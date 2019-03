DGAP-News: Sixt SE: SIXT erzielt 2018 erfolgreichstes Jahr der Firmengeschichte und wird größter europäischer Mobilitätsdienstleister (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Sixt St":

Sixt SE: SIXT erzielt 2018 erfolgreichstes Jahr der Firmengeschichte und wird größter europäischer Mobilitätsdienstleister

^

DGAP-News: Sixt SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Sixt SE: SIXT erzielt 2018 erfolgreichstes Jahr der Firmengeschichte und

wird größter europäischer Mobilitätsdienstleister

18.03.2019 / 10:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

SIXT erzielt 2018 erfolgreichstes Jahr der Firmengeschichte und wird größter

europäischer Mobilitätsdienstleister

* Konzernumsatz um 12,6 % auf 2,93 Mrd. Euro gesteigert

* Höchstes Ergebnis vor Steuern (EBT) der Unternehmensgeschichte mit 534,6

Mio. Euro erzielt

* Expansion in den USA erfolgreich fortgesetzt und Marktposition gestärkt

* Dividende soll auf 2,15 Euro je Stammaktie und 2,17 Euro je Vorzugsaktie

erhöht werden

* SIXT treibt Digitalisierung des Geschäfts mit der weltweit ersten

integrierten Mobilitätsplattform ONE voran und veröffentlicht neue App

* Positiver Ausblick auf das Geschäftsjahr 2019

* Erich Sixt, Vorstandsvorsitzender der SIXT SE: "SIXT war wirtschaftlich

noch nie so stark wie heute. Das Jahr 2018 war das fünfte Rekordjahr in

Folge. Wir sind hervorragend gerüstet, um den weltweiten Mobilitätsmarkt

maßgeblich mitzugestalten. Denn wir sind nun - gemessen am Konzernumsatz

- der größte europäische Mobilitätsdienstleister in unserem Sektor."

Pullach, 18. März 2019 - Die SIXT SE hat nach vorläufigen Berechnungen im

Geschäftsjahr 2018 bei Umsatz, Ergebnis und Rentabilität erneut Rekordwerte

erzielt. Im erfolgreichsten Jahr der Firmengeschichte ist der Konzernumsatz

um 12,6 % auf 2,93 Mrd. Euro gewachsen. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) lag

mit 534,6 Mio. Euro um 86,1 % über dem Vorjahreswert von 287,3 Mio. Euro.

Bereinigt um den Ertrag aus dem Verkauf der Beteiligung an dem

Carsharing-Unternehmen DriveNow beträgt das EBT 336,7 Mio. Euro. Dies

entspricht einer Steigerung von 17,2 %. Damit ergab sich im rein operativen

Geschäft erneut ein zur Umsatzentwicklung deutlich überproportionales

Ertragswachstum. Die operative Umsatzrendite lag bei 13 %. Auf Basis der

starken Geschäftsentwicklung plant der Vorstand eine Dividendenerhöhung auf

2,15 Euro je Stammaktie (Vorjahr: 1,95 Euro) und 2,17 Euro je Vorzugsaktie

(Vorjahr: 1,97 Euro, jeweils ohne Sonderdividende).

Erich Sixt, Vorstandsvorsitzender der SIXT SE: "SIXT war wirtschaftlich noch

nie so stark wie heute. Das Jahr 2018 war das fünfte Rekordjahr in Folge.

Wir sind hervorragend gerüstet, um den weltweiten Mobilitätsmarkt maßgeblich

mitzugestalten. Denn wir sind nun - gemessen am Konzernumsatz - der größte

europäische Mobilitätsdienstleister in unserem Sektor. Diesen Wachstumskurs

wollen wir künftig insbesondere durch die Digitalisierung des

Autovermietungsgeschäfts vorantreiben und uns zum globalen Anbieter für

individuelle Mobilität entwickeln."

SIXT profitiert von steigender Nachfrage

Im Heimatmarkt Deutschland steigerte der SIXT-Konzern den Umsatz um 7 % auf

1,62 Mrd. Euro, wozu beide Geschäftsbereiche Autovermietung und Leasing

beigetragen haben. Im Ausland wächst SIXT aufgrund seiner

Expansionsaktivitäten im Geschäftsbereich Autovermietung und erzielte im

abgelaufenen Geschäftsjahr einen Konzernumsatz von 1,31 Mrd. Euro. Dies

entspricht einer Steigerung von 20 % im Vergleich mit dem Vorjahr. Im

Geschäftsbereich Autovermietung konnte SIXT seine Marktführerschaft im

Heimatmarkt weiter ausbauen und weitere Marktanteile in Kernmärkten wie

Frankreich, Spanien und Großbritannien gewinnen. In Italien ist SIXT auch im

zweiten Jahr seit Markteintritt profitabel. In den USA, dem weltweit größten

Autovermietungsmarkt, konnte SIXT seine Expansion weiter erfolgreich

fortsetzen und seine Position als Nummer vier im Markt ausbauen. Der Umsatz

stieg um fast 19 % auf 382,4 Mio. Euro. Die Erweiterung des

US-Stationsnetzes wurde mit sieben neuen Standorten erfolgreich fortgesetzt.

