DGAP-News: Sixt SE: Sixt SE kehrt im dritten Quartal 2020 dank konsequentem Kostenmanagement in Gewinnzone zurück - Unsicherheit für weiteren Geschäftsverlauf durch erneute Corona-bedingte Einschränkungen (deutsch)

Sixt SE: Sixt SE kehrt im dritten Quartal 2020 dank konsequentem Kostenmanagement in Gewinnzone zurück - Unsicherheit für weiteren Geschäftsverlauf durch erneute Corona-bedingte Einschränkungen

12.11.2020 / 07:33

Sixt SE kehrt im dritten Quartal 2020 dank konsequentem Kostenmanagement in

Gewinnzone zurück - Unsicherheit für weiteren Geschäftsverlauf durch erneute

Corona-bedingte Einschränkungen

* Die Sixt SE kehrt im dritten Quartal 2020 in die Gewinnzone zurück,

stellt mit einem Vorsteuergewinn von 66,0 Mio. Euro die

Anpassungsfähigkeit ihres Geschäftsmodells unter Beweis und kommt damit

wesentlich besser durch die Krise als der Wettbewerb

* Staatliche Beschränkungen beeinflussen wie erwartet den Umsatz, der von

Juli bis September auf 462,6 Mio. Euro (-40,7 %) sinkt

* Mit Ausbruch der COVID-19 Pandemie implementierte der SIXT-Vorstand ein

konsequentes Kostensenkungsprogramm, in dessen Rahmen die

Gesamtkostenbasis in den ersten neun Monaten um rund 400 Mio. Euro

gesenkt wurde. Allein die Einsparungen bei Sach- und Personalkosten

übertrafen dabei mit mehr als 200 Mio. Euro bereits das Gesamtjahresziel

von 150 Mio. Euro deutlich

* Mit einer Eigenkapitalquote von 30,7 % und einem Bankguthaben in Höhe

von rund 500 Mio. Euro verfügt der Konzern über eine solide

Finanzierungsbasis und kann auf weitere Finanzierungsreserven in

Milliardenhöhe zurückgreifen

* Die Nachfrage von Privatkunden in den Stadtbüros, insbesondere nach

zeitlich flexiblen Mobilitätslösungen wie Auto Abos, ist im dritten

Quartal gestiegen. Auch im Geschäftsreisesegment verzeichnete SIXT eine

wachsende Nachfrage

* SIXT zeigt erneut hohe Umsetzungsgeschwindigkeit durch

Technologiekompetenz: Das Auto Abo SIXT+ ist mittlerweile in fünf

europäischen Ländern sowie in den USA verfügbar

* Positiver Trend des dritten Quartals wird sich aufgrund der neuerlichen

Reise- und Mobilitätsbeschränkungen in den kommenden Monaten nicht

fortsetzen können. Wegen der bestehenden hohen Unsicherheiten gibt SIXT

weiterhin keine Prognose für das Gesamtjahr 2020 ab

* CEO Erich Sixt: "Der langfristige Trend zu individueller Mobilität wird

durch Corona eher befördert. SIXT ist auf das Wiederanziehen der Märkte

bestens vorbereitet."

Pullach, 12. November 2020 - Der Sixt-Konzern hat im dritten Quartal 2020,

dem im saisonalen Verlauf stärksten Jahresviertel, einen Vorsteuergewinn

(EBT) von 66,0 Mio. Euro erwirtschaftet. Damit agierte der internationale

Mobilitätsdienstleister nach dem Verlust im zweiten Quartal als Folge des

weltweiten Corona-Lockdowns wieder in der Gewinnzone. Zu dem positiven

Ergebnis trug die erhebliche Senkung der Gesamtkostenbasis bei, die sich in

den ersten neun Monaten um rund 400 Mio. Euro im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum reduzierte. Neben der signifikanten Verkleinerung der

Vermietflotte entfielen davon mehr als 200 Mio. Euro auf Personal- und

Sachkosten, womit das Gesamtjahresziel von 150 Mio. Euro bereits erheblich

übertroffen wurde. Angesichts der weiterhin sehr hohen Marktunsicherheiten

aufgrund der internationalen Reisebeschränkungen sieht SIXT unverändert von

einer Prognose für das Gesamtjahr 2020 ab.

