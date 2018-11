DGAP-News: Softing AG: Zwischenmitteilung Q3/9M 2018 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Softing":

Softing AG: Zwischenmitteilung Q3/9M 2018

^

DGAP-News: Softing AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Softing AG: Zwischenmitteilung Q3/9M 2018 (News mit Zusatzmaterial)

15.11.2018 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Sehr geehrte Aktionäre, liebe Mitarbeiter, Partner und Freunde der Softing

AG,

mit den Ergebnissen des dritten Quartals des laufenden Geschäftsjahrs 2018

ist die von uns angestrebte Steigerung bei Auftragseingang, Umsatz und

Ergebnis nun auch im Zahlenwerk klar erkennbar. Die Zunahme des

Auftragseingangs der vergangenen Quartale resultiert nach erfolgter

Fertigung erster Produktchargen für Großaufträge in einer deutlichen Zunahme

an Umsatz und EBIT, was auch durch ein weiter stabiles und wachsendes

Basisgeschäft unterstützt wird. Der Umsatz wird weiter getrieben von

Produktneuheiten im Segment IT Networks sowie einer wachsenden Kundenbasis

bei Automotive und Industrial. Flankierend unterstützt ein hohes Maß an

interner Kostendisziplin das Ergebnis.

Besonders erfreulich ist ein Umsatzwachstum von mehr als 30 % im Segment IT

Networks. Dies bestätigt unsere aggressive Wachstumsstrategie, mit der wir

uns weltweit im Neuverkauf auf den zweiten Rang vorgekämpft haben. Dabei

verfolgen wir eine klare Strategie: Zunächst erleichtern hart kalkulierte

Verkaufspreise für die Basisversionen unserer Produkte die Verbreitung im

Markt. In einem zweiten Schritt verbessern wir unsere Margen durch eine

Reihe von Serviceleistungen mit Wartungsverträgen und

Software-Produkt-Updates. Gerade hat Softing drei neue Produkte am Markt

vorgestellt. Alle Neuprodukte sind so konstruiert, dass der Nutzer über den

Produktlebenszyklus durch den Zukauf von Software Updates wesentliche

Zusatzfunktionen aktivieren kann.

Besonders interessant ist im Segment Industrial die Integration unserer

Produkte in das Portfolio von Großkunden. Hier haben wir besonders im

margenstarken Bereich der Prozessindustrie dieses Jahr große Fortschritte

gemacht, aus denen in den Folgejahren kontinuierlich wachsendes Geschäft zu

erwarten ist. Aber auch in der Fabrikautomation gibt es spannende Projekte

mit großen Anbietern, die durch Hard- und Softwareprodukte von Softing

Zugang zu den installierten Anlagen der Endkunden erhalten.

Von großer Bedeutung für das Segment Automotive ist neben den Neuprodukten

die konsequente Umstellung unserer Software-Produkte auf

Subskriptionsmodelle. Wir erwarten aus dem damit verbundenen, stark

skalierenden Dienstleistungsgeschäft "Software as a Service" zukünftig

signifikant steigende und wiederkehrende Umsätze und Erträge. Auf gutem Wege

ist auch unsere neue chinesische Tochtergesellschaft, die im ersten Jahr

ihres Bestehens für das Segment Automotive mit einem Auftragseingang von

rund einer Million Euro rechnet. Weitere Hürden hat auch die im Frühjahr

erworbene GlobalmatiX AG genommen. Neben technischen Fortschritten am

Serviceprodukt kann GlobalmatiX nunmehr drei Großkunden aufweisen, bei denen

konkrete Flottentests laufen. Aufgrund vielversprechender Marktchancen in

den USA haben wir vor kurzem die GlobalmatiX Inc. in den USA gegründet. Im

laufenden Geschäftsjahr wird der planmäßige Aufbau des Geschäfts der

GlobalmatiX AG das Ergebnis aufgrund ihrer zukunftsgerichteten Investitionen

noch um ca. EUR 1,2 Mio. belasten. Vor diesen Zusatzbelastungen arbeitet

Automotive erstmals wieder profitabel.

