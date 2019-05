DGAP-News: Sixt SE: SIXT dringt im ersten Quartal 2019 konsequent in Zukunftsmärkte vor und setzt Expansion mit zweistelligen Wachstumsraten fort (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Sixt St":

* Europas größter Mobilitätsdienstleister steigert operativen

Konzernumsatz um 14,2 % im ersten Quartal 2019 und erzielt im Ausland

ein Umsatzplus von 26,0 % im Vermietgeschäft

* Expansion in den USA: Eröffnung von rund zehn Stationen geplant,

darunter zwei On-Airport-Stationen in Orlando und San Francisco mit

signifikantem Umsatzpotenzial

* SIXT share in Berlin und Hamburg im März erfolgreich gestartet. München

folgt in Kürze

* Ergebnis vor Steuern (EBT) mit 47,1 Mio. Euro auf Vorjahresniveau -

trotz Mehraufwendungen für Auslandsexpansion, Anlaufphase der

Mobilitätsplattform SIXT ONE und die weitere Digitalisierung der

Vermietprozesse

* Ausblick auf das Gesamtjahr 2019 bestätigt - Investitionen von rund 8

Mrd. Euro im Gesamtjahr 2019 geplant

Pullach, 9. Mai 2019 - Die SIXT SE, Europas größter Mobilitätsdienstleister,

hat ihren Wachstumskurs auch im ersten Quartal 2019 weiter fortgesetzt und

konnte ihren Umsatz erneut deutlich steigern. Entgegen einer sich

abzeichnenden konjunkturellen Abkühlung in Europa und den USA legte der

operative Konzernumsatz im Vergleich mit dem Vorjahr um 14,2 % auf 620,0

Mio. Euro zu. Zu diesem Wachstum hat vor allem die weiterhin stark steigende

Nachfrage in den ausländischen Vermietgesellschaften beigetragen. Die

Ertragslage war erwartungsgemäß von Mehraufwendungen für die

Auslandsexpansion, die Anlaufphase der weltweit ersten integrierten

Mobilitätsplattform SIXT ONE und die weitere Digitalisierung der

Vermietungsprozesse geprägt. Auch der seit Jahresbeginn anzuwendende

Bilanzierungsstandard IFRS 16 (Leasingverhältnisse) führt im Gesamtjahr 2019

zu einer Ergebnisbelastung im mittleren einstelligen Millionenbereich.

Dennoch erreichte das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) mit 47,1 Mio. Euro

nahezu den um den Verkauf der Beteiligung an DriveNow bereinigten

Vorjahreswert von 48,2 Mio. Euro. Der Vorstand der SIXT SE bestätigt nach

dem dynamischen Start die Prognosen für das Gesamtjahr 2019 und plant

Investitionen in Höhe von rund 8 Mrd. Euro.

Erich Sixt, Vorstandsvorsitzender der SIXT SE: "Das erste Quartal war für

SIXT nicht nur wirtschaftlich erfolgreich, sondern auch zukunftsweisend. Wir

haben bewiesen, dass wir unser Geschäftsmodell konsequent weiterentwickeln,

uns zunehmend in ein Tech-Unternehmen wandeln und dabei profitabel sind.

Start dafür war der Launch der neuen SIXT App samt der einzigartigen

Mobilitätsplattform SIXT ONE Ende Februar. Damit dringen wir entscheidend in

die Wachstumsmärkte unserer Branche vor. Bis zum Jahr 2030 erwarten

Experten, dass der Mobilitätsmarkt auf 6.700 Mrd. US Dollar ansteigt."

Wesentliche Konzern-Kennzahlen im ersten Quartal 2019

* Der operative Konzernumsatz (ohne Erlöse aus dem Verkauf von

Leasing-Rückläufern) erhöhte sich um 14,2 % auf 620,0 Mio. Euro (Q1

2018: 543,0 Mio. Euro). Wachstumsmotor war die weiter stark steigende

Nachfrage bei der Autovermietung im Ausland.

* Die operativen Erlöse im Geschäftsbereich Autovermietung verzeichneten

ein Wachstum von 18,3 % auf 503,1 Mio. Euro (Q1 2018: 425,4 Mio. Euro).

Dabei legten die Erlöse im Ausland um 26,0 % auf 285,5 Mio. Euro zu. Im

inländischen Vermietgeschäft konnte SIXT den Umsatz um 9,4 % auf 217,6

Mio. Euro steigern und damit seine Marktposition weiter ausbauen.

