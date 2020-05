DGAP-News: SoftwareONE übernimmt GorillaStack, um seine Cloud-Management-Funktionen für AWS und Azure zu beschleunigen (deutsch)

SoftwareONE übernimmt GorillaStack, um seine Cloud-Management-Funktionen für AWS und Azure zu beschleunigen

Stans, Schweiz, 20. Mai 2020 - SoftwareONE Holding AG, ein führender

globaler Anbieter von End-to-End Software- und Cloud-Technologielösungen,

gab heue bekannt, dass sie GorillaStack, eine Software-as-a-Service

(SaaS)-Plattform für Cloud-Kostenmanagement und Echtzeit-Event-Monitoring

für Amazon Web Services (AWS) übernommen hat.



Entsprechend der Strategie von

SoftwareONE werden durch diese Übernahme neue Funktionen für die

Automatisierung und Sicherheit der Cloud hinzugefügt, wodurch die Roadmap

hin zu einer innovativen Cloud-Management-Plattform beschleunigt wird. Diese

Plattform wird in nächster Zeit auch Microsoft Azure-Kunden zugänglich

gemacht.

GorillaStack ( Gorillastack.com) wurde 2015 in Sydney, Australien, von CEO

Oliver Berger und CTO Elliott Spira gegründet. Heute ist es eines von nur

fünfzehn Unternehmen weltweit, die den AWS Cloud Management Tools-

Kompetenzstatus für Ressourcen- und Kostenoptimierung erlangt haben.

Die Cloud-Management-Fähigkeiten des Unternehmens werden zu SoftwareONEs

marktführender PyraCloud hinzugefügt, die eine umfassende

Ausgabenmanagement-Plattform für Software- und Cloud-Umgebungen bietet. Die

Übernahme von GorillaStack wird das End-to-End-Wertversprechen für die über

65'000 Kunden von SoftwareONE steigern und umfassende

Cloud-Management-Funktionen zur Verwaltung, Optimierung und Automatisierung

von Hyperscale-Cloud-Plattformen hinzufügen. GorillaStack wird Kunden auch

weiterhin eigenständig als "GorillaStack by PyraCloud" zur Verfügung stehen.

"Diese Übernahme wird PyraCloud als einzigartige Plattform auf dem Markt

aufwerten, indem die digitale Softwarelieferkette horizontal integriert und

Kunden befähigen wird ihre Assets in einer hybriden Multi-Cloud-Umgebung

verwalten zu können. Darüber hinaus spiegelt diese Transaktion die Fähigkeit

von SoftwareONE wider, auch in den schwierigsten Zeiten attraktive

funktionsgesteuerte Übernahmemöglichkeiten zu sichern", so Dieter Schlosser,

CEO von SoftwareONE.

Oliver Berger, CEO von GorillaStack, sagte: "Wir freuen uns, ein Teil von

SoftwareONE zu werden und Kunden weltweit markführende Cloud-Management und

Echtzeit-Sicherheitsfunktionen anzubieten."

Es wurden keine finanziellen Einzelheiten oder Transaktionsbedingungen

bekannt gegeben.

°