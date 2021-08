DGAP-News: Sixt SE: SIXT-Geschäftsentwicklung erreicht in Q2 2021 Niveau des Rekordjahres 2019 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Sixt St":

Sixt SE: SIXT-Geschäftsentwicklung erreicht in Q2 2021 Niveau des Rekordjahres 2019

^

DGAP-News: Sixt SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht

Sixt SE: SIXT-Geschäftsentwicklung erreicht in Q2 2021 Niveau des

Rekordjahres 2019

12.08.2021 / 07:35

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

SIXT-Geschäftsentwicklung erreicht in Q2 2021 Niveau des Rekordjahres 2019 -

trotz Ausbau der Marktposition in USA und Europa bleibt pandemiebedingte

Unsicherheit bestehen, insbesondere für das 4. Quartal

* Ergebnis vor Steuern (EBT) in Q2 liegt mit 77,9 Mio. Euro bereits über

dem entsprechenden Wert von 2019, verbunden mit überdurchschnittlicher

Rendite von 15,6 %

* Verdopplung des Konzernumsatzes gegenüber 2020 durch starkes

US-Geschäft, nicht zuletzt dank strategischer Akquisitionen an wichtigen

Airports, aber auch deutliche Belebung der Nachfrage in europäischen

Kernländern

* Investitionen in die Flotte in Q2 gegenüber Q1 auf 2,1 Mrd. Euro nahezu

verdoppelt und nur noch 12 % unter dem Wert in Q2 2019

* Kosten im Vergleich zu Q2 2019 um knapp 25 % (140 Mio. Euro) gesunken

bei einem nur um rund 20 % geringeren Quartalsumsatz

* Mit verfügbaren finanziellen Mitteln von rund 1,5 Mrd. Euro ist SIXT gut

gerüstet für weiteren Flottenausbau

* SIXT plant für die kommenden Jahre signifikante Investitionen in

Produkte, Prozesse und Technologie sowie einen erheblichen

Mitarbeiteraufbau

* SIXT gibt erstmals Prognose für Gesamtjahr 2021 ab trotz anhaltender

Unsicherheiten durch Corona

* Co-CEO Alexander Sixt: "SIXT hat die Krise als Chance genutzt und seine

Marktposition sowohl in Europa als auch insbesondere in den USA

ausgebaut. Trotz des äußerst positiven Ergebnisses im zweiten Quartal

bleibt das vierte Quartal dieses Jahres mit Unsicherheiten behaftet."

Pullach, 12. August 2021 - Der internationale Mobilitätsdienstleister SIXT

hat die Corona-Krise genutzt, um durch gezielte Produkterweiterungen,

strategische Akquisitionen, striktes Kostenmanagement und Absicherung der

soliden Kapital- und Finanzierungsbasis seine Marktposition zu stärken und

auszubauen. Nach einer deutlichen Nachfragebelebung im zweiten Quartal 2021,

insbesondere in den USA, befindet sich die Geschäftsentwicklung im

SIXT-Konzern auf Niveau des Rekordjahres 2019. So lag das Konzernergebnis

vor Steuern (EBT) in Q2 dieses Jahres mit 77,9 Mio. Euro über dem

vergleichbaren Wert des Jahres 2019 von 73,3 Mio. Euro (+6,3 %), obwohl der

operative Quartalsumsatz mit 498,1 Mio. Euro noch rund 20 % unter dem Niveau

von 2019 (625,7 Mio. Euro) lag. Mit Blick auf die Umsätze im Flugverkehr,

die im Vergleich zum zweiten Quartal 2019 weltweit um mehr als 62 % gesunken

sind, ist dieser Umsatzrückgang klar unterproportional und Resultat eines

hochflexiblen Geschäftsmodells, gezielter Akquisitionen und strategischer

Produktoffensiven zur richtigen Zeit bei zugleich optimierter Kostenbasis.

Gegenüber dem Vorjahresquartal, das stark durch den ersten Corona-Lockdown

geprägt war, errechnet sich sogar eine Ergebnisverbesserung um rund 196 Mio.

Euro. Außerdem ist es SIXT gelungen, die Kosten im Vergleich zum niedrigeren

Umsatz deutlich überproportional zu reduzieren. Im Vergleich zu Q2 2019

sanken die Kosten um knapp 25 % (140 Mio. Euro) bei einem bereits genannten,

nur um rund 20 % geringeren Quartalsumsatz. Auf Basis des sehr erfreulichen,

über der Markterwartung liegenden Quartalsverlaufs und der wieder

verstärkten Reisetätigkeit hatte der Vorstand bereits am 20. Juli erstmals

eine Prognose für das Gesamtjahr 2021 abgegeben.