Die Ertragslage wurde im Geschäftsjahr 2018 weiter verbessert, nachdem im

Vorjahr erstmals seit dem Markteintritt ein positives Ergebnis

erwirtschaftet worden war.

Wichtige Konzern-Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2018

* Der Gesamtumsatz des SIXT-Konzerns stieg um 12,6 % und erreichte 2,93

Mrd. Euro (2017: 2,60 Mrd. Euro).

* Der operative Konzernumsatz (ohne Erlöse aus dem Verkauf gebrauchter

Leasingfahrzeuge) nahm um 12,5 % auf 2,60 Mrd. Euro zu (2017: 2,31 Mrd.

Euro). Motor war das unverändert starke Wachstum in der Autovermietung

in Westeuropa und in den USA. Der Anteil des Auslands an den operativen

Konzernerlösen stieg weiter auf 49,6 % (Vorjahr: 46,1 %).

* Der operative Umsatz im Geschäftsbereich Autovermietung stieg um 14,2 %

auf 2,13 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,87 Mrd. Euro). Dabei betrug der Zuwachs

im Ausland 22,8 %, in Deutschland nahm der operative Umsatz um 4,3 % zu.

Der Auslandsanteil lag bei 57,8 % (Vorjahr: 53,8 %).

* Der operative Umsatz im Geschäftsbereich Leasing (ohne Erlöse aus dem

Verkauf gebrauchter Leasingfahrzeuge) lag bei 467,9 Mio. Euro, ein

Zuwachs gegenüber dem Vorjahr (443,9 Mio. Euro) von 5,4 %.

* Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT), die wichtigste Erfolgsgröße des

SIXT-Konzerns, erhöhte sich um 86,1 % auf einen Rekordwert von 534,6

Mio. Euro (2017: 287,3 Mio. Euro). Ohne den Einmalertrag (197,8 Mio.

Euro) aus dem Verkauf der Beteiligung an DriveNow beläuft sich das EBT

auf 336,7 Mio. Euro, ein zur Umsatzentwicklung deutlich

überproportionaler Zuwachs von 17,2 %. Die positive Ergebnisentwicklung

ist maßgeblich auf die gestiegenen Ergebnisbeiträge aus Frankreich,

Italien, Spanien und den USA zurückzuführen.

* Die EBT-Rendite - bezogen auf den operativen Konzernumsatz - erreichte

20,6 %, bereinigt um den Einmalertrag 13,0 %. Damit übertrifft sie

erneut den sehr guten Vorjahreswert von 12,4 %.

* Der Konzernüberschuss (inklusive Ergebnisanteilen anderer

Gesellschafter) konnte von 204,4 Mio. Euro im Vorjahr auf 438,9 Mio.

Euro mehr als verdoppelt werden.

Jörg Bremer, Finanzvorstand der SIXT SE: "SIXT konnte im abgelaufenen

Geschäftsjahr bei allen relevanten Finanzkennzahlen einen signifikanten

Zuwachs erzielen. Wir konnten weiter erfolgreich expandieren und zugleich

unsere Umsatzrendite im Konzern auf außergewöhnliche 13 % verbessern. An

diesem Erfolg wollen wir auch die Aktionärinnen und Aktionäre angemessen

teilhaben lassen und daher die Dividende ein weiteres Mal erhöhen."

Vorstand schlägt Dividendenerhöhung vor

Vorbehaltlich der Zustimmung durch den Aufsichtsrat wird der Vorstand der

ordentlichen Hauptversammlung am 4. Juni 2019 vorschlagen, die Dividende für

das Geschäftsjahr 2018 auf 2,15 Euro je Stammaktie (Vorjahr: 1,95 Euro) und

2,17 Euro je Vorzugsaktie (Vorjahr: 1,97 Euro) anzuheben. Im Vorjahr war

zudem eine Sonderdividende aufgrund der Veräußerung des DriveNow-Anteils von

2,05 Euro pro Aktie für beide Aktiengattungen gezahlt worden. Die

Ausschüttungssumme für das Geschäftsjahr 2018 beträgt somit 101 Mio. Euro.