* Der operative Umsatz (ohne Verkaufserlöse) im Geschäftsbereich Leasing

lag mit 116,9 Mio. Euro annähernd auf dem Vorjahresniveau (Q1 2018:

117,7 Mio. Euro; -0,7 %). Stark steigend waren die Erlöse aus dem

Verkauf gebrauchter Leasingfahrzeuge (+38,5 %), in erster Linie aufgrund

des Abverkaufs von Fahrzeugrückläufern im Geschäftsfeld Online Retail.

* Der Konzernumsatz konnte um 17,3 % auf 734,0 Mio. Euro gesteigert werden

(Q1 2018: 625,7 Mio. Euro).

* Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) von 47,1 Mio. Euro ist mit dem

Vorjahreswert von 244,2 Mio. Euro nicht vergleichbar, da darin der im

ersten Quartal 2018 vereinnahmte Einmalertrag aus dem Verkauf der

DriveNow-Beteiligung enthalten war. Gegenüber dem bereinigten

Vorjahreswert von 48,2 Mio. Euro errechnet sich ein leichter Rückgang

von 2,2 %. In dem Ergebnis, das den eigenen Erwartungen entspricht, sind

signifikante Mehraufwendungen für Expansionsaktivitäten, für die weitere

Digitalisierung der Vermietprozesse sowie für die innovative SIXT App

samt der Mobilitätsplattform SIXT ONE enthalten. Auch der seit

Jahresbeginn anzuwendende Bilanzierungsstandard IFRS 16

(Leasingverhältnisse) führt im Gesamtjahr 2019 zu einer

Ergebnisbelastung im mittleren einstelligen Millionenbereich. Der neue

Standard wurde vor seiner Einführung kontrovers diskutiert, bedeutet er

doch für die betroffenen Unternehmen u.a. einen erheblichen

bürokratischen Mehraufwand.

* Der Konzernüberschuss für das erste Quartal liegt bei 33,3 Mio. Euro (Q1

2018: 214,6 Mio. Euro).

* Ausweitung der Flotte: SIXT steuerte in den ersten drei Monaten des

laufenden Jahres insgesamt rund 70.700 Fahrzeuge (Q1 2018: rund 69.700

Fahrzeuge) mit einem Gesamtwert von 1,97 Mrd. Euro (Q1 2018: 1,86 Mrd.

Euro) in die Vermiet- und Leasingflotte ein. Das entspricht einem

Zuwachs von rund 1 % bei der Fahrzeugzahl und rund 6 % beim

Investitionsvolumen.

Erfreulicher Start der neuen SIXT App - zügige Ausweitung des SIXT

share-Netzes

Über die neue SIXT App und die integrierte Mobilitätsplattform ONE bietet

SIXT seinen Kunden seit Ende Februar Zugriff auf rund 270.000 Fahrzeuge, mit

rund 1.500 Partnern und über einer Million Fahrern in mehr als 250 Städten

weltweit. Dabei umfasst die neue App die Produkte SIXT rent, SIXT share und

SIXT ride. SIXT rent ist das reguläre Vermietungsangebot von SIXT und

weltweit über die SIXT App verfügbar. Die komplette Abwicklung des

Anmietungsprozesses über die App - inklusive Öffnung des Fahrzeugs - ist

bereits bei allen vernetzten Fahrzeugen möglich. Das neue Carsharing-Angebot

SIXT share bietet Kunden die Freiheit, ihr Fahrzeug wann und wo immer sie

möchten auszuwählen und räumlich flexibel abzugeben - in allen

Geschäftsgebieten von SIXT share sowie künftig an allen SIXT Stationen

weltweit. Nach dem erfolgreichen Start von SIXT share in Berlin und Hamburg

im März wird München in Kürze folgen. Mit SIXT ride können Kunden Taxi-,

Fahr- und Transferdienste sofort oder im Voraus buchen.

