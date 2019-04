DGAP-News: Software AG: Konzernumsatz und -gewinn im ersten Quartal entsprechen Markterwartung, Ausblick 2019 für den Geschäftsbereich Adabas & Natural angehoben (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Software":

Software AG: Konzernumsatz und -gewinn im ersten Quartal entsprechen Markterwartung, Ausblick 2019 für den Geschäftsbereich Adabas & Natural angehoben

^

DGAP-News: Software AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Vorläufiges

Ergebnis

Software AG: Konzernumsatz und -gewinn im ersten Quartal entsprechen

Markterwartung, Ausblick 2019 für den Geschäftsbereich Adabas & Natural

angehoben

11.04.2019 / 22:05

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

PRESSEMITTEILUNG

Software AG: Konzernumsatz und -gewinn im ersten Quartal entsprechen

Markterwartung, Ausblick 2019 für den Geschäftsbereich Adabas & Natural

angehoben

- Gesamtproduktumsatz mit 154,5 Millionen Euro 10 Prozent höher als im

Vorjahr, Konzern-EBITA-Marge (Non-IFRS) mit 26 Prozent über den Erwartungen

- Starkes Konzern-EBIT in Höhe von 42,2 Millionen Euro

- Adabas & Natural: Wachstum in Höhe von 22 Prozent übertrifft Erwartungen

und führt zu einer Erhöhung der Prognose für 2019 auf währungsbereinigt -3

bis +3 Prozent (bisher -5 bis 0 Prozent)

- Digital Business Platform (DBP) (inkl. Cloud & IoT): Wachstum in Höhe von

4 Prozent; Rekordquartal in EMEA gedämpft durch schleppenden Start in

Nordamerika aufgrund verschobener Vertragsabschlüsse und der Vorbereitung

der Vertriebsorganisation auf zukünftiges Wachstum

- Cloud & IoT: Wachstum in Höhe von 49 Prozent; starkes Momentum, dennoch im

Ergebnis unter Erwartungen, doch verbesserte Pipeline und erhöhte

Vertriebsqualität schaffen Vertrauen für das Geschäftsjahr 2019

- Umsetzung der Helix-Strategie ist auf gutem Weg mit Maßnahmen zur

Steigerung der Vertriebseffizienz

- Jahresausblick für DBP (exkl. Cloud & IoT), Cloud & IoT sowie operative

Ergebnismarge (EBITA, Non-IFRS) unverändert; optimistische Erwartungen für

langfristig nachhaltiges Wachstum

[Bei allen Angaben handelt es sich, soweit nicht anders gekennzeichnet, um

gerundete Zahlen gemäß IFRS.]

Darmstadt, Deutschland, 11. April 2019 - Die Software AG (Frankfurt MDAX:

SOW) hat heute ihre Finanzkennzahlen (IFRS, vorläufig) für das erste Quartal

2019 vorab per Ad-hoc-Mitteilung veröffentlicht. Im ersten Quartal nach

Bekanntgabe der Helix-Transformationsstrategie erzielte das Unternehmen eine

starke Performance mit einem Gesamtumsatz, der leicht über den

Markterwartungen und einem EBIT, das deutlich über den Markterwartungen lag.

Der Umsatzmix entspricht dem Trend, der sich im vierten Quartal 2018

abzeichnete, wobei das Segment Adabas & Natural (A&N) einen höheren

Umsatzanteil als erwartet beitrug. Die Bereiche DBP (exkl. Cloud & IoT)

sowie Cloud & IoT blieben hinter den Erwartungen zurück. Ursachen dafür sind

Vertragsabschlüsse über das Quartalsende hinaus sowie die Reorganisation des

Vertriebs in Nordamerika. Der Nutzen dieser Maßnahmen wird sich

voraussichtlich im weiteren Verlauf des Jahres 2019 und darüber hinaus

zeigen. Im ersten Quartal übertraf A&N die Markterwartungen und wuchs um 22

Prozent auf 54,7 Millionen Euro. Der DBP-Bereich (exkl. Cloud & IoT)

erzielte einen Umsatz von 90,5 Millionen Euro, der Umsatz im Bereich IoT &

Cloud lag bei 9,5 Millionen Euro. Das unerwartet positive A&N-Ergebnis

veranlasst den Vorstand, den Ausblick 2019 für dieses Segment zu ändern.

Erwartet wird nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von -3 bis +3

Prozent (bisher -5 bis 0 Prozent).

Sanjay Brahmawar, Vorstandsvorsitzender der Software AG: "Das war ein

wichtiges Quartal für die Software AG. Wir haben unsere neue Helix-Strategie

bekannt gegeben, wichtige operative Veränderungen in unserem Unternehmen

umgesetzt und auf Konzernebene umsatz- und ergebnisseitig starke Resultate

erzielt. Es ist klar, dass unser Umsatzmix und insbesondere die Performance

in unserem digitalen Geschäft noch nicht unseren Vorstellungen entsprechen.