Umsatz und EBIT profitierten im dritten Quartal überproportional stark von

den Produkten des Segments Industrial, insbesondere im Bereich Öl & Gas.

Diese Kunden bilden das Fundament und den Treibsatz für profitables

Umsatzwachstum bereits im laufenden Jahr, aber noch sehr viel mehr für die

kommenden Jahre ab 2019. Das Segment Automotive hat den Swing in seinem

traditionellen Geschäft bewältigt, indem nunmehr marktreife Neuprodukte die

Umsätze erhöhten, während wir aufgrund der vorangeschrittenen Entwicklungen

Kosten senken konnten. Detaillierte Informationen zur Entwicklung der

einzelnen Segmente finden Sie auf den folgenden Seiten im Bericht zur

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage.

Mit der fortschreitenden Rückzahlung von Darlehen für erfolgte Akquisitionen

steigt auch die Eigenkapitalquote auf gut 68 % an. Saisonal bedingt erwarten

wir, dass sich das vierte Quartal als stärkstes Quartal erweisen wird. Daher

bestätigen wir die Konzernprognose des Lageberichts zum Konzernabschluss

2017. In Summe gehen wir von einer moderaten Steigerung der Umsätze auf über

80 Mio. EUR sowie von einem Auftragseingang von ebenfalls über 80 Mio. EUR

aus. Das EBIT erwarten wir in Höhe von 4,0 Mio. EUR, das operative EBIT ist

mit 3,7 Mio. EUR geplant. Diese Angaben beziehen sich auf den

Softing-Konzern, ohne die Ende März erfolgte Akquisition der GlobalmatiX AG.

Dr. Wolfgang Trier

(Vorstandsvorsitzender)

Zwischenmitteilung zum 3. Quartal 2018

Bericht zur Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Die weltweiten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, in den für Softing

wichtigsten Märkten, zeigen weiterhin positive Signale, trotz eines

handelspolitisch unruhigen Umfelds.

Das Segment Industrial zeigte in den ersten neun Monaten eine stabile

Entwicklung bei steigendem EBIT, sowohl im amerikanischen als auch in den

europäischen Märkten.

Im Segment Automotive zeigen sich erste Erfolge aufgrund der weiter

fortschreitenden Verfügbarkeit von Neuprodukten sowie aufgrund der

eingeleiteten Kostensenkungen. Der Aufbau des Geschäfts mit Produkten der

akquirierten GlobalmatiX AG schreitet planmäßig voran.

Das Segment IT Networks entwickelte sich in den ersten neun Monaten sehr

gut. Drei neue Produktlinien werden ab dem 4. Quartal, für das Jahr 2019,

den nötigen Schwung für die Vermarktung geben.

Der Softing-Konzern erzielte in den ersten neun Monaten 2018 einen Umsatz

von 60,5 Mio. EUR (Vj. 58,4 Mio. EUR). Im Segment Industrial sank der Umsatz

leicht von 38,6 Mio. EUR auf 38,0 Mio. EUR. Das Segment Automotive zeigte

erste Tendenzen zur Verbesserung der Umsätze, der Umsatz stieg von 12,7 Mio.

EUR auf 13,1 Mio. EUR. Seit dem vergangenen Jahr berichten wir das Segment

IT Networks, bis Q3/2017 noch Teil des Segments Industrial, als separates

Segment. IT Networks erzielte eine starke Steigerung des Umsatzes von 7,1

Mio. EUR auf 9,4 Mio. EUR.

Trotz der diversen Neuentwicklungen in den Segmenten stiegen die aktivierten

Eigenleistungen von 3,1 Mio. EUR auf 3,2 Mio. EUR kaum an.