SIXT verzeichnete im dritten Quartal sowohl bei Privatkunden als auch bei

Geschäftskunden eine steigende Nachfrage, vor allem nach zeitlich flexiblen

Mobilitätslösungen wie Auto Abos, Flatrate-Produkten oder Carsharing. Mit

dem Wiederanziehen der Corona-Infektionszahlen im In- und Ausland

entscheiden sich Reisende vermehrt nicht nur gegen das Flugzeug und den

Öffentlichen Personennahverkehr, sondern zunehmend auch gegen Bahnreisen und

für das Auto als sichere Alternative. Diesem positiven Trend steht ein nach

wie vor verhaltenes Geschäft an den Airport-Stationen durch den weiterhin

stark eingeschränkten Flugverkehr gegenüber.

Erich Sixt, Vorstandsvorsitzender (CEO) der Sixt SE: "SIXT hat alles getan,

um seine Wachstumsstrategie weiter umzusetzen und für die Zeit nach der

Krise optimal gerüstet zu sein. Wir haben die digitale Transformation

vorangetrieben und unser Produktportfolio durch das Auto Abo SIXT+

erweitert, das mittlerweile bereits in fünf europäischen Ländern und in den

USA verfügbar ist. Im Wachstumsmarkt USA schreitet die Expansion von SIXT

mit nun 100 Stationen und einer starken Präsenz an fast allen wichtigen

Airports voran. Und auch bei der Kundennachfrage sehen wir sehr ermutigende

Signale. Nicht nur Privatkunden, auch verstärkt Corporate- und Firmenkunden

setzen in Zeiten wieder steigender Infektionszahlen auf individuelle

Mobilität und erkennen, dass der Mietwagen - unabhängig von Corona - in

vielen Fällen die günstigere und effizientere Reisevariante ist. Auch wenn

sich das positive Momentum des dritten Quartals in den kommenden Monaten

wegen der Corona-Beschränkungen nicht fortsetzen kann, so stimmt uns dieser

Trend optimistisch für die langfristige Entwicklung von SIXT. Unter dem

Strich kommen wir wesentlich besser durch die Krise als der Wettbewerb."

Alexander Sixt, Vorstand Strategie und Organisation (CAO) der Sixt SE: "SIXT

hat im bisherigen Jahresverlauf seine Hausaufgaben gemacht und ist im

dritten Quartal in die Profitabilität zurückgekehrt. Insgesamt konnten wir

in den ersten neun Monaten unsere Kostenbasis um rund 400 Mio. Euro

gegenüber dem gleichen Vorjahrszeitraum senken und einen positiven Free Cash

Flow von nahezu einer halben Milliarde Euro erwirtschaften. Dies zeigt sehr

deutlich die Anpassungsfähigkeit unseres Geschäftsmodells, dank derer wir

kurzfristig auf veränderte Nachfrageniveaus reagieren können. Zugleich hat

sich unsere Eigenkapitalquote durch die erfolgte Entkonsolidierung des

veräußerten Leasinggeschäfts auf fast 31 % erhöht. Dies und eine komfortable

Finanzierungsbasis mit rund 500 Mio. Euro Bankguthaben und nicht in Anspruch

genommener Finanzierungsmittel in Milliardenhöhe geben uns Sicherheit und

Stabilität für die vor uns liegenden, zweifellos anspruchsvollen Monate."

Operative Highlights des dritten Quartals 2020

* Das Auto Abo-Angebot SIXT+ verzeichnet eine erfreuliche, stetig

steigende Nachfrage. Seit dem Start im Juni konnten bereits eine Zahl an

Verträgen im mittleren vierstelligen Bereich abgeschlossen werden, womit

sich SIXT deutlich dynamischer entwickelt als Angebote des Wettbewerbs.

SIXT+ bietet Privat- und Geschäftskunden flexible Tages-, Wochen- und

Monatsangebote für Mietwagen mit kurzen Kündigungsfristen, die ohne

lange Lieferzeit sofort verfügbar sind und damit passgenaue Lösungen für

den kurzfristigen Mobilitätsbedarf darstellen. Das Produkt ist

mittlerweile außer in Deutschland in Großbritannien, den Niederlanden,

Frankreich, Österreich und in den USA verfügbar. In allen Ländern können

Kunden ihr Wunschfahrzeug aus der SIXT-Premiumflotte auswählen und

zahlen eine monatliche Rundum-Sorglos-Gebühr, in der die Kosten für

Zulassung, Steuern und Wartung bereits enthalten sind. Auch bei Experten

kommt SIXT+ "sehr gut" an: In einem aktuellen Test des Deutschen

Instituts für Service-Qualität in Zusammenarbeit mit dem

Nachrichtensender n-tv geht SIXT mit dem Auto Abo SIXT+ mit 100 von 100

Punkten als klarer Testsieger hervor.

