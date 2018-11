DGAP-News: Sixt SE: Sixt verdient fast eine halbe Milliarde Euro nach neun Monaten 2018 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Sixt St":

Sixt SE: Sixt verdient fast eine halbe Milliarde Euro nach neun Monaten 2018

Sixt SE: Sixt verdient fast eine halbe Milliarde Euro nach neun Monaten 2018

15.11.2018 / 07:31

Sixt verdient fast eine halbe Milliarde Euro nach neun Monaten 2018

* Ergebnis vor Steuern bei 482 Mio. Euro, bereinigt um Ertrag aus

DriveNow-Verkauf bei 286 Mio. Euro

* Operativer Konzernumsatz +13,6 % nach neun Monaten, im Q3 +17,5 %

* Wachstum im Ausland nochmals verstärkt

* Nach neun Monaten bereits rund 5,5 Mrd. Euro in Flotten investiert

* Erwartungen für das Gesamtjahr 2018 im Oktober angehoben

Pullach, 15. November 2018 - Nach dem mit Abstand besten jemals erzielten

operativen Ergebnis in einem Quartal hat der Sixt-Konzern in den ersten neun

Monaten dieses Jahres bereits das gesamte Jahresergebnis des Vorjahres

übertroffen, selbst wenn man den Sonderertrag aus dem Verkauf der Anteile an

DriveNow nicht einrechnet. Inklusive dieses Einmalertrags weist der

internationale Mobilitätsdienstleister für den Zeitraum Januar bis September

2018 mit einem Konzernergebnis vor Steuern (EBT) von 481,6 Mio. Euro fast

eine halbe Milliarde Euro Gewinn aus.

Erich Sixt, Vorstandsvorsitzender der Sixt SE: "Der bisherige operative

Geschäftsverlauf und vor allem das dritte Quartal haben unsere sämtlichen

Erwartungen übertroffen. Sixt wächst auf breiter Front, in allen

Kundengruppen, vor allem im Ausland, aber weiterhin auch in Deutschland. Das

stimmt uns zuversichtlich für ein erneutes Rekordjahr 2018."

Wesentliche Konzern-Kennzahlen der ersten neun Monate 2018

* Der Konzernumsatz nahm um 13,3 % auf 2,22 Mrd. Euro zu.

* Der operative Konzernumsatz (ohne Erlöse aus dem Verkauf von

Fahrzeug-Rückläufern im Geschäftsbereich Leasing) stieg um 13,6 % auf

1,97 Mrd. Euro.

* Die operativen Umsatzerlöse im Geschäftsbereich Autovermietung

verzeichneten ein Wachstum von 15,2 % auf 1,62 Mrd. Euro. Wie schon in

den Vorjahren war das Auslandsgeschäft mit einem Umsatzplus von 22,8 %

auf 951,2 Mio. Euro der wichtigste Wachstumsträger, wobei fast alle

Auslandsgesellschaften klar zweistellige Zuwachsraten zeigten und

entsprechend Marktanteile gewannen. Sixt profitierte dabei von der

starken Ausrichtung auf Privatkunden und Touristen in wichtigen

Urlaubsländern wie Spanien, Frankreich, Italien und den USA. Der

Umsatzanteil des Auslands im Vermietgeschäft nahm in der Folge um 3,6

Prozentpunkte auf 58,5 % zu. In Deutschland verzeichnete Sixt ein

Wachstum des operativen Vermietumsatzes von 5,9 % auf 673,7 Mio. Euro.

* Die operativen Leasingumsätze (ohne Verkaufserlöse) stiegen in den

ersten neun Monaten um 6,5 % auf 349,0 Mio. Euro.

* Das Konzern-EBT, die zentrale Größe für den Geschäftserfolg von Sixt,

erreichte 481,6 Mio. Euro nach 224,2 Mio. Euro in den ersten neun

Monaten 2017. Darin enthalten ist der Einmalertrag in Höhe von 196,1

Mio. Euro aus dem bereits im ersten Quartal vollzogenen Verkauf der

Beteiligung an DriveNow. Bereinigt errechnet sich ein EBT von 285,5 Mio.

Euro - ein Anstieg um 27,4 %, der damit deutlich überproportional zum

Umsatzwachstum ausfiel. Damit hat Sixt bereits im dritten Quartal das

EBT des Gesamtjahres 2017 erreicht (287,3 Mio. Euro).

Wesentliche Konzern-Kennzahlen des dritten Quartals 2018

* Der Konzernumsatz im Q3 nahm um 17,4 % auf 874,6 Mio. Euro zu.

* Der operative Konzernumsatz wuchs um 17,5 % auf 789,0 Mio. Euro.

* Das EBT stieg deutlich überproportional zum Umsatzwachstum um 27,3 % und

erreichte 154,7 Mio. Euro.

Investitionen ausgeweitet

Sixt steuerte von Januar bis September 2018 rund 200.300 Fahrzeuge (9M 2017:

circa 181.100 Fahrzeuge) mit einem Gesamtwert von 5,47 Mrd. Euro (9M 2017:

4,86 Mrd. Euro) in die Vermiet- und Leasingflotten ein. Das entspricht einem

Zuwachs von 10,6 % bei der Fahrzeuganzahl und 12,7 % beim

Investitionsvolumen. Trotz der deutlich erhöhten Nachfrage und des kräftigen

Umsatzwachstums hielt Sixt somit an einer vorsichtigen Flottenpolitik fest;

zugleich konnte die Auslastung der Vermietflotte weiter erhöht werden.