Neue SIXT App bietet weitere Wachstumschancen

Ende Februar 2019 hat SIXT seine neue App mit den Produkten digitale

Autovermietung, Carsharing und Ride-Hailing auf Basis der

Mobilitätsplattform SIXT ONE eingeführt. Damit bietet SIXT seinen Kunden die

Produkte SIXT rent, SIXT share und SIXT ride in nur einer App. Seit dem

Start landete die App ausgehend von Position 56 unter den TOP 10 der

App-Download Charts in der Kategorie "Reisen". SIXT share ist bereits

erfolgreich in Berlin gestartet und wird ab heute außerdem in Hamburg für

Kunden verfügbar sein. Das Angebot soll zukünftig auf weitere

Geschäftsgebiete im In- und Ausland ausgeweitet werden.

Durch die Verschmelzung von Autovermietung und Carsharing sprengt SIXT die

Grenzen heute bestehender Angebote. Mit SIXT rent wird die SIXT App zum

digitalen Counter. SIXT share bietet Kunden die Freiheit, ihr Fahrzeug wann

und wo immer sie möchten auszuwählen und flexibel über Geschäftsgebiete

hinaus abzugeben - künftig in allen Geschäftsgebieten von SIXT share sowie

an rund 2.200 SIXT Stationen weltweit. Mit SIXT ride können Kunden Taxi-,

Fahr- und Transferdienste sofort oder im Voraus buchen. Hierzu kooperiert

das Unternehmen international mit mehr als 1.500 Partnern und kann dadurch

seinen Kunden ein Netzwerk von mehr als einer Million Fahrern zur Verfügung

stellen. Die Plattform ist offen für weitere Partner, die dadurch Zugang zu

den rund 20 Millionen SIXT Kunden erlangen können.

Alexander Sixt, Strategievorstand der SIXT SE: "Mit unserer neuen App gehen

wir den nächsten strategischen Schritt: Wir digitalisieren unser

Kerngeschäft, die Autovermietung, und verbinden sie mit unserem neuen

Carsharing Angebot SIXT share. Wir führen damit zusammen, was

zusammengehört, bieten unseren Kunden die geforderte Flexibilität und

positionieren uns erneut als Innovationsführer in unserer Branche. Zudem

bieten wir unseren Kunden mit SIXT ride Zugang zu einem weltweiten

Fahrernetzwerk auf Basis unserer neuen Mobilitätsplattform SIXT ONE. Hier

sind wir nicht der Anbieter der Dienste, sondern Kooperationspartner und

profitieren von der bestehenden Infrastruktur. Wir schaffen damit für uns

wie auch für unsere Partner neue Wachstumsmöglichkeiten und Skaleneffekte.

Die Herausforderungen der Zukunft lassen sich nur gemeinsam lösen. Wir

streben daher ausdrücklich eine partnerschaftliche Allianz für Mobilität

an."

Positiver Ausblick auf das Jahr 2019

SIXT blickt zuversichtlich auf das Geschäftsjahr 2019, auch wenn die

gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen von den Experten insgesamt

schwächer als noch im Vorjahr eingeschätzt werden. Der Vorstand geht für

2019 von einer steigenden Nachfrage aus, die unverändert vor allem vom

Auslandsgeschäft in der Autovermietung getragen werden wird. Dabei wird SIXT

unverändert eine bedarfsgerechte Flottenpolitik betreiben. Die weitere

Expansion im europäischen Ausland und in den USA, die kontinuierliche

digitale Vernetzung der Flotte und eine schrittweise Integration des

Leistungsangebots in der SIXT App werden mittelfristig weitere Investitionen

erfordern. Doch gleichzeitig rechnet SIXT dadurch mit zusätzlichen

Wachstumsimpulsen. Vor diesem Hintergrund erwartet der Vorstand für das

Geschäftsjahr 2019 unter der Voraussetzung, dass sich das

gesamtwirtschaftliche Umfeld nicht wesentlich verschlechtert, einen deutlich

steigenden operativen Konzernumsatz sowie ein stabiles Konzern-EBT im

Vergleich zu den Vorjahreswerten (ohne Berücksichtigung des Verkaufs der

DriveNow-Beteiligung im Vorjahr).

Über SIXT

Die SIXT SE mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international

führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den

Produkten SIXT rent, SIXT share und SIXT ride bietet das Unternehmen ein

einzigartiges, integriertes Angebot von Mobilität in den Bereichen

Autovermietung, Carsharing und Fahrdienste. Die Produkte können über eine

einzige App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften

Mobilitätspartnern integriert. SIXT ist in rund 110 Ländern weltweit

präsent. Kennzeichen des Unternehmens ist die konsequente

Kundenorientierung, eine gelebte Innovationskultur mit starker

Technologiekompetenz, der hohe Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und

ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Der SIXT-Konzern erwirtschaftet

Umsatzerlöse von 2,93 Mrd. Euro (2018) und zählt zu den profitabelsten

Mobilitätsunternehmen weltweit. Die SIXT SE als Führungsgesellschaft des

Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN

Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien: 723133). https://about.sixt.de

Kontakt:

Julia Hoffstaedter

SIXT Central Press Office

Tel.: +49 (0) 89 / 7 44 44 - 6700

E-Mail: pressrelations@sixt.com

Hinweise:

Die angegebenen Daten entsprechen dem derzeitigen, noch vorläufigen Stand.

