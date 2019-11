DGAP-News: Softing AG: Zwischenmitteilung Q3/9M 2019 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Softing":

Softing AG: Zwischenmitteilung Q3/9M 2019

Softing AG: Zwischenmitteilung Q3/9M 2019

15.11.2019

Sehr geehrte Aktionäre, liebe Mitarbeiter, Partner und Freunde der Softing

AG,

wir sind stolz darauf Ihnen berichten zu können, dass die Softing AG auch in

schwierigem Fahrwasser ihren Weg erfolgreich fortsetzen konnte. Wir haben in

den ersten neun Monaten unseren Umsatz um fast 6 % steigern können und

erreichen 64,1 Mio. EUR (Vj. 60,5 Mio. EUR). Der Auftragseingang legte gegen

den Trend der Konjunktur sogar um nahezu 9 % auf 72 Mio. EUR zu (Vj. 65,7

Mio. EUR). Das EBITDA stieg auf 8,9 Mio. EUR (Vj 6,0 Mio. EUR) und das

Konzern-EBIT legte deutlich zu auf 3,2 Mio. EUR (Vj. 2,4 Mio. EUR). Daraus

resultierte eine Steigerung des Ergebnisses pro Aktie auf 0,26 EUR (Vj. 0,

23 EUR).

Die Ertragszahlen entsprechen noch nicht unseren mittelfristigen Zielen,

bewegen sich aber trotz des anspruchsvollen Umfelds in die avisierte

Richtung. Die Strategie international aufgestellt zu sein, Produkte und

Services auf dem neuesten technologischen Stand zu halten und langfristige

Kundenbeziehungen einzugehen, bewährt sich und gleicht lokale Einbrüche aus.

Gleichzeitig sind wir auf Jahre für ein organisches Wachstum gut

durchfinanziert und damit auch für mögliche weitere konjunkturelle Krisen

gut gewappnet. Denn die Konjunktur in unseren Geschäftssegmenten hat sich in

weiten Bereichen im zweiten Halbjahr erneut deutlich verschlechtert. Aus der

Industrie und im Besonderen aus dem Bereich Automotive kommen fast täglich

Berichte über reduzierte Umsätze und Ergebnisse, geplante Werkschließungen

und Kurzarbeit. Kurzum, dass wirtschaftliche Umfeld ist in all unseren

Segmenten deutlich rauer geworden.

Das Segment Industrial lieferte einen starken Beitrag ab und bewies damit

erneut seine Führungsrolle im Konzern. In den ersten neun Monaten des Jahres

haben wird den Umsatz um starke 12,8 % auf 42,3 Mio. EUR (Vj. 38 Mio. EUR)

gesteigert. Wesentliche Beiträge kamen dabei sowohl von unseren

Gesellschaften in den USA als auch aus Europa. Zu erwähnen ist hier auch die

Übernahme von Glasfaseroptik-Modulen für besonders sichere und robuste

Datenkommunikation bei Industriesteuerungen der US-amerikanischen Phoenix

Digital Corporation in Scottsdale (Arizona). Dies ist eine ausgezeichnete

Ergänzung unseres Portfolios von hochwertigen Kommunikationslösungen im

Segment Industrial und eine weitere Stärkung von Softing bei IIoT Lösungen

im oberen Leistungssegment und eröffnet uns neue Märkte. Wir erwarten aus

der Übernahme in den kommenden Jahren zusätzliche Umsätze von bis zu drei

Millionen EUR jährlich nach Integration in unser Portfolio. Auch das

Asien-Geschäft sowie unsere noch junge Tochter in China konnten Zuwächse

verbuchen. Neben dem Umsatz gilt dies auch für die Vorbereitung neuer

Geschäfte. Dies verspricht eine gesunde Basis für 2020 und die Folgejahre.

Eine vielversprechende Entwicklung sehen wir auch im Segment Automotive.

Diese konnte komplett gegen den Trend im Umsatz um 12,8 % auf 14,8 Mio. EUR

(Vj. 13,1 Mio. EUR) wachsen. Das EBIT verbesserte sich auf 0,1 Mio. EUR (Vj.

-0,3 Mio. EUR). Wenn man bedenkt, dass darin zukunftsgerichtete

Investitionen von mehr als 1 Mio. EUR für die noch junge Tochter GlobalmatiX

enthalten sind, erkennt man den Hub im EBIT, den das Segment erbracht hat.

