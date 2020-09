DGAP-News: SoftwareONE Holding AG: &

SoftwareONE Holding AG: „make it noble'-Gründer schliessen sich SoftwareONE an, um dessen Microsoft Azure und 365-Fähigkeiten in der Schweiz zu erweitern

01.09.2020 / 07:00

Stans, Schweiz I 1. September 2020 - SoftwareONE Holding AG, ein führender

globaler Anbieter von End-to-End Software- und Cloud-Technologielösungen,

gab heue bekannt, dass sich die in der Schweiz ansässigen Gründer von "make

it noble" SoftwareONE angeschlossen haben.



Mit etablierten, zertifizierten

und ausgezeichneten Spezialisten für Microsoft Azure und Microsoft 365

bringen sie einzigartige Fähigkeiten in der Bereitstellung von

Digitalisierungs- und Public-Cloud-Lösungen für Kunden in der gesamten

DACH-Region ein.

"make it noble" wurde in Bern, Schweiz, von Marcel Zehner, einem Microsoft

Regional Director (RD)* und Most Valuable Professional (MVP), sowie Philipp

Witschi und Christian Greuter gegründet. Sie verfügen über umfassende

Erfahrung in der Bereitstellung von End-to-End-Lösungen für Microsoft Azure

und Microsoft 365 und unterstützen Kunden von der Beratung über die

Implementierung bis hin zu Managed Services in Bezug auf die Digitalisierung

am Arbeitsplatz und Cloud-Lösungen.

"Ich möchte die Gründer von ,make it noble' bei SoftwareONE willkommen

heissen. Mit der steigenden Nachfrage nach Microsoft-Cloud-Lösungen und den

damit verbundenen Managed Services werden ihre exzellenten Fähigkeiten in

Kombination mit einem riesigen Kundennetzwerk in der Schweiz unser

Microsoft-Geschäft verstärken", so Martin Modl, Head of DACH bei

SoftwareONE.

"Wir freuen uns, uns SoftwareONE anzuschliessen. Wir haben 'make it noble'

mit der Vision gegründet, durch den Einsatz von Microsoft-Cloud-Lösungen

einen echten wirtschaftlichen Mehrwert für Kunden zu schaffen. SoftwareONE

bietet uns die Möglichkeit, dieses Ziel in noch grösserem Umfang zu

erreichen", so Marcel Zehner, Mitbegründer bei "make it noble".

* rd.microsoft.com

KONTAKT

Patrick Zuppiger, Media Relations

Tel. +41 44 832 82 00, patrick.zuppiger@softwareone.com

Anna Engvall, Investor Relations

Tel. +41 44 832 41 37, anna.engvall@softwareone.com

ÜBER SOFTWAREONE

SoftwareONE ist ein führender globaler Anbieter von End-to-End-Software- und

Cloud-Technologie-Lösungen mit Sitz in der Schweiz. Mit Fähigkeiten über die

gesamte Wertschöpfungskette hinweg hilft er Unternehmen, ihre

Technologiestrategie zu entwerfen und umzusetzen, die richtigen Software-

und Cloud-Lösungen zum richtigen Preis zu kaufen und ihren Softwarebestand

zu verwalten und zu optimieren. Seine Angebote sind durch PyraCloud, die

proprietäre digitale Plattform von SoftwareONE, verbunden, die Kunden

verwertbare datengesteuerte Informationen bietet. Mit rund 5.400

Mitarbeitern und Vertriebs- und Servicekapazitäten in 90 Ländern bietet

SoftwareONE rund 65.000 Geschäftskunden Software- und Cloud-Lösungen von

über 7.500 Herstellern. Die Aktien von SoftwareONE (SWON) sind an der SIX

Swiss Exchange notiert. Weitere Informationen finden Sie unter

SoftwareONE.com.

SoftwareONE Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans

CAUTIONARY STATEMENT REGARDING FORWARD-LOOKING INFORMATION

This media release may contain certain forward-looking statements relating

to the group's future business, development and economic performance. Such

statements may be subject to a number of risks, uncertainties and other

important factors, such as but not limited to force majeure, competitive

pressures, legislative and regulatory developments, global, macroeconomic

and political trends, the group's ability to attract and retain the

employees that are necessary to generate revenues and to manage its

businesses, fluctuations in currency exchange rates and general financial

market conditions, changes in accounting standards or policies, delay or

inability in obtaining approvals from authorities, technical developments,

litigation or adverse publicity and news coverage, each of which could cause

actual development and results to differ materially from the statements made

in this media release. SoftwareONE assumes no obligation to update or alter

forward-looking statements whether as a result of new information, future

events or otherwise.

