prozent, Auftragseingang +65 Prozent

- Operativer Cashflow +2 Prozent

- Im zweiten Jahr des Unternehmensumbaus zeigen sich Fortschritte:

- Subskriptionen und SaaS-Auftragseingang +55 Prozent gegenüber Vorjahr

(DBP)

- Anteil von Subskriptionen und SaaS am Auftragseingang steigt auf 69

Prozent (DBP)

- Proaktiver Umgang mit COVID-19-Pandemie zur Abmilderung der Auswirkungen

- Sofortmaßnahmen stellen Gesundheit der Mitarbeiter und kontinuierlichen

Service sicher

- Unterstützung der Kunden

- Finanzielle Stabilität und Liquidität weiter gestärkt

- Bargeldreserven von 510 Million Euro

- Jährlich wiederkehrender Umsatz von 488 Millionen Euro

- Ausblick Geschäftsjahr

- Ausblick 2020 aufgrund der zu erwartenden Auswirkungen der

COVID-19-Pandemie angepasst

- Mittelfristige Ziele für 2023 unverändert

[Alle Angaben nach IFRS, außer Wachstumsraten, die zu konstanten Währungen

gerechnet und kaufmännisch gerundet wurden.]

Darmstadt, Deutschland, 23. April 2020 - Die Software AG (Frankfurt MDAX:

SOW) veröffentlicht heute ihre Finanzkennzahlen (IFRS) für das erste Quartal

2020. Das Unternehmen zeigt im ersten Quartal des zweiten Jahres der

Transformation solide Ergebnisse und verzeichnet vor dem Hintergrund

signifikanter globaler Herausforderungen einen starken Auftragseingang. Das

IoT- und das Adabas- & Natural (A&N)-Geschäft der Software AG lagen deutlich

über den Erwartungen. Hier hat die wettbewerbsintensive Gewinnung von

Neukunden das Geschäft vorangetrieben. Im Bereich DBP (exkl. Cloud & IoT)

hingegen verschoben sich einige Abschlüsse vom ersten ins zweite Quartal.

Eine gute Entwicklung konnte der Konzern auch bei Subskriptionen und SaaS

verzeichnen, deren Anteil am -Auftragseingang im Bereich DBP (inkl. Cloud &

IoT) von 53 Prozent im Vorjahr auf 69 Prozent angestiegen ist. Der Konzern

hat proaktiv Maßnahmen ergriffen, um seine Kunden während der COVID-19-Krise

zu unterstützen, insbesondere zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs,

der Fernüberwachung und -Analyse sowie der Vorbereitungen zur Wiederaufnahme

des vollen Geschäftsbetriebs zu gegebener Zeit. Zum Ende des Quartals wurden

negative Auswirkungen der COVID-19-Pandemie im niedrigen einstelligen

Bereich sichtbar, da Serviceprojekte storniert oder verschoben wurden. Der

Konzern erwartet für das erste Halbjahr 2020 insgesamt solide Ergebnisse.

Die Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte ist allerdings schwer absehbar,

sodass das Unternehmen seine Prognose für die beiden DBP-Umsatzbereiche

angepasst hat. Der Ausblick für den Geschäftsbereich A&N sowie für die

EBITA-Marge (Non-IFRS) bleibt unverändert.

"Im ersten Quartal hat sich die Software AG gut entwickelt; die Dynamik des

Unternehmensumbaus zeigt sich in unseren Ergebnissen. Bislang erwies sich

unser Geschäft angesichts der COVID-19-Pandemie als widerstandsfähig. Wir

haben schnell gehandelt, um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu

unterstützen, haben unseren Kunden genau zugehört und schnell auf ihre

Anforderungen reagiert. Unsere geschäftskritischen Produkte, die Tatsache,

dass die am stärksten betroffenen Branchen für uns nur eine untergeordnete

Rolle spielen und das durch den Unternehmensumbau getriebene kontinuierliche

Wachstum der wiederkehrenden Umsätze auch im ersten Quartal verleihen uns

eine gewisse Widerstandsfähigkeit. Dieses Wachstum, das unterstrichen wird

durch den Gewinn weiterer Neukunden, hat unsere Finanzlage gestärkt und

ermöglicht uns diese Zeit zu meistern. Niemand kann voraussagen, wie lange

diese unsichere gesamtwirtschaftliche Situation andauern wird. Die

IT-Nachfrage wird jedoch hoch bleiben, und wir erfüllen alle

Voraussetzungen, um davon zu profitieren, sobald das Marktumfeld besser

wird", sagte Sanjay Brahmawar, Vorstandsvorsitzender der Software AG.

Entwicklung der Geschäftsbereiche im ersten Quartal 2020

Der Geschäftsbereich Adabas & Natural (A&N) startete besser als erwartet ins

Jahr und verzeichnete beim Auftragseingang ein Plus von 47 Prozent und ein

Umsatzwachstum von 5 Prozent auf 57,5 Millionen Euro. Der Lizenzumsatz stieg

im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent auf 21,5 (Q1 2019: 17,8) Millionen

Euro. Der A&N Wartungsumsatz erreichte 35,9 (Q1 2019: 36,8) Millionen Euro

und gab damit um 2 Prozent nach.