Dies ist ein Resultat unserer Investitionen im klassischen Geschäft mit

Software für die On- und Offbord-Diagnose. Hier entwickeln wir in erster

Linie Software-Werkzeuge, die unseren Kunden in einer Zeit fundamentaler

Umbrüche verteilte Entwicklungsarbeiten und dynamische Diagnosestrukturen

bieten, wie sie etwa bei der Entwicklung technischer Grundlagen für das

teilautonome Fahren benötigt werden. Gleichwohl spüren wir den Kostendruck,

dem unsere Kunden ausgesetzt sind.

Die im Segment Automotive eingegliederte GlobalmatiX AG leistet derzeit den

Anlauf des Geschäfts mit ihrem ersten Großkunden. Hierzu werden bestehende

Kundenanforderungen abgearbeitet und ergänzende Anforderungen hinzugefügt.

Ein Großteil der Investitionen geht in den Aufbau eines Teams und der

entsprechenden Werkzeuge, die weitgehend automatisiert die Daten für neue

oder vom Hersteller modifizierte Fahrzeuge erfassen. Aufgrund der für das

Jahr 2020 geplanten Skalierung in zehntausender Stückzahlen angeschlossener

Fahrzeuge ist dies für eine effektive und effiziente Leistungserbringung

unerlässlich. Gleichzeitig finden in einer umfassenden Marketing- und

Vertriebsoffensive eine Vielzahl von Kontakten zu Entscheidern mit

Herstellern und großen Flottenbetreibern statt. Die bisherigen Rückmeldungen

sich außerordentlich ermutigend.

Im Segment IT Networks sind die Umsätze noch vom Abbau des margenarmen

Distributionsgeschäfts betroffen, die trotz einer Ausweitung des Geschäfts

mit Eigenprodukten noch nicht kompensiert werden konnten. Dies führte in den

ersten 9 Monaten des Jahres zu einem Umsatzrückgang um gut 2 Mio. EUR auf

nunmehr 7 Mio. EUR. In Kombination mit hohen und nur teilweise aktivierten

Entwicklungsaufwendungen belastet dies das Konzern-EBIT mit -0,7 Mio. EUR.

Mit dem neuentwickelten NetXpert steht der leistungsfähigste Qualifizierer

der Branche zum Vertrieb im umsatzstärksten vierten Quartal zur Verfügung.

Die ebenfalls für diesen Zeitraum erwartete neue Produktlinie der

Verifizierer wird erst im zweiten Quartal des kommenden Jahres

fertiggestellt werden. Die Verzögerung schmerzt und belastet das EBIT.

Dennoch sind wir vom eingeschlagenen Weg überzeugt und sind stolz darauf,

unseren Kunden in 2020 eine komplett neue, von Softing entwickelte Familie

modernster Verifizierer anbieten zu können. Sie ersetzen bisher zugekaufte

Produkte und werden die Ertragskraft von IT Networks in den kommenden Jahren

deutlich erhöhen.

Dies alles zusammengefasst freuen wir uns, trotz des sehr herausfordernden

konjunkturellen Umfelds unsere Konzernprognose vom Jahresbeginn bestätigen

zu können. Wir erwarten einen Umsatz von mehr als 88 Mio. EUR bei einem

Ergebnis (EBIT) von 4 Mio. EUR. Softing steht interessierten Aktionären im

Rahmen des Deutschen Eigenkapitalforums in Frankfurt am 26. November sowie

bei der Münchener Kapitalmarkkonferenz am 10. Dezember in Vorträgen sowie

zahlreichen terminierten Einzelgesprächen zur Verfügung.

Herzlichst

Dr. Wolfgang Trier

(Vorstandsvorsitzender)

Zwischenmitteilung zum 3. Quartal 2019

Bericht zur Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den für Softing weltweit

wichtigsten Märkten zeigen, aufgrund des unruhigen handelspolitischen

Umfelds, Eintrübungen, denen sich Softing in den ersten neun Monaten 2019

nicht vollständig entziehen konnte.

Softing gelang es, trotz dieser negativen Signale aus verschiedenen Märkten,

Auftragseingang (+8,8 %) und Umsatz (+5,9 %) in den ersten 9 Monaten 2019

signifikant zu steigern und blickt daher positiv auf das letzte Quartal des

Jahres 2019.

Das Segment Industrial steigerte den Umsatz in den ersten drei Quartalen um

sehr gute 11,3 % bei gleichbleibendem operativen EBIT.

