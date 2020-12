DGAP-News: SoftwareONE gibt Erweiterung des Führungsteams mit Susanna Parry-Hoey als Chief Marketing Officer bekannt (deutsch)

SoftwareONE gibt Erweiterung des Führungsteams mit Susanna Parry-Hoey als Chief Marketing Officer bekannt

^

EQS Group-News: SoftwareONE Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

SoftwareONE gibt Erweiterung des Führungsteams mit Susanna Parry-Hoey als

Chief Marketing Officer bekannt

15.12.2020 / 07:00

---------------------------------------------------------------------------

Medienmitteilung

SoftwareONE gibt Erweiterung des Führungsteams mit Susanna Parry-Hoey als

Chief Marketing Officer bekannt

Stans, Schweiz, 15. Dezember 2020 - Die SoftwareONE Holding AG, ein weltweit

führender Anbieter von End-to-End-Software- und Cloud-Technologielösungen,

gab heute bekannt, dass Susanna Parry-Hoey ab Januar 2021 als Chief

Marketing Officer (CMO) zu SoftwareONE stossen wird.



Sie wird für alle

globalen und regionalen Marketingaktivitäten verantwortlich sein und helfen,

zukünftiges Wachstum voranzutreiben.

Dieter Schlosser, CEO, sagt: "Wir heissen Susanna herzlich willkommen in der

SoftwareONE-Familie, und ich freue mich persönlich auf den Einfluss, den sie

als CMO unserer Gruppe haben wird. Mit Susanna's Ernennung bin ich

zuversichtlich, dass wir das Team um eine starke und äussert erfahrene Kraft

erweitern, die unsere geschäftliche Transformation vorantreiben und unseren

erfolgreichen Wachstumskurs unterstützen wird".

Seit über zwei Jahrzehnten hat Susanna erhebliches Wachstum in Technologie-

und Dienstleistungsunternehmen vorangetrieben, von Fortune 500 Unternehmen

bis hin zu Start-ups. Zuletzt war sie als CMO für das milliardenschwere

Digitalgeschäft von Cognizant tätig. Dort war Susanna für die

Markenbekanntheit, das Produktportfolio, die Nachfragegenerierung und das

Partnermarketing verantwortlich, um die strategischen Wachstumsziele in den

Bereichen KI und Analytik, Digital Engineering, Customer Experience und

Internet of Things zu erreichen. Zuvor hatte sie Führungspositionen im

Marketing bei Accenture, Deloitte und Presidio inne. Susanna erwarb ihren

Bachelor-Abschluss in Yale und einen MBA an der NYU Stern School of

Business.

"Die Einführung der Cloud ist der erste Schritt auf dem Weg zur digitalen

Transformation. Und heute ist es noch dringlicher, Apps zu modernisieren,

Workloads zu migrieren und die IT zu automatisieren. SoftwareONE ist

einzigartig positioniert, um Kunden zu helfen innovativer, agiler und

effizienter zu werden. Ich freue mich sehr, einer so herausragenden

Organisation beizutreten und kann es kaum erwarten, mit dem Team

zusammenzuarbeiten, um die führende Marktposition von SoftwareONE und ihre

kommerzielle Wirkung weiter voranzutreiben", sagt Susanna Parry-Hoey, CMO.

Susanna wird ihre neue Rolle am 4. Januar 2021 antreten.

KONTAKT

Panthea Derks, Media Relations

Tel. +41 44 832 82 03, panthea.derks@softwareone.com

Anna Engvall, Investor Relations

Tel. +41 44 832 41 37, anna.engvall@softwareone.com

ÜBER SOFTWAREONE

SoftwareONE mit Hauptsitz in der Schweiz ist ein führender globaler Anbieter

von End-to-End-Software- und Cloud-Technologielösungen. Mit Kompetenzen

entlang der gesamten Wertschöpfungskette unterstützt SoftwareONE Unternehmen

bei der Konzeption und Umsetzung ihrer Technologiestrategie, beim Kauf der

richtigen Software- und Cloud-Lösungen zum richtigen Preis sowie bei der

Verwaltung und Optimierung ihres Softwarebestands. Die Angebote von

SoftwareONE sind über die eigenentwickelte Plattform PyraCloud verbunden,

die Kunden datenbasierte Informationen zur Verfügung stellt. Mit rund 5.800

Mitarbeitern sowie Vertriebs- und Dienstleistungskapazitäten in 90 Ländern

bietet SoftwareONE rund 65.000 Geschäftskunden Software- und Cloud-Lösungen

von mehr als 7.500 Herstellern. Die Aktien von SoftwareONE (SWON) sind an

der SIX Swiss Exchange notiert. Weitere Informationen finden Sie unter

SoftwareONE.com.

SoftwareONE Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans

HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung kann bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" in Bezug

auf das Geschäft, die Entwicklung und die wirtschaftliche Leistung der

Gruppe enthalten. Diese Aussagen können einer Reihe von Risiken,

Unsicherheiten und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, wie zum Beispiel

höhere Gewalt, Wettbewerbsentwicklung, gesetzgeberische sowie regulatorische

Entwicklungen, globale, makroökonomische und politische Trends, die

Fähigkeit Mitarbeiter anzuwerben und zu halten, Wechselkursschwankungen und

allgemeine Finanzmarktbedingungen, Änderungen des Rechnungsstandards oder

der Rechnungsrichtlinien, Verzögerung/ Verhinderung Genehmigungen von

Behörden einzuholen, technische Entwicklungen, Rechtsstreitigkeiten oder

nachteilige Berichterstattung. All diese Punkte können dazu führen, das die

tatsächliche Entwicklung und die Ergebnisse erheblich von den Aussagen

dieser Pressemitteilung abweichen. SoftwareONE übernimmt keine

Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen,

zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu

ändern.

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Medienmitteilungen

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: SoftwareONE Holding AG

Riedenmatt 4

6370 Stans

Schweiz

Telefon: +41 44 832 41 69

E-Mail: info.ch@softwareone.com

Internet: www.softwareone.com

ISIN: CH0496451508

Valorennummer: A2PTSZ

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1155104

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1155104 15.12.2020

°