Doch wir haben operative Veränderungen vorgenommen, um die Weichen für ein

langfristiges Wachstum zu stellen. Die Begeisterung des Marktes für unsere

erstklassigen Produkte ist ungebrochen. Dies bestärkt uns in unserer

Überzeugung, dass wir mit unserer Helix-Strategie richtig liegen. Wir

erwarten, dass die veränderte Go-to-Market- und Vertriebsstrategie im Lauf

des Jahres Früchte tragen wird."

Finanzvorstand Arnd Zinnhardt kommentiert: "Die Software AG ist im ersten

Quartal auf Konzernebene ordentlich gewachsen und erzielt weiterhin einen

hohen Gewinn, während sie die für ein nachhaltiges Wachstum erforderlichen

Investitionen vornimmt. Wir konzentrieren uns auf die Umsetzung der

operativen Veränderungen im Rahmen von HELIX, mit der wir die Software AG

auf die Zukunft vorbereiten; unsere solide Finanzlage bildet dafür die

Grundlage."

Entwicklung der Geschäftsbereiche im 1. Quartal 2019

Der Geschäftsbereich Adabas & Natural (A&N) startete überraschend gut ins

Jahr und erzielte einen Umsatz von 54,7 Millionen Euro. Zurückzuführen ist

dies auf eine starke Entwicklung der Lizenzumsätze aufgrund einer

gestiegenen Anzahl großer Kundenverträge. Die anhaltend starke Performance

bei A&N bestätigt unser Innovationsprogramm "Adabas & Natural 2050+", mit

dem wir die Investitionen unserer Kunden schützen und sicherstellen, dass

sie auch im digitalen Zeitalter von A&N profitieren. Der A&N-Lizenzumsatz

stieg um 98 Prozent auf 17,8 (Vj. 9,0) Millionen Euro. Die Wartungsumsätze

erreichten im ersten Quartal 2019 36,8 (Vj. 35,7) Millionen Euro und lagen

damit um 3 Prozent über dem Vorjahreswert.

Nach der Ankündigung von Helix verzeichnete der Bereich Digital Business

Platform (DBP) (exkl. Cloud & IoT) im Vergleich zum Vorjahr ein

Umsatzwachstum von 1 Prozent auf 90,5 (Vj. 89,4) Millionen Euro. Der

Lizenzumsatz ging um 7 Prozent zurück. Diese Entwicklung lag unter den

Erwartungen des Unternehmens. Ursache dafür war eine umfassende

Reorganisation der Vertriebsorganisation in Nordamerika.

Das Cloud & IoT-Geschäft weist mit einem Umsatz von 9,5 (Vj. 6,4) Millionen

Euro ein Wachstum von 49 Prozent aus.

Gesamtumsatz und Ergebnisentwicklung im 1. Quartal 2019

Im Berichtsquartal erzielte die Software AG einen Gesamtumsatz von 201,4

(Vj. 186,6) Millionen Euro. Die Wartungserlöse des Konzerns erreichten 107,1

(Vj. 102,5) Millionen Euro, das entspricht einem Anstieg von 5 Prozent. Der

Lizenzumsatz des Konzerns lag mit 42,6 (Vj. 34,2) Millionen Euro im

Berichtsquartal deutlich über dem Vorjahreswert. Der Produktumsatz (Lizenzen

und Wartung) des Unternehmens belief sich im ersten Quartal auf 154,5 (Vj.

140,4) Millionen Euro.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug im ersten Quartal 42,2

(Vj. 42,1) Millionen Euro. Das operative EBITA (Non-IFRS) erreichte 51,6

(Vj. 51,2) Millionen Euro. Die entsprechende operative Ergebnismarge (EBITA,

Non-IFRS) lag mit 25,6 (Vj. 27,4) Prozent weiterhin auf einem sehr hohen

Niveau.

Mitarbeiter

Zum 31. März 2019 beschäftigte die Software AG konzernweit 4.737 (Vj. 4.610)

Mitarbeiter (umgerechnet in Vollzeitstellen). Davon waren 1.843 (Vj. 1.938)

im Bereich Consulting und Service, 1.339 (Vj. 1.197) im Bereich Forschung

und Entwicklung, 936 (Vj. 868) im Bereich Vertrieb und Marketing sowie 619

(Vj. 607) in der Verwaltung tätig.

Ausblick 2019

Das Unternehmen wird seine langfristige Strategie für nachhaltiges Wachstum

fortsetzen und bleibt zuversichtlich was den Jahresausblick und die

Helix-Strategie betrifft. Das Unternehmen bestätigt seine Umsatzprognose für

2019 für DBP (exkl. Cloud & IoT), Cloud & IoT und seine Prognose für die

operative Marge (EBITA, Non-IFRS). Seinen Ausblick für Adabas & Natural für

2019 hebt das Unternehmen an und rechnet nun mit einem währungsbereinigten

Umsatzwachstum von -3 bis +3 Prozent (bisher -5 bis 0 Prozent).