Das EBITDA des Konzerns erreichte in den ersten neun Monaten 6,0 Mio. EUR

(Vj. 3,8 Mio. EUR), die EBITDA-Marge lag somit bei rund 10 % (Vj. 6 %)

Das EBIT des Segments Industrial stieg von 2,4 Mio. EUR auf 2,9 Mio. EUR,

das operative EBIT von 3,0 Mio. EUR auf 3,6 Mio. EUR. Im Segment Automotive

stieg das EBIT von -1,2 Mio. EUR auf -0,3 Mio. EUR, das operative EBIT

verbesserte sich von -2,7 Mio. EUR auf -1,5 Mio. EUR. Die sich im Aufbau

befindliche Akquisition GlobalmatiX AG hat das Ergebnis in diesem Segment,

mit ihren zukunftsgerichteten Investitionen, um 1,2 Mio. EUR belastet.

Daraus wird klar, dass Automotive ohne die Belastungen der GlobalmatiX

bereits in die Profitabilität zurückgekehrt ist. Das Segment IT Networks

erzielte ein leicht negatives EBIT von -0,2 Mio. EUR im Vergleich zum

Vorjahr von -0,6 Mio. EUR. Das operative EBIT erreichte -0,1 Mio. EUR (Vj.

-0,3 Mio. EUR)

Das operative EBIT (EBIT, bereinigt um aktivierte Entwicklungsleistungen und

deren Abschreibungen sowie Auswirkungen aus der Kaufpreisverteilung) des

Konzerns betrug im Berichtszeitraum 2,0 Mio. EUR (Vj. -0,1 Mio. EUR). Das

Konzern-EBIT betrug 2,4 Mio. EUR nach 0,6 Mio. EUR im Vorjahr.

Der Konzernperiodenüberschuss lag nach den ersten neun Monaten bei 2,0 Mio.

EUR (VJ. 0,3 Mio. EUR)

Investitionen in das Sachanlagevermögen wurden in geringem Umfang zu

Ersatzbeschaffungen getätigt. Daraus resultierten zum 30. September 2018

Zahlungsmittel in Höhe von 9,3 Mio. EUR nach 10,3 Mio. EUR zum 31. Dezember

2017.

Die Eigenkapitalquote stieg zum 30. September 2018 auf 68 % (31. Dezember

2017: 65 %). Der Vorstand der Softing AG beschloss mit Zustimmung des

Aufsichtsrats am 16. März 2018, das Grundkapital der Gesellschaft von EUR

7.655.381 gegen Sacheinlagen um EUR 1.450.000 auf EUR 9.105.381 durch

Ausgabe von 1.450.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zum

Ausgabebetrag von 9,43 EUR zu erhöhen.

Forschung und Produktentwicklung

Softing hat in den ersten neun Monaten 2018 Aufwendungen für die Entwicklung

neuer und die Weiterentwicklung bestehender Produkte in Höhe von 3,2 Mio.

EUR (Vj. 3,1 Mio. EUR) bilanziell aktiviert. Weitere wesentliche Teile sind

direkt als Aufwand verbucht worden.

Mitarbeiter

Zum 30. September 2018 waren im Softing-Konzern 407 Mitarbeiter (Vj. 408)

beschäftigt. Im Berichtszeitraum wurden an Mitarbeiter keine Aktienoptionen

ausgegeben.

Chancen für die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft

Die Risikostruktur der Gesellschaft hat sich zum Stichtag 30. September 2018

und in Vorausschau auf die verbleibenden drei Monate des Jahres 2018 nicht

wesentlich gegenüber der Darstellung im Konzernabschluss zum 31. Dezember

2017 geändert. Zur Detaillierung verweisen wir hierzu auf unseren

Konzernlagebericht im Geschäftsbericht 2017 auf die Seiten 9ff.