Das Segment Automotive entwickelte sich in den ersten drei Quartalen sehr

positiv mit einer Umsatzsteigerung von 12,8 %. Der Aufbau des Geschäfts mit

Produkten der akquirierten GlobalmatiX AG schreitet planmäßig voran und es

wurde ein erster Rahmenvertrag mit der Tochter eines großen

Automobilherstellers vereinbart.

Das Segment IT Networks bereitete in den ersten neun Monaten die Umstellung

von margenarmen Distributionsprodukten auf die neuen margenstarken

Eigenprodukte vor, daraus resultierte ein Umsatzrückgang von 2,4 Mio. EUR.

Der Absatz von Eigenprodukten konnte hingegen gesteigert werden. Neue

Produktlinien sind seit dem Ende des vierten Quartals 2018 zur Vermarktung

freigegeben und werden im vierten Quartal 2019 für eine Verbesserung der

Rohertragsmarge sorgen.

Der Softing-Konzern erzielte insgesamt ein Umsatzwachstum auf 64,1 Mio. EUR

(Vj. 60,5 Mio. EUR) in den ersten neun Monaten 2019. Im Segment Industrial

stieg der Umsatz von 38,0 Mio. EUR auf starke 42,3 Mio. EUR. Im Segment

Automotive stieg der Umsatz stark von 13,1 Mio. EUR auf 14,8 Mio. EUR. IT

Networks erzielte einen Umsatz von 7,0 Mio. EUR nach 9,4 Mio. EUR im

Vorjahr.

Das EBITDA des Konzerns stieg in den ersten neun Monaten von 6,0 Mio. EUR

auf 8,9 Mio. EUR, die EBITDA-Marge lag somit bei rund 14 % (Vj. 10 %).

Das EBIT des Segments Industrial stieg von 2,9 Mio. EUR auf 3,8 Mio. EUR,

das operative EBIT zeigte wie im Vorjahr 3,5 Mio. EUR. Im Segment Automotive

verbesserte sich das EBIT von -0,3 Mio. EUR auf 0,1 Mio. EUR, das operative

EBIT verbesserte sich von -1,5 Mio. EUR auf -0,4 Mio. EUR.

Zukunftsgerichtete Investitionen, der sich im Aufbau befindlichen

Akquisition GlobalmatiX AG, belasteten das Ergebnis in diesem Segment in

Höhe von 1,1 Mio. EUR. Das Segment IT Networks erzielte ein negatives EBIT

von -0,7 Mio. EUR nach -0,2 Mio. EUR im Vorjahr. Das operative EBIT betrug

-0,2 (VJ -0,1 Mio. EUR).

Das operative EBIT des Konzerns (EBIT, bereinigt um aktivierte

Entwicklungsleistungen und deren Abschreibungen sowie Auswirkungen aus der

Kaufpreisverteilung) betrug im Berichtszeitraum 2,8 Mio. EUR (Vj. 2,0 Mio.

EUR). Das Konzern-EBIT stieg auf 3,2 Mio. EUR nach 2,4 Mio. EUR im Vorjahr.

Der Konzernperiodengewinn der ersten neun Monaten 2019 erreichte 2,4 Mio.

EUR (Vj. 2,0 Mio. EUR).

Investitionen in das Sachanlagevermögen wurden in geringem Umfang zu

Ersatzbeschaffungen getätigt. Die Darlehensverbindlichkeiten wurden im 3.

Quartal dahingehend neu strukturiert, dass der Konzern größtenteils für die

nächsten zwei Jahre tilgungsfrei gestellt wurde und danach die Tilgung über

einen Zeitraum von fünf Jahren erfolgen wird. Daraus resultierten zum 30.

September 2019 Zahlungsmittel in Höhe von 15,0 Mio. EUR nach 9,7 Mio. EUR

zum 31. Dezember 2018.

Die Erstanwendung von IFRS 16 resultierte in einer erhöhten Bilanzsumme und

somit einer leicht gesunkenen Eigenkapitalquote zum 30. September 2019 von

62 % nach 69 % zum Jahresultimo 2018.

Forschung und Produktentwicklung

Softing hat in den ersten neun Monaten 2019 Aufwendungen für die Entwicklung

neuer Produkte in Höhe von 4,2 Mio. EUR (Vj. 3,2 Mio. EUR) bilanziell

aktiviert. Hierbei haben Leistungen zum Aufbau des Geschäfts bei IT Networks

und Globalmatix einen wesentlichen Anteil. Weitere wesentliche Teile für die

Weiterentwicklung bestehender Produkte sind direkt als Aufwand verbucht

worden.

