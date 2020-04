DGAP-News: Sixth Wave Innovations Inc.: Sixth Wave erweitert Patentanmeldungen zur Viruserkennung (deutsch)

Sixth Wave Innovations Inc.



Sixth Wave erweitert Patentanmeldungen zur Viruserkennung

Sixth Wave Innovations Inc.: Sixth Wave erweitert Patentanmeldungen zur

Viruserkennung

20.04.2020

Sixth Wave erweitert Patentanmeldungen zur Viruserkennung

Vancouver, British Columbia - (17. April 2020) - Sixth Wave Innovations Inc.

(CSE: SIXW) (OTC: ATURF) (FSE: AHUH) ("Sixth Wave" oder das "Unternehmen")

gibt bekannt, dass das Unternehmen jetzt eine zweite Patentanmeldung beim

US-Patent- und Markenamt eingereicht hat: The Use of Molecularly Imprinted

Polymers for the Rapid Detection of Emerging Viral Outbreaks Patent (Patent

für die Verwendung von molekular geprägten Polymeren zum schnellen Nachweis

neu auftretender viraler Erkrankungen); Anmeldenummer: 63/010,244 (das

"Gerätepatent"

oder "Patent").

Das Patent befasst sich mit einem breiten Spektrum von Geräten,

Verabreichungssystemen und Instrumenten zum schnellen Nachweis von Viren wie

dem mit COVID-19 assoziierten Virus unter Verwendung der MIPs-Technologie

(Molecularly Imprinted Polymers, molekular geprägte Polymere) des

Unternehmens und der geplanten AMIPs-Plattform (Accelerated Detection MIPs,

MIPs zur Schnellerkennung). Insbesondere schlägt das Patent eine breite

Palette praktischer Geräte vor, um Proben aus mehreren Quellen zu entnehmen,

einschließlich einzelner Patienten, Luft- und Wasserversorgung und üblicher

alltäglicher Kontaktflächen, worauf das Virus überlebt und so zwischen den

Wirten eine Exposition für den Menschen droht. Das Ziel der geplanten

Produkte ist, innerhalb von Minuten des Probeentnahmevorgangs einen

Warnindikator (einschließlich eines visuellen kolorimetrischen Indikators

oder eines akustischen Alarms) zu liefern.

Das Unternehmen hat noch keine funktionellen Prototypen der im vorliegenden

Patent zum Virusnachweis beschriebenen Geräte entwickelt. Sixth Wave hat

jedoch in der Vergangenheit ähnliche erfolgreiche Produkte für andere

Zielmoleküle entwickelt. Die Entwicklung dieser AMIPs-Geräte wird von den

Abschlusstest an der zugrunde liegenden AMIPs-Technologie abhängig sein, die

derzeit entwickelt wird. Nach Abschluss der Entwicklung werden Zulassungen

bei FDA, Health Canada und anderen staatlichen Behörden beantragt.

AMIPs-Technologie

Die AMIPs-Technologie selbst ist Gegenstand einer zuvor eingereichten

Patentanmeldung (das "AMIPs-Patent"). Das Konzept dieser Technologie ist,

das Virus anhand physikalischer Eigenschaften wie Molekülgröße, Form und

Oberflächenstrukturen direkt zu identifizieren. Diese Funktion steht im

Gegensatz zu vielen herkömmlichen Schnelltests ("RDT", Rapid Diagnostic

Tests), die nach Nebenprodukten des Virus (Antikörper) suchen, deren

Auftreten im Wirt mehrere Tage bis Wochen dauern kann, oder zu

DANN/RNA-Tests, wofür spezielle Geräte zur Verarbeitung der Proben und

komplizierte Elektronik zur Erkennung des Virus notwendig sind. Der Nachweis

von Antikörpern, die sich Tage oder Wochen nach einer Infektion entwickeln,

kann zu einem potenziell gefährlichen Zeitraum führen, in dem sich das Virus

unwissentlich auf andere ausbreiten kann und zur verpassten Möglichkeit

einer frühzeitigen Intervention. Das AMIPs-Patent wurde beim US-Patent- und

Markenamt angemeldet.

Das AMIPs-Gerätepatent zielt auf den Nachweis spezifischer Viren wie

COVID-19 in menschlichen Umgebungen ab. Mit AMIPs infundierte Sammelmedien

können möglicherweise auf Geräte zum Abwischen und Desinfizieren

öffentlicher Oberflächen, zum Filtrieren und Reinigen der öffentlichen Luft-

und Wasserversorgung sowie auf Utensilien für die Zubereitung und

Verarbeitung von Getränken und Lebensmitteln angewendet werden. Die

Appropriations- und Extraktionsfähigkeiten von MIPs in anderen Anwendungen

sind bereits gut dokumentiert. Sie besitzen die Fähigkeit, Zielmoleküle bis

zu Konzentrationen im ppb-Bereich (parts per billion) selektiv zu binden und

zu entfernen. Das Unternehmen ist bestrebt, diese bewährte MIP-Technologie

auf die AMIPs-Anwendung zu übertragen.

Über das Gerätepatent

Das Gerätepatent befasst sich mit einem breiten Spektrum potenzieller Geräte

und Verabreichungssysteme für Sixth Waves AMIPs-Viruserkennungs- und

Entfernungstechnologie, die derzeit entwickelt wird. Das Patent schlägt eine

Vielzahl alternativer Verfahren und Vorrichtungen zum Sammeln und

Analysieren von Proben auf das Vorhandensein eines oder mehrerer Zielviren

und zur Übermittelung der Ergebnisse vor.