Ausblick

Wir bestätigen die Konzernprognose des Lageberichts zum Konzernabschluss

2017, Seite 27 (ohne GlobalmatiX AG). In Summe gehen wir von einer moderaten

Steigerung der Umsätze auf über 80 Mio. EUR sowie des Auftragseingangs auf

ebenfalls über 80 Mio. EUR aus.

Das EBIT erwarten wir in Höhe von 4,0 Mio. EUR, das operative EBIT ist mit

3,7 Mio. EUR geplant. Saisonal bedingt erwarten wir wiederum, dass sich das

vierte Quartal als stärkstes Quartal erweisen wird. Diese Angaben beziehen

sich auf den Softing-Konzern ohne die Akquisition GlobalmatiX AG. Die

GlobalmatiX AG wird voraussichtlich zusätzlich rund 0,8 Mio. EUR Umsatz und

ein EBIT von bis zu -1,0 Mio. EUR beisteuern.

Auf Segmentebene wird sowohl im Segment Industrial als auch im Segment IT

Networks ein leichter Anstieg von Umsatz, EBIT und operativem EBIT erwartet.

Das Segment Automotive rechnet aufgrund eingeleiteter

Kostensenkungsmaßnahmen mit einer starken Verbesserung von EBIT und

operativem EBIT.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach dem Stichtag 30. September

2018 nicht ereignet.

Allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Konzernabschluss der Softing AG zum 31. Dezember 2017 wurde nach den

International Financial Reporting Standards (IFRS), der am Abschlussstichtag

gültigen Richtlinien des International Accounting Standards Board (IASB),

erstellt. Die Quartalsmitteilung zum 30. September 2018, die auf Basis des

International Accounting Standards (IAS) 34 "Interim Financial Reporting"

erstellt wurde, enthält nicht die gesamten erforderlichen Informationen

gemäß den Anforderungen für die Erstellung des Jahresberichts und sollte in

Verbindung mit dem Konzernabschluss der Softing AG zum 31. Dezember 2017

gelesen werden. In der Quartalsmitteilung zum 30. September 2018 wurden

grundsätzlich die gleichen Bilanzierungsmethoden angewendet wie im

Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2017. Die Erstellung der

Quartalsmitteilung erfolgte ohne prüferische Durchsicht.

Änderungen im Konsolidierungskreis

Zum 30. September 2018 haben sich folgende Änderungen im

Konsolidierungskreis der Softing AG im Vergleich zum 31. Dezember 2017

ergeben:

GlobalmatiX AG

Am 16. März 2018 hat die Softing AG 100 % der Anteile an der GlobalmatiX AG

in Vaduz/Liechtenstein erworben.

Die GlobalmatiX AG ist ein Mobile Virtual Network Operator (MVNO) der in

Europa und Nordamerika mobile Datenkommunikation für Fahrzeuge und Maschinen

anbietet, wie diese in den Bereichen (teil-) autonomes Fahren wie auch bei

anderen "Connected Services" von Fahrzeugen und Maschinen benötigt werden.

Softing weitet mit dieser Akquisition ihre Kompetenzen im Bereich der

Megatrends Digitalisierung und Industrie 4.0 massiv aus und legt damit die

Basis zu neuen Service orientierten Umsätzen.

Die Finanzierung des Kaufpreises in Aktien der Softing AG, im Wert von 13,7

Mio. EUR, erfolgte auf der Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung

der Softing AG vom 6. Mai 2015 (Genehmigtes Kapital 2015). Der Vorstand der

Softing AG beschloss mit Zustimmung des Aufsichtsrats am 16. März 2018, das

Grundkapital der Gesellschaft von EUR 7.655.381 gegen Sacheinlagen um EUR

1.450.000 auf EUR 9.105.381 durch Ausgabe von 1.450.000 neuen, auf den

Inhaber lautenden Stückaktien zum Ausgabebetrag von 9,43 EUR zu erhöhen. Zur

Zeichnung und Übernahme der neuen Aktien wurde Herr Alois Widmann, Vaduz,

Fürstentum Liechtenstein, zugelassen. Herr Widmann bringt seine sämtlichen

Aktien an der GlobalmatiX Aktiengesellschaft mit Sitz in Vaduz,

Liechtenstein, in die Gesellschaft ein. Die Gesellschaft und Herr Widmann

haben am 16. März 2018 den entsprechenden Einbringungsvertrag geschlossen.

