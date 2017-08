DGAP-News: Sixt SE: Sixt-Konzern erhöht operative Umsatzrendite im ersten Halbjahr 2017 deutlich (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Sixt St":

Sixt-Konzern erhöht operative Umsatzrendite im ersten Halbjahr 2017 deutlich

* Starkes Ertragswachstum führt zu einer operativen Umsatzrendite von 9,6 % in den ersten sechs Monaten

* Ergebnis vor Steuern (EBT) steigt zum Halbjahr um ein Viertel auf 102,6 Mio. Euro

* Operativer Konzernumsatz legt um 6,3 % zu, getragen von starken Zuwächsen in wichtigen Auslandsmärkten wie Spanien und Frankreich

* Erwartungen für das Gesamtjahr 2017 nach oben angepasst

Pullach, 17. August 2017 - Der Sixt-Konzern hat ein starkes, über den eigenen Erwartungen liegendes Ertragswachstum im ersten Halbjahr 2017 verzeichnet. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) nahm um ein Viertel (+25,3 %) auf 102,6 Mio. Euro zu. Entsprechend verbesserte sich die operative Umsatzrendite (EBT/operativer Konzernumsatz) um 1,4 Prozentpunkte auf 9,6 %; im zweiten Quartal lag sie sogar bei 11,5 %. Sixt profitierte dabei von dem anhaltend starken Auslandsgeschäft in der Autovermietung, vor allem in wichtigen Märkten wie Spanien, Frankreich und USA. Wie bereits am 20. Juli 2017 bekannt gegeben, hat der Vorstand die Erwartungen für das Gesamtjahr 2017 erhöht.

Erich Sixt, Vorstandsvorsitzender der Sixt SE: "Mit einer Umsatzrendite von nahezu 10 % im ersten Halbjahr zeigt Sixt einmal mehr, dass wir der wohl profitabelste international agierende Autovermieter weltweit sind. Im Ausland profitieren wir nicht nur von unseren eigenen Wachstumsinitiativen wie zum Beispiel dem erfolgreichen Start in Italien. Auch die Verschiebung der Tourismusströme im Mittelmeerraum in Länder wie Frankreich und Spanien kommt uns entgegen. Alles in allem ist unsere Einschätzung für das laufende Jahr deutlich optimistischer geworden."

Wesentliche Konzern-Kennzahlen im ersten Halbjahr 2017

* Der Konzernumsatz des Sixt-Konzerns für den Zeitraum Januar bis Juni 2017 stieg auf 1,21 Mrd. Euro, ein Plus von 5,7 % (H1 2016: 1,15 Mrd. Euro).

* Der operative Konzernumsatz (ohne Erlöse aus dem Verkauf von Leasing-Rückläufern) wuchs um 6,3 % auf 1,07 Mrd. Euro nach 1,00 Mrd. Euro im gleichen Vorjahreszeitraum.

* Die operativen Umsatzerlöse im Geschäftsbereich Autovermietung lagen bei 848,3 Mio. Euro, was einem Zuwachs von 6,4 % entspricht. Das Auslandsgeschäft wuchs dabei um 12,3 % auf 453,1 Mio. Euro. Es profitierte dabei von den zahlreichen Maßnahmen zur Intensivierung der Vertriebs- und Marketingaktivitäten in den westeuropäischen Ländern und in den USA. In beliebten Urlaubsdestinationen wie Spanien und Frankreich erhielt die Nachfrage einen zusätzlichen Schub aufgrund der politisch instabilen Situation in anderen Ländern des Mittelmeerraumes. Der Anteil des Auslands an den operativen Umsätzen erhöhte sich weiter auf 53,4 % nach 50,6 % im ersten Halbjahr 2016.

* Die operativen Leasingumsätze (ohne Verkaufserlöse) verzeichneten ein Plus von 6,0 % auf 218,4 Mio. Euro (H1 2016: 206,1 Mio. Euro). Die Sixt Leasing SE konnte in den ersten sechs Monaten den Vertragsbestand im Konzern gegenüber dem Jahresende 2016 deutlich um 13,5 % auf 128.900 Verträge ausweiten. Das Wachstum wurde getragen durch die sehr dynamische Entwicklung im Privat- und Gewerbekundenleasing (Geschäftsfeld Online Retail) mit einem Anstieg des Vertragsbestands um 55,1 %.

* Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) nahm trotz weiter hoher Aufwendungen für Expansionsmaßnahmen und neue Mobilitätsangebote kräftig um 25,3 % auf 102,6 Mio. Euro zu (H1 2016: 81,9 Mio. Euro).

* Sixt weist für das erste Halbjahr einen Konzernüberschuss vor Ergebnisanteilen Dritter von 72,9 Mio. Euro aus, eine Steigerung um 28,5 % (H1 2016: 56,7 Mio. Euro).

Wesentliche Konzern-Kennzahlen im zweiten Quartal 2017

* Für Q2 2017 weist der Konzern eine Steigerung des Gesamtumsatzes um 5,5 % auf 644,5 Mio. Euro aus (Q2 2016: 611,0 Mio. Euro).

* Der operative Konzernumsatz legte um 6,6 % auf 573,6 Mio. Euro zu (Q2 2016: 538,2 Mio. Euro).

* Das zweite Quartal zeigte mit einem Anstieg des EBT um 29,5 % auf 65,8 Mio. Euro eine sehr starke Ertragsentwicklung (Q2 2016: 50,8 Mio. Euro).

