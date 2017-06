DGAP-News: Softing AG: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung (deutsch)

Softing AG: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung

Haar, 8. Juni 2017 - Softing AG hat im Wege eines Accelerated Bookbuilding-Verfahrens 695.943 neue Aktien bei institutionellen Investoren erfolgreich platziert. Auch der Hauptaktionär der Softing AG hat sich an der Kapitalerhöhung in substantiellen Umfang beteiligt. Durch die Platzierung der neuen Aktien fließen der Gesellschaft brutto EUR 7.864.156,-- zu. Der Platzierungspreis betrug EUR 11,30 je Aktie bei einem Tagesschlusskurs von EUR 11,36 auf XETRA. Die Kapitalerhöhung war um mehr als das Vierfache überzeichnet.

Nach Durchführung der Kapitalerhöhung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 7.655.381,--. Nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister werden die neuen Aktien voraussichtlich zum 12.Juni 2017 zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen und am 13.Juni 2017 in die bestehende Notierung einbezogen; gleichzeitig erfolgt eine Zulassung zum Teilbereich des regulierten Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard).

Der Vorstand