Über weitere Details und die Verteilung des Kaufpreises haben wir im

Halbjahresfinanzbericht dieses Jahres ausführlich berichtet.

Shanghai Softing software Co., Ltd.

Am 10. Februar 2018 schloss die Softing AG einen Vertrag mit der Firma

Beijing Windhill Technology Co., Ltd. über den Verkauf von 50 % der Anteile

an der Shanghai Softing software Co., Ltd., Shanghai/China. Gleichzeitig

beschlossen die Softing AG und die Beijing Windhill Technology Co., Ltd.

eine Vereinbarung über ein zukünftiges Joint Venture; der Kaufpreis für die

50 % der Anteile betrug 1 TEUR.

Damit trägt Softing der hohen Bedeutung des chinesischen Automotive-Marktes

Rechnung, der sich durch einen stark wachsenden Bedarf an Produkt- und

Projektlösungen im Umfeld der Softing-Kernkompetenz zur Entwicklung und in

der Diagnose von Steuergeräten auszeichnet. Der Softing Electronic Science &

Technology (Shanghai) Co., Ltd. stehen in den Büros in Shanghai wie auch in

Peking bis zu 50 erfahrene Mitarbeiter aus Vertrieb und Entwicklung zur

Verfügung.

Die Softing Electronic Science & Technology (Shanghai) Co., Ltd. wird

weiterhin in den Kreis der vollkonsolidierten verbundenen Unternehmen

einbezogen, weil die wirtschaftliche und finanzielle Führung der

Gesellschaft durch Softing erfolgt. Softing besetzt zwei der drei

Verwaltungsratsmandate und die Softing Electronic Science & Technology

(Shanghai) Co., Ltd. ist von der Vermarktung von Softwareprodukten aus den

Tochterunternehmen von Softing abhängig.

Softing Messen & Testen GmbH und Softing Projekt Services GmbH

Die Softing Project Services GmbH wurde mit Wirkung zum 01. August 2018 auf

die Softing Messen & Testen GmbH verschmolzen. Gleichzeitig wurde die

Softing Messen & Testen GmbH in Softing Engineering & Solutions GmbH mit

Sitz in Kirchentellinsfurt umbenannt.

Softing Automotive Electronics Services GmbH

Die Softing Automotive Electronics Services GmbH wurde mit Wirkung zum 01.

August 2018 in Softing Automotive Electronics (Kirchentellinsfurt) GmbH

umbenannt.

Alle Angaben in Mio. EUR Quartalsmitteilung Quartalsmitteilung

3/2018 3/2017

Auftragseingang 65,7 58,6

Auftragsbestand 16,3 12,9

Umsatz 60,5 58,4

EBITDA 5,9 3,8

EBIT 2,4 0,6

EBIT (operativ) 2,0 -0,1

Jahresüberschuss 2,0 0,3

Ergebnis je Aktie in EUR 0,23 0,04

(operativ)

Kontakt:

Dr. Wolfgang Trier

Vorstandsvorsitzender

---------------------------------------------------------------------------

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=XTUIQFLMBC

Dokumenttitel: Zwischenmitteilung Q3/9M 2018

---------------------------------------------------------------------------

15.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Softing AG

Richard-Reitzner-Allee 6

85540 Haar

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 456 56-333

Fax: +49 (0)89 456 56-399

E-Mail: InvestorRelations@softing.com

Internet: www.softing.com

ISIN: DE0005178008

WKN: 517800

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

746025 15.11.2018

°