Mitarbeiter

Zum 30. September 2019 waren im Softing-Konzern 399 Mitarbeiter (Vj. 407)

beschäftigt. Im Berichtszeitraum wurden an Mitarbeiter keine Aktienoptionen

ausgegeben.

Risiko und Chancen für die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft

Die Risikostruktur und Chancenstruktur der Gesellschaft haben sich zum

Stichtag 30. September 2019 und in Vorausschau auf die verbleibenden drei

Monate des Jahres 2019 nicht wesentlich gegenüber der Darstellung im

Konzernabschluss zum 31. Dezember 2018 geändert. Zur Detaillierung verweisen

wir hierzu auf den Konzernlagebericht im Geschäftsbericht 2018 auf den

Seiten 8ff.

Ausblick

Wir bestätigen die Konzernprognose 2019 des Lageberichts zum

Konzernabschluss 2018 (vgl. Seite 27). In Summe gehen wir weiterhin von

einer Steigerung der Umsätze für das Geschäftsjahr 2019 auf 88,0 Mio. EUR

sowie des Auftragseingangs auf ebenfalls 88,0 Mio. EUR aus.

Das EBIT erwarten wir in Höhe von 4,0 Mio. EUR, das operative EBIT ist mit

3,7 Mio. EUR geplant. Saisonal bedingt erwarten wir wiederum, dass sich das

vierte Quartal als starkes Quartal erweisen wird. Bei günstiger Entwicklung

hat besonders das EBIT Potenzial zur Steigerung darüber hinaus.

Auf Segmentebene wird bis auf das Segment IT Networks in allen anderen

Segmenten ein moderater Anstieg von Umsatz sowie ein stabiles/moderat

steigendes EBIT und operatives EBIT erwartet.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach dem Stichtag 30. September

2019 nicht ereignet.

Allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Konzernabschluss der Softing AG zum 31. Dezember 2018 wurde nach den

International Financial Reporting Standards (IFRS), der am Abschlussstichtag

gültigen Richtlinien des International Accounting Standards Board (IASB),

erstellt. Die Quartalsmitteilung zum 30. September 2019, die auf Basis des

International Accounting Standards (IAS) 34 "Interim Financial Reporting"

erstellt wurde, enthält nicht die gesamten erforderlichen Informationen

gemäß den Anforderungen für die Erstellung des Jahresberichts und sollte in

Verbindung mit dem Konzernabschluss der Softing AG zum 31. Dezember 2018

gelesen werden. In der Quartalsmitteilung zum 30. September 2019 wurden

grundsätzlich die gleichen Bilanzierungsmethoden angewendet wie im

Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2018. Die Erstellung der

Quartalsmitteilung erfolgte ohne prüferische Durchsicht.

Zum 1. Januar 2019 erfolgte der Erstanwendung des neuen Leasingstandards

IFRS 16: In der Bilanzposition Immaterielle Vermögenswerte wurden "Right of

Use-Vermögenswerte" in Höhe von rund 5,0 Mio. EUR gebildet, der

Abschreibungsaufwand betrug in den ersten neun Monaten 1,1 Mio. EUR und der

Zinsaufwand 0,1 Mio. EUR. Der Mittelabfluss aus dem "Right of Use-Ansatz"

nach IFRS 16 betrug 1,2 Mio. EUR.

Änderungen im Konsolidierungskreis

Zum 30. September 2019 haben sich keine Änderungen im Konsolidierungskreis

der Softing AG im Vergleich zum 31. Dezember 2018 ergeben.

KENNZAHLEN ZUM 3. QUARTAL 2019

Alle Angaben in Mio. EUR Quartalsmitteilung Quartalsmitteilung

3/2019 3/2018

Auftragseingang 72,0 65,7

Auftragsbestand 22,8 16,3

Umsatz 64,1 60,5

EBITDA 8,9 6,0

EBIT 3,2 2,4

EBIT (operativ) 2,8 2,0

Periodenüberschuss 2,4 2,0

Ergebnis je Aktie in EUR 0,26 0,23

(operativ)

Kontakt:

Dr. Wolfgang Trier

Vorstandsvorsitzender

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=KXAELOSGVN

Dokumenttitel: Zwischenmitteilung Q3/9M 2019