* Die zehn Stationen in den USA, die SIXT Anfang Juli aus der Insolvenz

des US-Unternehmens Advantage Rent a Car übernommen hatte, sind

mittlerweile alle bis auf LaGuardia Airport New York (folgt

voraussichtlich im Q1 2021) eröffnet worden. Damit hatte SIXT zum Ende

des dritten Quartals erstmals 100 Standorte auf dem größten

Autovermietmarkt der Welt mit einem Marktvolumen von mehr als 32 Mrd.

US-Dollar.

* Kunden sehen SIXT im Branchenvergleich auf Platz eins: In einer

repräsentativen Yougov-Konsumentenbefragung zur "Marke des Jahres" im

Auftrag des Handelsblatts behauptet sich SIXT klar gegen seine

Wettbewerber und belegt in der Kategorie "Mobilität" den ersten Platz.

Wesentliche Konzern-Kennzahlen der ersten neun Monate und des Q3 2020

Vorbemerkung: Die nachfolgenden Kennzahlen für den Zeitraum 1. Januar 2020

bis 30. September 2020 umfassen, soweit nicht anders erwähnt, die

Geschäftstätigkeit des Geschäftsbereichs Mobility sowie die sonstigen, nicht

dem Geschäftsbereich Mobility zugeordneten weitergeführten Aktivitäten. Das

Ergebnis nach Steuern des aufgegebenen, im Juli 2020 veräußerten

Geschäftsbereichs Leasing wird in der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß IFRS

5 separat ausgewiesen. Die Vorjahreswerte sind zu Vergleichszwecken, soweit

erforderlich, angepasst.

* Der Konzernumsatz lag in den ersten neun Monaten 2020 bei 1,18 Mrd. Euro

und damit um 38,3 % unter dem Wert im gleichen Vorjahreszeitraum (1,91

Mrd. Euro). Dabei beliefen sich die Erlöse im Inland auf 522,5 Mio. Euro

(-28,8 %) und im Ausland auf 657,1 Mio. Euro (-44,3 %). Im dritten

Quartal verzeichnete SIXT einen Konzernumsatz von 462,6 Mio. Euro, ein

Rückgang um 40,7 % gegenüber dem gleichen Quartal 2019 (780,3 Mio.

Euro). Der steigenden Nachfrage an den Stadtstationen, die im dritten

Quartal 2020 bereits wieder Vor-Corona-Niveau erreichte, steht ein

unverändert verhaltenes Geschäft an den Airports entgegen, ungeachtet

einer zeitweiligen leichten Erholung des weltweiten Flugverkehrs im

dritten Quartal.

* Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT), die wichtigste Erfolgsgröße für

den Konzern, lag von Januar bis September bei -56,9 Mio. Euro (9M 2019:

260,0 Mio. Euro) und verbesserte sich damit gegenüber dem ersten

Halbjahr deutlich. Im dritten Quartal erwirtschaftete SIXT ein positives

EBT von 66,0 Mio. Euro (Q3 2019: 146,6 Mio. Euro). Dazu trug wesentlich

die erhebliche Reduzierung der Kostenbasis durch Flottenverkleinerung

und Einsparungen quer durch den Konzern bei.

* Flotte weiter deutlich reduziert: SIXT steuerte von Januar bis September

2020 rund 135.300 Fahrzeuge (9M 2019: 197.300 Fahrzeuge) mit einem

Gesamtwert von 4,17 Mrd. Euro (9M 2019: 5,76 Mrd. Euro) in die

Vermietflotte (In- und Ausland) ein. Das entspricht einem Rückgang von

31,4 % bei der Fahrzeuganzahl. Der durchschnittliche Bestand der

Vermietflotte lag in den ersten neun Monaten bei 117.900 Fahrzeugen, das

sind 23,1 % weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum.

Entwicklung im Gesamtjahr 2020

Wie bereits am 21. Oktober bekanntgegeben, ist aufgrund der in den letzten

Wochen wieder drastisch ausgeweiteten Reisebeschränkungen weiterhin nicht

absehbar, in welchem Ausmaß die Geschäftsentwicklung von SIXT von den

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie beeinträchtigt werden wird. Die daraus

für den Geschäftsbetrieb resultierenden Unsicherheiten sind unverändert

stark erhöht. Deshalb kann die Gesellschaft weiterhin keine Prognose für das

Gesamtgeschäftsjahr 2020 abgeben.