Der endgültige Konzernabschluss 2018 der SIXT SE wird am 17. April 2019

veröffentlicht. Die wichtigsten vorläufigen Kennzahlen des Konzerns können

ab heute auf der Webseite unter http://ir.sixt.com im Bereich

"Finanzberichte" abgerufen werden.

SIXT-Konzern auf einen Blick

(Vorläufige Angaben nach IFRS; Rundungsdifferenzen möglich)

Umsatzentwicklung Konzern Veränderung

in Mio. Euro 2018 2017 in %

Operativer Umsatz 2.599,0 2.309,3 +12,5

Geschäftsbereich Vermietung 2.131,1 1.865,4 +14,2

Davon Vermietungserlöse 1.940,5 1.686,7 +15,0

Davon Sonstige Erlöse aus dem 190,7 178,7 +6,7

Vermietgeschäft

Geschäftsbereich Leasing 793,2 733,5 +8,1

Davon Leasingerlöse 234,7 227,1 +3,4

Davon Sonstige Erlöse aus dem 233,2 216,8 +7,5

Leasinggeschäft

Davon Umsatzerlöse Fahrzeugverkäufe 325,3 289,6 +12,3

Leasing

Sonstige Umsatzerlöse 5,2 3,9 +33,9

Konzernumsatz 2.929,5 2.602,7 +12,6

Ergebnisentwicklung Konzern Veränderung

in Mio. Euro 2018 2017 in %

Aufwendungen für Fuhrpark und 1.000,6 895,2 +11,8

Leasinggegenstände

Personalaufwand 419,8 364,9 +15,0

Abschreibungen 538,7 509,7 +5,7

Saldo sonstige betriebliche -597,3 -507,8 +17,6

Erträge/Aufwendungen

Ergebnis vor Finanzergebnis und 373,1 325,1 +14,8

Steuern (EBIT)

Finanzergebnis 161,5 -37,8 -527,3

Ergebnis vor Steuern (EBT) 534,6 287,3 +86,1

Davon Geschäftsbereich Vermietung 301,6 250,7 +20,3

Davon Geschäftsbereich Leasing 30,7 30,0 +2,4

Ertragsteuern 95,7 82,9 +15,5

Konzernüberschuss 438,9 204,4 +114,7

Ergebnis je Aktie (in Euro) 9,08 4,09

Weitere Kennzahlen des Konzerns 31.12.2018 31.12.2017 Veränderung

in %

Bilanzsumme (in Mio. Euro) 5.193,3 4.491,0 +15,6

Vermietfahrzeuge (in Mio. Euro) 2.605,2 2.076,0 +25,5

Leasingvermögen (in Mio. Euro) 1.204,4 1.219,2 -1,2

Eigenkapital (in Mio. Euro) 1.442,0 1.177,9 +22,4

Eigenkapitalquote (in %) 27,8 26,2 +1,6 Punkte

2018 2017 Veränderung

in %

Investitionen (in Mrd. Euro)1 7,02 6,11 +14,8

Durchschnittliche Anzahl der 131.300 114.300 +14,9

Vermietfahrzeuge (Konzern)

Anzahl der Vermietstationen zum 2.174 2.211 -1,7

31.12. (weltweit)2

Anzahl der Leasingverträge zum 129.700 132.900 -2,4

31.12. (Konzern)

1 Wert der in die Vermiet- und Leasingflotte eingesteuerten Fahrzeuge

2 Inkl. Franchise Länder

---------------------------------------------------------------------------

18.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Sixt SE

Zugspitzstraße 1

82049 Pullach

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 74444-5104

Fax: +49 (0)89 74444-85104

E-Mail: investorrelations@sixt.com

Internet: http://ir.sixt.com

ISIN: DE0007231326, DE0007231334 Sixt Vorzüge, DE000A1K0656

Sixt Namensaktien, DE000A11QGR9 Sixt-Anleihe 2014/2020,

DE000A2BPDU2 Sixt-Anleihe 2016/2022, DE000A2G9HU0

Sixt-Anleihe 2018/2024

WKN: 723132

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in

Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart,

Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

788279 18.03.2019

°