Der Gesamtumsatz im Geschäftsbereich DBP (inkl. Cloud & IoT) stieg um 3

Prozent auf 103,5 (Q1 2019: 100) Millionen Euro, wobei der Anteil von

Subskriptionen oder SaaS bei 69 Prozent des Auftragseingangs lag. Ein klares

Zeichen für den Umstieg des Unternehmens auf Mietsoftware.

Im Geschäftsbereich Digital Business Platform (DBP, exkl. Cloud & IoT)

wurden einige Abschlüsse aufgrund der Corona-Krise gegen Ende des ersten ins

zweite Quartal verschoben. Daraus resultierte im Berichtsquartal ein Zuwachs

beim Auftragseingang von lediglich 1 Prozent und ein Rückgang des

Gesamtumsatzes um 3 Prozent auf 88,1(Q1 2019: 90,5) Millionen Euro. Die

Lizenzumsätze verringerten sich um 13 Prozent auf 18,6 Millionen Euro.

Im Geschäftsbereich Cloud & IoT lagen die Ergebnisse deutlich über den

Erwartungen: der Auftragseingang stieg um 65 Prozent und der Umsatz um 60

Prozent. Der Bereich erzielte Umsätze von 15,4 (Q1 2019: 9,5) Millionen

Euro. Der Wartungsumsatz stieg um 27 Prozent auf 2,0 (Q1 2019: 1,6)

Millionen Euro, bei einer Steigerung der SaaS-Erlöse von 41 Prozent auf 6,9

(Q1 2019: 4,9) Millionen Euro. Die Lizenzumsätze verbesserten sich um 107

Prozent auf 6,5 (Q1 2019: 3,1) Millionen Euro.

Gesamtumsatz und Ergebnisentwicklung im ersten Quartal 2020

Software AG verzeichnete einen Gesamtjahresumsatz von 207,0 (Q1 2019: 201,4)

Millionen Euro, das entspricht einem Plus von 2 Prozent. Der Lizenzumsatz

verbesserte sich um 9 Prozent auf 46,7 (Q1 2019: 42,6) Millionen Euro. Der

Wartungsumsatz des Konzerns lag mit 107,3 (Q1 2019: 107,1) Millionen Euro

ungefähr auf Vorjahresniveau. Entsprechend belief sich der

Gesamtproduktumsatz (Lizenzen plus Wartung plus SaaS) der Software AG im

ersten Quartal auf 160,9 (Q1 2019: 154,5) Millionen Euro, ein Anstieg von 4

Prozent.

Das EBIT des Unternehmens lag im Berichtszeitraum mit 28,7 (Q1 2019: 42,2)

Millionen Euro über den Markterwartungen. Der EBIT-Rückgang ist

zurückzuführen auf die geplanten Investitionen in den Unternehmensumbau.

Dementsprechend liegt das operative EBITA (Non-IFRS) bei 39,7 (Q1 2019:

51,6) Millionen Euro, bei einer operativen EBITA-Marge (Non-IFRS) von 19,2

(Q1 2019: 25,6) Prozent.

Mitarbeiter

Zum 31. März 2020 beschäftigte die Software AG weltweit 5.005 (2019: 4.737)

Mitarbeiter (umgerechnet in Vollzeitstellen).

Ausblick 2020

Nach Ausbruch der COVID-19-Pandemie, deren Auswirkungen auf das Geschäft

sich gegen Ende des ersten Quartals bemerkbar machten, hat der Vorstand als

erste Vorsichtsmaßnahmen eine Neubewertung der zukünftigen

Geschäftsabschlüsse und einen Stresstest des Geschäftsmodells vorgenommen.

Damit konnte die Software AG ihr Vertrauen bestärken, im ersten Halbjahr ein

solides Ergebnis liefern zu können.

Angesichts der gesamtwirtschaftlichen Unsicherheit sind Prognosen für das

zweite Halbjahr jedoch schwierig. Während einige der wichtigen

Absatzregionen beginnen die Wirtschaft wieder hochzufahren oder es dafür

Zeitpläne gibt, sind insbesondere in den Bereichen DBP und IoT, wo das

Neukundengeschäft im Vordergrund steht, Prognosen und die Planung der

Abschlüsse weniger sicher.

Entsprechend erwartet der Vorstand jetzt für die beiden DBP-Umsatzbereiche

ein abgeschwächtes Wachstum. Der Ausblick für das robuste A&N-Geschäft und

für die operative EBITA-Marge bleibt jedoch unverändert. Als Folge der

wahrscheinlich anhaltenden Veränderungen, die durch COVID-19 bei Unternehmen

und ihren operativen Strukturen ausgelöst wurden, wird mittelfristig eine

Intensivierung der Nachfrage nach Digitalisierungssoftware erwartet. Die

Software AG bestätigt deshalb ihre Ziele für 2023, insbesondere strebt das

Unternehmen einen Umsatz von 1 Milliarde Euro und eine Steigerung der

operativen Marge auf 25 bis 30 Prozent an.