Die Sixt SE veröffentlicht heute die Konzern-Quartalsmitteilung zum 30.

September 2020 auf ihrer Webseite unter http://ir.sixt.com im Bereich

"Finanzberichte".

Über SIXT:

Die SIXT SE mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international

führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den

Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ bietet das Unternehmen

ein einzigartiges, integriertes Angebot von Mobilität in den Bereichen

Autovermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto-Abos. Die Produkte können

über eine einzige App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften

Mobilitätspartnern integriert. SIXT ist in rund 110 Ländern weltweit

präsent. Kennzeichen des Unternehmens ist die konsequente

Kundenorientierung, eine gelebte Innovationskultur mit starker

Technologiekompetenz, der hohe Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und

ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Der SIXT-Konzern erwirtschaftet

Umsatzerlöse von 3,31 Mrd. Euro (2019) und zählt zu den profitabelsten

Mobilitätsunternehmen weltweit. Die SIXT SE als Führungsgesellschaft des

Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN

Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien: 723133). https://about.sixt.de

Kontakt für Presseanfragen:

Sixt SE

Kathrin Greven / Stefanie Seidlitz

SIXT Central Press Office

Tel.: +49 (0) 89 / 7 44 44 - 6700

E-Mail: pressrelations@sixt.com

Der SIXT-Konzern auf einen Blick

(Angaben nach IFRS; Rundungsdifferenzen möglich)

Umsatzentwicklung Verände- Verände-

Konzern rung rung

in Mio. Euro 9M 2020 9M 2019 in % Q3 Q3 in %

2020 2019

Operativer Umsatz 1.170,9 1.908,3 -38,6 459,7 778,2 -40,9

Geschäftsbereich 1.170,9 1.908,3 -38,6 459,7 778,2 -40,9

Mobility

Davon 1.054,5 1.729,4 -39,0 428,0 709,3 -39,7

Vermietungserlöse

Davon Sonstige Erlöse 116,5 178,9 -34,9 31,7 68,8 -53,9

aus dem

Vermietgeschäft

Sonstige Umsatzerlöse 8,6 4,8 +78,0 2,9 2,1 +37,3

Konzernumsatz 1.179,6 1.913,1 -38,3 462,6 780,3 -40,7

Ergebnisentwicklung Konzern Verän- Verän-

derung derung

in Mio. Euro 9M 9M in % Q3 Q3 in %

2020 2019 2020 2019

Aufwendungen für Fuhrpark 336,5 466,0 -27,8 115,7 183,1 -36,8

Personalaufwand 260,4 342,9 -24,1 77,5 120,6 -35,8

Abschreibungen 339,7 384,2 -11,6 100,8 151,7 -33,5

Saldo sonstige betriebliche -272,- -438,- -37,9 -93,7 -170,- -44,9

Erträge/Aufwendungen 2 5 1

Ergebnis vor Finanzergebnis -29,2 281,6 >-100 74,9 154,8 -51,6

und Steuern (EBIT)

Finanzergebnis -27,7 -21,6 +28,0 -8,9 -8,2 +8,4

Ergebnis vor Steuern (EBT) -56,9 260,0 >-100 66,0 146,6 -55,0

Davon Geschäftsbereich -56,4 260,0 >-100 66,2 146,8 -54,9

Mobility

Ertragsteuern 23,9 73,8 -67,7 32,1 37,1 -13,3

Ergebnis aus fortgeführten -80,8 186,2 >-100 33,8 109,5 -69,1

Geschäftsbereichen

Ergebnis aus nicht 100,8 16,0 >100 41,5 5,7 >100

fortgeführten

Geschäftsbereichen

Konzernergebnis 20,0 202,2 -90,1 75,4 115,2 -34,6

Weitere Kennzahlen des Konzerns 30.09.2020 31.12.2019 Veränderung

in %

Bilanzsumme (in Mio. Euro) 4.642,4 6.249,4 -25,7

Vermietfahrzeuge (in Mio. Euro) 2.438,7 3.033,4 -19,6

Eigenkapital (in Mio. Euro) 1.425,2 1.592,2 -10,5

Eigenkapitalquote (in %) 30,7 25,5 +5,2 Punkte

9M 2020 9M 2019 Veränderung

in %

Investitionen (in Mrd. Euro)1 4,17 5,76 -27,7

Durchschnittliche Anzahl der 117.900 153.400 -23,1

Vermietfahrzeuge (Konzern)

1 Wert der in die Vermietflotte eingesteuerten Fahrzeuge

