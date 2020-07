DGAP-News: SoftwareONE übernimmt B-lay, um seine marktführende Position im Software Lifecycle Management zu stärken und seine SAP- und Oracle-Kompetenzen auszubauen (deutsch)

SoftwareONE übernimmt B-lay, um seine marktführende Position im Software Lifecycle Management zu stärken und seine SAP- und Oracle-Kompetenzen auszubauen

SoftwareONE übernimmt B-lay, um seine marktführende Position im Software

Lifecycle Management zu stärken und seine SAP- und Oracle-Kompetenzen

auszubauen

13.07.2020 / 07:00

Medienmitteilung

Stans, Schweiz, 13. Juli 2020 - SoftwareONE Holding AG, ein führender

globaler Anbieter von End-to-End Software- und Cloud-Technologielösungen,

gab heute die Übernahme von B-lay, einen führenden Anbieter von Software

Asset Management (SAM)-Beratungsdiensten und Managed Services für SAP- und

Oracle-Lösungen, bekannt.



Die Transaktion wird SoftwareONE's marktführende

Praxis für Software Lifecycle Management (SLM) und SAM in Europa erweitern

und um erhebliches Know-how und Lieferpotential ergänzen. Die proprietäre

Plattform von B-lay, Zyncc, wird in die bestehenden

End-to-End-Software-Rationalisierungs- und Cloud-Optimierungsfunktionen von

SoftwareONE's proprietärer PyraCloud-Plattform integriert und somit die

Workload-Transformation der Kunden von On-Premise zu Cloud verbessern.

B-lay wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Utrecht, Niederlande.

Das Unternehmen verfügt über Tochtergesellschaften in den USA und Rumänien,

wo sich sein Exzellenzzentrum befindet. Es bietet sowohl Managed als auch

Professional Services an, mit dem Ziel, Kunden bei der Optimierung ihrer

Software- und Cloud-Ausgaben zu unterstützen. Dabei liegen die Schwerpunkte

auf Compliance, Audits, Asset Management und Know-how. B-lay's

Zyncc-Plattform

unterstützt Unternehmen bei der Verwaltung und Optimierung ihrer

Cloud-Abonnements und ihrer On-Premise-Software. Die drei Managing Partner

Mark van Wolferen, Heidy Goyens und Richard Spithoven wechseln zu

SoftwareONE, um deren Oracle- und SAP-SLM-Praxis in Europa zu leiten.

Mit zunehmender Cloud-Akzeptanz benötigen Unternehmen einen ganzheitlichen

Ansatz für die Verwaltung, Optimierung und Kontrolle ihrer digitalen

Investitionen, der den gesamten Lebenszyklus von der Beschaffung,

Einführung, Modernisierung bis zur Stilllegung von Vermögenswerten abdeckt.

SoftwareONE hat über 700 Fachleute, die sich mit SLM befassen, und ist damit

eines der grössten SLM-Beratungsunternehmen weltweit. Mit dem ergänzenden

Geschäft von B-lay ist SoftwareONE gut positioniert, um Services für

kaufmännische und technologische Lösungen von Oracle und SAP in grösserem

Massstab in Europa und weltweit bereitzustellen.

"Wir sind von dem wettbewerbsfähigen Serviceangebot und dem Unternehmergeist

von B-lay beeindruckt und erwarten, dass sich das Team nahtlos in die

SLM-Praxis von SoftwareONE integriert. Darüber hinaus freuen wir uns, unsere

Akquisitionsstrategie weiterhin erfolgreich umzusetzen und in unsere

proprietäre PyraCloud-Plattform zu investieren. Damit können wir unseren

Kunden die beste digitale End-to-End-Software-Lieferkette und digitale

Transformationskompetenz anbieten ", so Dieter Schlosser, CEO von

SoftwareONE.

"Zusammen mit SoftwareONE werden wir unser fundiertes Wissen und Know-how

nutzen, um Kunden weiterhin bei der besseren Verwaltung ihrer Software- und

Cloud-Ressourcen zu unterstützen", so Mark van Wolferen, Mitbegründer und

geschäftsführender Gesellschafter von B-lay.

Es wurden keine finanziellen Details oder Transaktionsbedingungen bekannt

gegeben.

KONTAKT

Panthea Derks, Media Relations

Tel. +41 44 832 82 03, panthea.derks@softwareone.com

Anna Engvall, Investor Relations

Tel. +41 44 832 41 37, anna.engvall@softwareone.com

ÜBER SOFTWAREONE

SoftwareONE mit Sitz in der Schweiz ist ein führender globaler Anbieter von

End-to-End Software- und Cloud-Technologielösungen. Mit Kompetenzen entlang

der gesamten Wertschöpfungskette unterstützt SoftwareONE Unternehmen bei der

Konzeption und Umsetzung ihrer Technologiestrategie, beim Kauf der richtigen

Software- und Cloud-Lösungen zum richtigen Preis sowie bei der Verwaltung

und Optimierung ihres Software-Bestands. Die Angebote von SoftwareONE sind

über die eigenentwickelte digitale Plattform PyraCloud verbunden, die Kunden

datenbasierte Informationen zur Verfügung stellt. Mit rund 5'400

Mitarbeitenden und Vertriebs- und Dienstleistungskapazitäten in 90 Ländern

bietet SoftwareONE rund 65'000 Geschäftskunden Software- und Cloud-Lösungen

von mehr als 7'500 Herstellern. Die Aktien von SoftwareONE (SWON) sind an

der SIX Swiss Exchange kotiert. Weitere Informationen finden Sie unter

SoftwareONE.com.

SoftwareONE Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans

CAUTIONARY STATEMENT REGARDING FORWARD-LOOKING INFORMATION

This media release may contain certain forward-looking statements relating

to the group's future business, development and economic performance. Such

statements may be subject to a number of risks, uncertainties and other

important factors, such as but not limited to force majeure, competitive

pressures, legislative and regulatory developments, global, macroeconomic

and political trends, the group's ability to attract and retain the

employees that are necessary to generate revenues and to manage its

businesses, fluctuations in currency exchange rates and general financial

market conditions, changes in accounting standards or policies, delay or

inability in obtaining approvals from authorities, technical developments,

litigation or adverse publicity and news coverage, each of which could cause

actual development and results to differ materially from the statements made

in this media release. SoftwareONE assumes no obligation to update or alter

forward-looking statements whether as a result of new information, future

events or otherwise.