Die Gesamtprognose für das Geschäftsjahr 2019 stellt sich wie folgt dar:

Ausblick Gesamtjahr

2019

GJ 2018 Ausblick GJ 2019 Ausblick GJ 2019

in Mio. zum Stand zum Stand

EUR 31.01.2019 in % 11.04.2019 in %

Umsatz DBP 464,7 - -

DBP exkl. DBP Cloud 434,4 +3 bis +71 +3 bis +71

& IoT

DBP Cloud & IoT 30,3 +75 bis +1251 +75 bis +1251

Umsatz A&N 218,3 -5 bis 01 -3 bis +31

Operative 31,5% 28.0 bis 30.0 28.0 bis 30.0

Ergebnismarge

(EBITA, Non-IFRS)2

1 währungsbereinigt

2 vor Berücksichtigung nichtoperativer Einflussfaktoren (vgl. Non-IFRS

Ergebnisdefinition im Geschäftsbericht 2018 auf Seite 48f)

Telefonkonferenz

Eine Telefonkonferenz für Finanzanalysten und Medienvertreter findet am

Freitag, den 12. April 2019, um 9:00 Uhr MESZ (8:00 Uhr BST) statt.

Einwahldaten finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter

www.SoftwareAG.com/investoren.

Wichtige Konzernkennzahlen

1. Quartal 2019 - Kennzahlen zum 31.

März 2019

in Mio. EUR (soweit nicht anders Q1 Q1 +/- in +/- in %

vermerkt) 2019 2018 % acc1

Umsatz 201,4 186,6 +8 +6

Geschäftsbereich DBP 100,0 95,8 +4 +2

DBP exkl. DBP Cloud & IoT 90,5 89,4 +1 -1

Lizenzen 21,7 23,4 -7 -8

Wartung 68,7 66,0 +4 +1

DBP Cloud & IoT 9,5 6,4 +49 +47

Annual Recurring Revenue 36,2 18,7 +94 +91

Geschäftsbereich A&N 54,7 44,8 +22 +22

Geschäftsbereich Consulting 46,7 46,1 +1 0

EBIT (IFRS) 42,2 42,1 0 -

in % vom Umsatz 21,0 22,5 - -

Operatives Ergebnis EBITA (Non-IFRS) 51,6 51,2 +1 -

in % vom Umsatz 25,6 27,4 - -

Nettoergebnis (Non-IFRS) 36,3 36,5 0 -

Ergebnis je Aktie (Non-IFRS)2 EUR0,- EUR0,- 0 -

49 49

1 acc = at constant currency = währungsbereinigt

2 Basierend auf durchschnittlich ausstehenden Aktien (unverwässert) Q1 2019:

74,0 Mio. / Q1 2018: 74,0 Mio.

###

Über Software AG

Die Software AG bietet ihren Kunden "Freedom as a Service". Wir denken

Integration weiter, stoßen Unternehmenstransformation an und ermöglichen

schnelle Innovationen für das Internet der Dinge, damit Unternehmen sich mit

Geschäftsmodellen von ihren Mitbewerbern abheben können. Wir geben ihnen die

Freiheit, jede Technologie - von der App bis zum Edge - zu verknüpfen und zu

integrieren. Wir öffnen Datensilos und machen Daten teilbar, nutzbar und

wertvoll, sodass unsere Kunden die besten Entscheidungen treffen und neue

Wachstumschancen erschließen können.

Die Software AG beschäftigt über 4.700 Mitarbeiter, ist in 70 Ländern aktiv

und erzielte 2018 einen Umsatz von 866 Millionen Euro.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.softwareag.de.

Software AG | Uhlandstraße 12 | 64297 Darmstadt | Deutschland

Ausführliche Presseinformationen zur Software AG sowie eine Bild- und

Multimedia-Datenbank finden Sie online unter:

www.softwareag.com/de_presse.

Folgen Sie uns auf Twitter: Software AG Germany | Software AG Global

Kontakt:

Byung-Hun Park <[1]byung-hun.park@softwareag.com>

Head of Global Corporate Communications

Tel: +49 (0) 6151 92 2070

1. mailto:byung-hun.park@softwareag.com

---------------------------------------------------------------------------

11.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Software AG

Uhlandstraße 12

64297 Darmstadt

Deutschland

Telefon: +49 (0)6151 92-1900

Fax: +49 (0)6151 92-34 1899

E-Mail: Investor.Relations@softwareag.com

Internet: www.softwareag.com

ISIN: DE000A2GS401

WKN: A2GS40

Indizes: MDAX, TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 799237

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

799237 11.04.2019

°