Die im Patent aufgeführten Geräteoptionen umfassen, ohne darauf beschränkt

zu sein, Folgendes:

1. Medizinische Diagnosesysteme, die so einfach wie Mikrotiterplatten zur

Verwendung mit Sammeltupfern sein können;

2. Geräte zur kontinuierlichen Überwachung, die zur Verfolgung des

Infektionsverlaufs geeignet sind;

3. Desinfektionstücher mit integrierter Virenerkennung;

4. Gesichtsmasken;

5. Atemtestgeräte, die auf Virusgehalte reagieren können, die von einer

Person ausgeatmet werden;

6. Systeme zur Überwachung luftübertragener Viren.

Das Unternehmen arbeitet auch aktiv mit mehreren strategischen Partnern

zusammen, um die Produktentwicklung zu unterstützen, und hat sowohl in den

USA als auch in Kanada staatliche Zuschüsse beantragt, um die Entwicklung

und Zertifizierung von AMIP-Produkten zu beschleunigen.

Über AMIPs und konventionelle Technologien

Das Ziel der AMIPs-Technologie besteht darin, ein Virus anhand der

einzigartigen physikalischen Eigenschaften des Virus zu identifizieren, die

sich aus Molekülgröße, Form und Oberflächeneigenschaften zusammensetzen.

Basierend auf den früheren Erfahrungen von SIXW ist man der Ansicht, dass

die AMIPs-Technologie einen deutlichen Zeitvorteil und Flexibilität bieten

könnte, um die Vielzahl der im Patent enthaltenen Geräte mit den

herkömmlichen RDT-Plattformen, die PCR- und immunoassay-basierte Techniken

verwenden zu vergleichen. Diese herkömmlichen Methoden zielen darauf ab,

Antikörper nachzuweisen, die sich erst nach der Infektion einer Person

entwickeln. Dieser Stoffwechselprozess kann Tage bis Wochen dauern, bis er

sich manifestiert. Dies ist ein potenziell gefährlicher Zeitraum, in dem

sich das Virus unwissentlich auf andere übertragen kann und die Möglichkeit

einer frühzeitigen Intervention effektiv verloren geht.

Die Antikörperreaktion ist ein Ereignis im Spätstadium des

Inkubationsprozesses der Erkrankung. Daher ist die Erkennung eines solchen

nachlaufenden Indikators - unabhängig von der Geschwindigkeit oder Effizienz

der RDT-Methodik - wesentlich weniger nützlich als eine Technologie, die das

Virus möglicherweise Wochen im Voraus direkt sucht. PCR-Techniken sind

herkömmlicherweise ebenfalls zeitaufwendig und dauern Stunden bis Tage, um

die Analyse durchzuführen. Für die Analyse sind hoch qualifizierte Techniker

und spezielle Laborgeräte erforderlich. Die PCR vergrößert und erkennt das

genetische Material, normalerweise DNA, des Virus. Dies erfordert das

"Aufbrechen" des Virus, um im Inneren an die DNA zu gelangen. Diese

Verfahren weisen einen Wirkungsbereich auf, der von der Zusammensetzung der

äußeren Hülle des Virus abhängt.

Herkömmliche RDT-Methoden beschränken sich auch auf die Entnahme von

Körperflüssigkeiten einer Person, häufig mittels eines Rachenabstrichs oder

einer Blutprobe. AMIPs besitzen das Potenzial für einen Einsatz in ähnlicher

Weise mittels Rachenabstrich, wenn auch viel früher im Inkubationsprozess.

Darüber hinaus bietet die AMIPs-Technologie eine Reihe praktischer und

weniger invasiver Methoden zur Probenentnahme am Patienten (nach der

Infektion). Noch wichtiger ist, dass AMIPs über die Einzelperson hinausgehen

und in Risikobereichen nach dem Virus suchen, in dem es zwischen den

einzelnen Wirten lebt.

Über Sixth Wave

Sixth Wave ist ein Nanotechnologieunternehmen in der Entwicklungsphase, das

sich auf die Extraktion und den Nachweis von Zielsubstanzen auf molekularer

Ebene mit seinen patentierten Technologien im hoch spezialisierten Gebiet

der molekular geprägten Polymere (MIPs) konzentriert. Das Unternehmen

kommerzialisiert zurzeit, sein Cannabinoid-Reinigungssystem AffinityTM sowie

IXOS(R), eine Reihe von Extraktionspolymeren für die Goldbergbaubranche.

SIXW hat in der Vergangenheit Produkte unter Verwendung von MIPs zum

Nachweis von Sprengstoffen und explosiven Verbindungen entwickelt sowie auf

den Markt gebracht und die Chemie zum visuellen Nachweis von biogenen

Aminen, die mit schädlichen Bakterien in Zusammenhang stehen,

vervollständigt.

Sixth Wave kann MIP-Lösungen für ein breites Spektrum von Branchen

entwerfen, entwickeln und vermarkten. Das Unternehmen konzentriert sich auf

Nanotechnologiearchitekturen, die von großer Bedeutung für den Nachweis und

die Abtrennung von Viren, biogenen Aminen und anderen Krankheitserregern

sind, wofür das Unternehmen Produkte in verschiedenen Entwicklungsstadien

besitzt.

Weitere Informationen zu Sixth Wave finden Sie auf unserer Website unter:

www.sixthwave.com

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

"Jon Gluckman"

Jonathan Gluckman, Ph.D., President und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen:

Tel: (801) 582-0559

E-Mail: info@sixthwave.com

°