Die Gesamtprognose für das Geschäftsjahr 2020 stellt sich wie folgt dar:

Angepasster

Ausblick

Geschäftsjahr 2020

GJ 2019 Ausblick GJ 2020 Ausblick GJ 2020

in Mio. (Stand 28. Januar) (Stand 23. April)

EUR in %1 in %1

Auftragseingang DBP 241,1 +10 % bis +15 %1 +0 % bis +10 %1

exkl. Cloud & IoT

Auftragseingang DBP 65,9 +40 % bis +60 %1 +20 % bis +40 %1

Cloud & IoT

Auftragseingang A&N 100,8 -3% bis +3%1 unverändert

Operative Marge 29,2 % 20 % bis 22 % unverändert

(EBITA, Non-IFRS)2

1 Währungsbereinigt

2 Vor Berücksichtigung nichtoperativer Einflussfaktoren (vgl.

Non-IFRS-Ergebnisdefinition im Geschäftsbericht 2019 auf S. 50f)

Der Vorstand überprüft regelmäßig seine Beurteilung der

gesamtwirtschaftlichen Lage sowie der erwarteten Geschäftsergebnisse und

wird im Zuge der Veröffentlichung der Ergebnisse für das zweite Quartal

aktualisierte Informationen bereitstellen.

Telefonkonferenz

Eine Telefonkonferenz für Finanzanalysten und Medienvertreter findet am

Donnerstag, dem 23. April 2020, um 9:00 Uhr MEZ statt. Einwahldaten finden

Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.SoftwareAG.com/investoren.

1. Quartal 2019 - Kennzahlen zum 31.

März 2020

in Mio. EUR (soweit nicht anders Q1 Q1 +/- in +/- in %

vermerkt) 2020 2019 % acc1

Auftragseingang

DBP inkl. Cloud & IoT 58.1 48.9 +19 +19

DBP exkl. Cloud & IoT 34.6 34.9 -1 +1

DBP Cloud & IoT 23.5 14.1 +67 +65

Adabas & Natural 32.0 21.4 +49 +47

Umsatz 207,0 201.4 +3 +2

Geschäftsbereich DBP 103.5 100.0 +4 +3

DBP exkl. DBP Cloud & IoT 88.1 90.5 -3 -3

Lizenzen 18.6 21.7 -14 -13

Wartung 69.4 68.7 +1 0

DBP Cloud & IoT 15.4 9.5 +62 +60

Jährlich wiederkehrende Umsätze 45.8 36.2 +26 +27

Geschäftsbereich A&N 57.5 54.7 +5 +5

Geschäftsbereich Consulting 46.0 46.7 -2 -3

EBIT (IFRS) 28.7 42.2 -32 -

in % vom Umsatz 13.9 21.0 - -

Operatives Ergebnis EBITA (Non-IFRS) 39.7 51,6 -23 -

in % vom Umsatz 19.2 25.6 - -

Nettoergebnis (Non-IFRS) 27.9 36.3 -23 -

Ergebnis je Aktie (Non-IFRS)2 EUR0,38 EUR0,49 -23 -

1 währungsbereinigt

2 basierend auf durchschnittlich ausstehenden Aktien: Q1 2020: 74,0 Mio. /

Q1 2019: 74,0 Mio

Über Software AG

Wir denken Integration weiter, stoßen Unternehmenstransformation an und

ermöglichen schnelle Innovationen für das Internet der Dinge, damit

Unternehmen sich mit Geschäftsmodellen von ihren Mitbewerbern abheben

können. Wir geben ihnen die Freiheit, jede Technologie - von der App bis zum

Edge - zu verknüpfen und zu integrieren. Wir öffnen Datensilos und machen

Daten teilbar, nutzbar und wertvoll, sodass unsere Kunden die besten

Entscheidungen treffen und neue Wachstumschancen erschließen können.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.softwareag.com.

Software AG | Uhlandstraße 12 | 64297 Darmstadt | Deutschland

Ausführliche Presseinformationen zur Software AG sowie eine Bild- und

Multimedia-Datenbank finden Sie online unter:

www.softwareag.com/de_presse.

Folgen Sie uns auf Twitter: Software AG Germany | Software AG Global

Kontakt:

Otmar F. Winzig Senior Vice Sarah Logan Vice President,

President, Head of Investor Communications

Relations sarah.logan[1]@softwareag.com Tel:

otmar.winzig@softwareag.com +44 2077 880 157 1.

Tel.: +49 6151 92 1669 mailto:baerbel.strothmann@softwareag.

com

---------------------------------------------------------------------------

23.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Software AG

Uhlandstraße 12

64297 Darmstadt

Deutschland

Telefon: +49 (0)6151 92-1900

Fax: +49 (0)6151 92-34 1899

E-Mail: Investor.Relations@softwareag.com

Internet: www.softwareag.com

ISIN: DE000A2GS401

WKN: A2GS40

Indizes: MDAX, TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1027913

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1027913 23.04.2020

°