Ausblick für das Gesamtjahr 2018

Nach der erheblich über dem entsprechenden Vorjahreszeitraum liegenden

Geschäftsentwicklung des dritten Quartals und des bisherigen

Geschäftsverlaufs im vierten Quartal hatte der Vorstand am 18. Oktober 2018

die Ergebniserwartung sowie die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2018 nach

oben angepasst.

Sixt geht danach davon aus, dass das Konzern-EBT im Gesamtjahr 2018

gegenüber dem Vorjahr (287,3 Mio. Euro) sehr stark steigen wird. Diese

Aussage versteht sich ohne Berücksichtigung des Ergebnisbeitrags aus dem

Verkauf der Anteile an DriveNow.

Beim operativen Konzernumsatz rechnet der Vorstand mit einem starken

Wachstum gegenüber dem Vorjahr (2.309,3 Mio. Euro).

Die Sixt SE veröffentlicht heute die Quartalsmitteilung zum 30. September

2018 auf ihrer Webseite unter http://ir.sixt.com im Bereich

"Finanzberichte".

Kontakt:

Frank Elsner

Sixt Central Press Office

Tel.: +49 (0) 89 / 99 24 96 - 30

Fax: +49 (0) 89 / 99 24 96 - 32

E-Mail: pressrelations@sixt.com

Der Sixt-Konzern auf einen Blick

(Angaben nach IFRS; Rundungsdifferenzen möglich)

Umsatzentwicklung Verände- Verände-

Konzern rung rung

in Mio. Euro 9M 2018 9M 2017 in % Q3 Q3 in %

2018 2017

Operativer Umsatz 1.973,9 1.738,3 +13,6 789,0 671,5 +17,5

Geschäftsbereich 1.624,9 1.410,8 +15,2 670,4 562,4 +19,2

Vermietung

Davon 1.483,6 1.278,0 +16,1 614,4 511,9 +20,0

Vermietungserlöse

Davon Sonstige Erlöse 141,3 132,8 +6,4 56,0 50,5 +10,9

aus dem

Vermietgeschäft

Geschäftsbereich 591,1 545,3 +8,4 202,6 181,8 +11,4

Leasing

Davon Leasingerlöse 176,3 169,5 +4,0 59,4 56,9 +4,4

Davon Sonstige Erlöse 172,6 158,0 +9,3 59,2 52,1 +13,6

aus dem

Leasinggeschäft

Davon Umsatzerlöse 242,1 217,8 +11,2 83,9 72,7 +15,4

Fahrzeugverkäufe

Leasing

Sonstige Umsatzerlöse 3,8 2,9 +32,8 1,7 1,0 +63,7

Konzernumsatz 2.219,8 1.959,0 +13,3 874,6 745,2 +17,4

Ergebnisentwicklung Verän- Verän-

Konzern derung derung

in Mio. Euro 9M 9M in % Q3 Q3 in %

2018 2017 2018 2017

Aufwendungen für Fuhrpark 744,8 663,7 +12,2 269,1 239,0 +12,6

und Leasinggegenstände

Personalaufwand 305,9 264,6 +15,6 110,0 93,9 +17,1

Abschreibungen 405,3 396,3 +2,3 146,2 142,3 +2,7

Saldo sonstige -450,- -383,- +17,2 -185,- -138,- +34,0

betriebliche 0 9 8 6

Erträge/Aufwendungen

Ergebnis vor 313,8 250,4 +25,3 163,6 131,3 +24,6

Finanzergebnis und Steuern

(EBIT)

Finanzergebnis 167,9 -26,2 >-100 -8,9 -9,8 -9,2

Ergebnis vor Steuern (EBT) 481,6 224,2 >+100 154,7 121,6 +27,3

Davon Geschäftsbereich 261,2 197,9 +32,0 149,7 117,6 +27,3

Vermietung

Davon Geschäftsbereich 23,4 20,8 +12,3 7,5 4,0 +86,8

Leasing

Ertragsteuern 81,1 64,2 +26,3 34,9 34,5 +1,2

Konzernüberschuss 400,5 159,9 >+100 119,8 87,1 +37,6

Weitere Kennzahlen des Konzerns 30.09.2018 31.12.2017 Veränderung

in %

Bilanzsumme (in Mio. Euro) 5.585,2 4.491,0 +24,4

Vermietfahrzeuge (in Mio. Euro) 2.828,8 2.076,0 +36,3

Leasingvermögen (in Mio. Euro) 1.253,1 1.219,2 +2,8

Eigenkapital (in Mio. Euro) 1.407,9 1.177,9 +19,5

Eigenkapitalquote (in %) 25,2 26,2 -1,0 Punkte

9M 2018 9M 2017 Veränderung

in %

Investitionen (in Mrd. Euro)1 5,47 4,86 +12,7

Durchschnittliche Anzahl der 131.700 114.500 +15,0

Vermietfahrzeuge (Konzern)

Anzahl der Vermietstationen 2.166 2.283 -5,1

weltweit2

Anzahl der Leasingverträge zum 131.300 130.300 +0,8

30.09. (Konzern)

1 Wert der in die Vermiet- und Leasingflotten eingesteuerten Fahrzeuge

2 Inkl. Franchise-Länder

15.11.2018

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Sixt SE

Zugspitzstraße 1

82049 Pullach

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 74444-5104

Fax: +49 (0)89 74444-85104

E-Mail: investorrelations@sixt.com

Internet: http://ir.sixt.com

ISIN: DE0007231326, DE0007231334 Sixt Vorzüge, DE000A1K0656

Sixt Namensaktien, DE000A11QGR9 Sixt-Anleihe 2014/2020,

DE000A2BPDU2 Sixt-Anleihe 2016/2022, DE000A2G9HU0

Sixt-Anleihe 2018/2024

WKN: 723132

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in

Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart,

Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

745979 15.11.2018

°