Ausblick auf das Gesamtjahr 2019 bestätigt

SIXT blickt unverändert zuversichtlich auf das Geschäftsjahr 2019. Der

Vorstand geht von einer steigenden Nachfrage aus, die vor allem vom

Auslandsgeschäft in der Autovermietung getragen werden wird. Strategisch

will SIXT in den USA und in den europäischen Auslandsmärkten weiter

expandieren, seine Flotte digital vernetzen und das Leistungsangebot

schrittweise in die SIXT App integrieren. In den USA, dem weltweit größten

Autovermietungsmarkt, hat SIXT bereits Ausschreibungen für Stationen direkt

in den Flughäfen in Orlando und San Francisco gewonnen. Allein diese beiden

Flughäfen haben im Bereich Autovermietung ein jährliches Umsatzvolumen von

fast 1,3 Mrd. USD. Insgesamt sollen im laufenden Jahr in den USA rund zehn

neue Stationen eröffnet werden. Diese Aktivitäten werden weitere

Investitionen erfordern, aber auf Sicht kräftige Wachstumsimpulse bringen.

SIXT bestätigt die bisherigen Prognosen für das Gesamtjahr 2019. Unter der

Voraussetzung, dass sich das gesamtwirtschaftliche Umfeld nicht wesentlich

verschlechtert, erwartet der Vorstand im Vergleich mit den Vorjahreswerten

einen deutlich steigenden operativen Konzernumsatz sowie ein stabiles

Konzern-EBT (ohne Berücksichtigung des Verkaufs der DriveNow-Beteiligung im

Vorjahr).

Die SIXT SE veröffentlicht heute die Quartalsmitteilung zum 31. März 2019

auf ihrer Webseite unter http://ir.sixt.com im Bereich "Finanzberichte".

Kontakt:

Julia Hoffstaedter

SIXT Central Press Office

Tel.: +49 (0) 89 / 7 4444 6700

E-Mail: pressrelations@sixt.com

Der SIXT-Konzern auf einen Blick

(Angaben nach IFRS; Rundungsdifferenzen möglich)

Umsatzentwicklung Konzern Verände-

rung

in Mio. Euro Q1 Q1 in %

2019 2018

Operativer Umsatz 620,0 543,0 +14,2

Geschäftsbereich Autovermietung 503,1 425,4 +18,3

Davon Vermietungserlöse 449,5 384,5 +16,9

Davon Sonstige Erlöse aus dem 53,6 40,9 +31,2

Vermietgeschäft

Geschäftsbereich Leasing 229,9 199,3 +15,4

Davon Leasingerlöse 56,3 58,1 -3,2

Davon Sonstige Erlöse aus dem 60,6 59,5 +1,8

Leasinggeschäft

Davon Umsatzerlöse Fahrzeugverkäufe Leasing 113,0 81,6 +38,5

Sonstige Umsatzerlöse 1,0 1,0 -4,0

Konzernumsatz 734,0 625,7 +17,3

Ergebnisentwicklung Konzern Verände-

rung

in Mio. Euro Q1 Q1 in %

2019 2018

Aufwendungen für Fuhrpark und 282,1 237,2 +18,9

Leasinggegenstände

Personalaufwand 118,2 91,5 +29,2

Abschreibungen 149,9 123,1 +21,8

Saldo sonstige betriebliche -127,2 -114,7 +10,9

Erträge/Aufwendungen

Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern 56,6 59,3 -4,5

(EBIT)

Finanzergebnis -9,5 185,0 >-100

Ergebnis vor Steuern (EBT) 47,1 244,2 -80,7

Davon Geschäftsbereich Autovermietung 40,3 39,6 +1,6

Davon Geschäftsbereich Leasing 7,0 8,0 -13,1

Ertragsteuern 13,8 29,6 -53,5

Konzernüberschuss 33,3 214,6 -84,5

Weitere Kennzahlen des Konzerns 31.03.2019 31.12.2018 Veränderung

in %

Bilanzsumme (in Mio. Euro) 5.933,4 5.193,3 +14,3

Vermietfahrzeuge (in Mio. Euro) 2.935,5 2.605,2 +12,7

Leasingvermögen (in Mio. Euro) 1.151,6 1.204,4 -4,4

Eigenkapital (in Mio. Euro) 1.485,8 1.442,0 +3,0

Eigenkapitalquote (in %) 25,0 27,8 -2,8 Punkte

Q1 2019 Q1 2018 Veränderung

in %

Investitionen (in Mrd. Euro)1 1,97 1,86 +5,9

Durchschnittliche Anzahl der 129.200 110.100 +17,4

Vermietfahrzeuge (Konzern)

Anzahl der Leasingverträge zum 125.600 133.500 -5,9

31.03. (Konzern)

1 Wert der in die Vermiet- und Leasingflotte eingesteuerten Fahrzeuge

