DGAP-News: Sixth Wave Innovations Inc.: Sixth Wave schließt zur Weiterentwicklung der Viruserkennungstechnologie eine Partnerschaft mit der York University und CTRI (deutsch)

: Sixth Wave schließt zur Weiterentwicklung der Viruserkennungstechnologie eine Partnerschaft mit der York University und CTRI

Sixth Wave Innovations Inc. / Schlagwort(e): Kooperation

Sixth Wave Innovations Inc.: Sixth Wave schließt zur Weiterentwicklung der

Viruserkennungstechnologie eine Partnerschaft mit der York University und

CTRI

15.06.2020 / 18:48

15.06.2020

Sixth Wave schließt zur Weiterentwicklung der Viruserkennungstechnologie

eine Partnerschaft mit der York University und CTRI

Halifax, Nova Scotia. 15. Juni 2020 - Sixth Wave Innovations Inc. (CSE:

SIXW) (OTC: ATURF) (FSE: AHUH) ("Sixth Wave" oder das "Unternehmen") gibt

bekannt, dass das Unternehmen mit der York University ("York") und dem

Center Technologique des Residus Industriels ("CTRI") eine Partnerschaft

eingegangen ist (die "Partnerschaft"), um seine

AMIPs-Viruserkennungstechnologie durch Einreichung eines Zuschussantrags an

den Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada ("NSERC")

weiterzuentwickeln.

Der Zuschussantrag trägt den Titel: Mikrofluidischer Biosensor zum Nachweis

von luftübertragenen Viren mithilfe molekular geprägter Polymere für den

Einsatz vor Ort: auf dem Weg zur COVID-19-Virusüberwachung (der "Antrag").

Der Antrag dient der Entwicklung einer tragbaren und kostengünstigen

Technologie für die schnelle Luftprobenahme vor Ort und dem Nachweis von in

Aerosolen und Tröpfchen eingekapselten Viren in Innenräumen und im Freien.

Gemäß den Bestimmungen des Antrags wird Sixth Wave seine vorgeschlagene

AMIPs-Erkennungstechnologie in das Design eines der ersten vor Ort

einsetzbaren Luftüberwachungssysteme einbringen, die zum Nachweis von Viren

wie SARS-CoV-2 verwendet werden (das "Luftüberwachungssystem").

Nach Fertigstellung des Entwurfs plant die Partnerschaft die Entwicklung

eines Prototyps, der in einer Reihe von Umgebungen getestet und verwendet

wird, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den öffentlichen Sektor, die

Privatindustrie, Krankenhäuser, Langzeitpflegeeinrichtungen und verschiedene

Formen des öffentlichen Verkehrs.

Bei erfolgreicher Entwicklung könnte das Luftüberwachungssystem proaktive

Virenerkennungsfunktionen bereitstellen, um das Vertrauen in öffentliche

Einrichtungen und die Wiedereröffnung zuvor kontaminierter Standorte

aufrechtzuerhalten. Das Luftüberwachungssystem könnte zur Überwachung und

Kartierung von Virus-Hotspots verwendet werden, um die Verhinderung einer

zusätzlichen Virusinfektion weiter zu unterstützen. Das Unternehmen erhebt

derzeit keine ausdrücklichen oder angedeuteten Ansprüche darauf, dass sein

Produkt das Covid-19 (oder SARS-2 Coronavirus) eliminieren, behandeln oder

eindämmen kann.

"Sixth Waves AMIPs-Erkennungstechnologie, die derzeit entwickelt wird,

bietet eine perfekte Plattform für die Herstellung der im Antrag

vorgestellten Produkte", merkte Dr. Sara Magdouli von CTRI an. Dr. Magdouli

fuhr fort: "Aufgrund ihres bewiesenen Erfolgs bei der Entwicklung molekular

geprägte Polymerlösungen in der Vergangenheit haben uns an Sixth Wave

gewandt, um daran zu beteiligen." Dr. Magdouli ist Laborkoordinator bei CTRI

und hat einen Master-Abschluss in Biotechnologie für nachhaltige Entwicklung

von der Universität Aix-Marseille in Frankreich und einen Master-Abschluss

in Umweltmikrobiologie vom National Institute of Applied Sciences and

Technology (Nationales Institut für angewandte Wissenschaften und

Technologie) in Tunis.

"Sixth Wave fühlt sich geehrt, von der York University und CTRI für diese

vorrangige Zusammenarbeit angesprochen und ausgewählt worden zu sein",

erklärte Dr. Jonathan Gluckman, President und CEO von Sixth Wave. "In einem

weiteren Projekt mit CTRI bringt Sixth Wave seine IXOS(R)-Technologie in die

Entwicklung grüner Bergbaualternativen Green Mining Alternatives) ein. Diese

aktuelle Partnerschaft entwickelt und stärkt die Beziehung zwischen CTRI und

Sixth Wave weiter."

Über Sixth Wave

Sixth Wave ist ein Nanotechnologieunternehmen in der Entwicklungsphase, das

sich auf die Extraktion und den Nachweis von Zielsubstanzen auf molekularer

Ebene mit seinen patentierten Technologien im hoch spezialisierten Gebiet

der molekular geprägten Polymere (MIPs) konzentriert. Das Unternehmen

kommerzialisiert zurzeit, sein Cannabinoid-Reinigungssystem AffinityTM sowie

IXOS(R), eine Reihe von Extraktionspolymeren für die Goldbergbaubranche.

Sixth Wave kann MIP-Lösungen für ein breites Spektrum von Branchen

entwerfen, entwickeln und vermarkten. Das Unternehmen konzentriert sich auf

Nanotechnologiearchitekturen, die von großer Bedeutung für den Nachweis und

die Abtrennung von Viren, biogenen Aminen und anderen Krankheitserregern

sind, wofür das Unternehmen Produkte in verschiedenen Entwicklungsstadien

besitzt.

Weitere Informationen zu Sixth Wave finden Sie auf unserer Website unter:

www.sixthwave.com

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

"Jon Gluckman"

Jonathan Gluckman, Ph.D., President und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen:

Tel: (801) 582-0559

E-Mail: info@sixthwave.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

°