Investitionen gesteigert Sixt steuerte von Januar bis Juni 2017 rund 121.400 Fahrzeuge (H1 2016: rund 115.900 Fahrzeuge) mit einem Gesamtwert von 3,43 Mrd. Euro (H1 2016: 3,07 Mrd. Euro) in die Vermiet- und Leasingflotte ein. Das entspricht Zuwächsen von rund 4,7 % bei der Fahrzeuganzahl und 11,8 % beim Investitionsvolumen.

Ausblick für das Gesamtjahr 2017 Aufgrund der erfreulichen Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr und des bisherigen Geschäftsverlaufs im dritten Quartal hat der Vorstand am 20. Juli 2017 bekannt gegeben, die Erwartungen für das Gesamtjahr 2017 zu erhöhen.

Er geht nunmehr davon aus, dass das Konzern-EBT im Gesamtjahr deutlich steigen wird (Vorjahr: 218,3 Mio. Euro). Beim operativen Konzernumsatz (Vorjahr: 2,12 Mrd. Euro) rechnet Sixt mit einem soliden Wachstum. Bisher war der Vorstand von einem stabilen bis leicht steigenden Konzern-EBT sowie einem leicht steigenden operativen Konzernumsatz ausgegangen.

Die Sixt SE veröffentlicht heute den Zwischenbericht zum 30. Juni 2017 auf ihrer Webseite unter http://ir.sixt.de.

Kontakt: Frank Elsner Sixt Central Press Office Tel.: +49 (0) 89 / 99 24 96 - 30 Fax: +49 (0) 89 / 99 24 96 - 32 E-Mail: pressrelations@sixt.com

Der Sixt-Konzern auf einen Blick (Angaben nach IFRS; Rundungsdifferenzen möglich)

Umsatzentwicklung Verände- Verände- Konzern rung rung in Mio. Euro H1 2017 H1 2016 in % Q2 Q2 in % 2017 2016 Operativer Umsatz 1.066,8 1.003,5 +6,3 573,6 538,2 +6,6

Geschäftsbereich 848,3 797,3 +6,4 465,1 433,2 +7,4 Vermietung Davon 766,1 718,0 +6,7 424,7 392,7 +8,2 Vermietungserlöse Davon Sonstige Erlöse 82,3 79,3 +3,7 40,4 40,5 -0,4 aus dem Vermietgeschäft

Geschäftsbereich 363,5 348,6 +4,3 178,4 176,5 +1,1 Leasing Davon Leasingerlöse 112,6 108,9 +3,3 56,0 54,9 +2,0 Davon Sonstige Erlöse 105,9 97,2 +8,9 52,5 50,1 +4,8 aus dem Leasinggeschäft Davon Umsatzerlöse 145,1 142,5 +1,8 70,0 71,5 -2,2 Fahrzeugverkäufe Leasing

Sonstige Umsatzerlöse 1,9 2,5 -24,3 0,9 1,3 -26,3

Konzernumsatz 1.213,8 1.148,5 +5,7 644,5 611,0 +5,5

Ergebnisentwicklung Verän- Verän- Konzern derung derung in Mio. Euro H1 H1 in % Q2 Q2 in % 2017 2016 2017 2016 Aufwendungen für Fuhrpark 424,8 420,1 +1,1 219,6 216,5 +1,5 und Leasinggegenstände Personalaufwand 170,7 148,7 +14,8 89,4 76,2 +17,3 Abschreibungen 253,9 240,3 +5,7 138,3 127,0 +8,8 Saldo sonstige -245,- -238,- +2,8 -123,- -130,- -5,4 betriebliche 3 5 9 9 Erträge/Aufwendungen Ergebnis vor 119,1 100,9 +18,0 73,3 60,3 +21,5 Finanzergebnis und Steuern (EBIT) Finanzergebnis -16,5 -19,0 -13,3 -7,5 -9,5 -21,5 Ergebnis vor Steuern (EBT) 102,6 81,9 +25,3 65,8 50,8 +29,5 Davon Geschäftsbereich 80,3 66,1 +21,5 54,7 43,7 +25,2 Vermietung Davon Geschäftsbereich 16,8 16,2 +3,2 8,3 8,2 +1,3 Leasing Ertragsteuern 29,7 25,2 +18,0 18,5 15,1 +22,7 Konzernüberschuss 72,9 56,7 +28,5 47,3 35,7 +32,4 Ergebnis je Aktie (in 1,40 1,04 0,93 0,67 Euro)

Weitere Kennzahlen des Konzerns 30.06.2017 31.12.2016 Veränderung in % Bilanzsumme (in Mio. Euro) 4.562,0 4.028,5 +13,2 Vermietfahrzeuge (in Mio. Euro) 2.370,3 1.957,0 +21,1 Leasingvermögen (in Mio. Euro) 1.093,4 1.020,8 +7,1 Eigenkapital (in Mio. Euro) 1.060,6 1.079,7 -1,8 Eigenkapitalquote (in %) 23,2 26,8 -3,6 Punkte

H1 2017 H1 2016 Veränderung in % Investitionen (in Mrd. Euro)1 3,43 3,07 +11,8 Durchschnittliche Anzahl der 107.400 105.300 +2,0 Vermietfahrzeuge (Konzern) Anzahl der Vermietstationen 2.264 2.214 +2,3 weltweit2 Anzahl der Leasingverträge zum 128.900 105.200 +22,5 30.06. (Konzern)

1 Wert der in die Vermiet- und Leasingflotte eingesteuerten Fahrzeuge

2 Inkl. Franchise-Länder