USA als Treiber der positiven Geschäftsentwicklung

Treiber der positiven Entwicklung bei SIXT ist das Geschäft in den USA, wo

sich die Reisetätigkeit mit dem Fortschreiten der Impfkampagnen und dem

weitgehenden Wegfall von Reiserestriktionen wieder normalisiert. Die

operativen Erlöse in den USA lagen in Q2 2021 mit 155,3 Mio. Euro um das

Vierfache über dem Wert des Vorjahresquartals, für das erste Halbjahr steht

ein Plus von 65,3 % auf 237,6 Mio. Euro zu Buche. Einen signifikanten

Wachstumsbeitrag leisteten die 2020 akquirierten Stationen an 10 wichtigen

US-Flughäfen, an welchen SIXT im ersten Geschäftsjahr einen Marktanteil von

in Teilen über 5 % erzielen konnte. Einen Beitrag hatte auch das erhöhte

Preisniveau aufgrund des knappen Angebots von Mietfahrzeugen in Übersee.

Dies ist zurückzuführen auf Produktionsrückstände der Automobilindustrie

infolge der weltweiten Lieferengpässe für Halbleiter sowie die in der

Corona-Krise reduzierten Flotten in der gesamten Autovermietbranche.

Geschäfte in Europa ziehen in der Urlaubssaison an

Auch im europäischen Ausland verzeichnete SIXT mit der beginnenden

Urlaubssaison und den Lockerungen im Reiseverkehr eine deutliche

Nachfragebelebung. Die operativen Erlöse stiegen in Q2 2021 im

Periodenvergleich um 177,0 % auf 185,2 Mio. Euro. Dazu trugen auch

strategische Wachstumsmaßnahmen, wie das Mitte 2020 eingeführte Auto Abo

SIXT+, das mittlerweile in 8 Ländern Europas und in den USA erhältlich ist,

sowie die Internationalisierung des Carsharing-Angebots SIXT share bei. SIXT

geht davon aus, im ersten Halbjahr in wichtigen europäischen Märkten weitere

Marktanteile gewonnen zu haben. Bereits im vergangenen Jahr war der

Marktanteil in Europa (inklusive SIXT-Franchisenehmer) auf rund 17 %

gestiegen.

Etwas verhaltener verläuft die Geschäftsentwicklung in Deutschland, vor

allem bedingt durch den noch unter Vor-Corona-Niveau liegenden

Geschäftsreiseverkehr. So lag die Zahl der Flugpassagiere in Deutschland im

Juni trotz Aufwärtstendenzen noch immer 77 % unter dem gleichen Monat im

Vorkrisenjahr 2019. Positiv entwickelte sich im Inland vor allem das

Geschäft der Langzeitmieten mit SIXT+. Die operativen Inlandserlöse erhöhten

sich in Q2 gegenüber dem Vorjahresquartal um 30,6 % auf 157,5 Mio. Euro.

Flotte wieder deutlich ausgeweitet - weiter solide Finanzierungsbasis

Im Zuge der ansteigenden Nachfrage hat SIXT seine Flotte deutlich

ausgeweitet. Der Mobilitätsdienstleister steuerte im zweiten Quartal rund

70.900 Fahrzeuge im Wert von 2,1 Mrd. Euro in die weltweite Flotte ein. SIXT

ist es gelungen, die eigene Flotte trotz der anhaltenden Chipkrise sehr gut

an die gestiegene Nachfrage anzupassen und damit eine Umsatzsteigerung zu

erreichen: Während beispielsweise die Anzahl der Neuwagenzulassungen in

Deutschland um rund 25 % unter dem Niveau von Q2 2019 liegt, ist SIXT bei

den Investitionen in die Flotte nur noch 14 % vom Niveau in Q2 2019

entfernt. Mit verfügbaren finanziellen Mitteln von rund 1,5 Mrd. Euro und

vor dem Hintergrund der langjährig etablierten Zusammenarbeit mit allen

relevanten OEMs ist SIXT gut gerüstet für den weiteren Flottenausbau. Mit

einem bilanziellen Eigenkapital von 1,45 Mrd. Euro per 30. Juni 2021 weist

der Konzern eine deutlich über dem Branchendurchschnitt liegende

Eigenkapitalquote von 30,8 % aus (31. Dezember 2020: 31,5 %).

Alexander Sixt, Co-Vorstandsvorsitzender (Co-CEO) der Sixt SE: "SIXT hat die

Krise als Chance genutzt und seine Marktposition in Europa, insbesondere

aber auch in den USA ausgebaut. Auf Basis einer optimierten Kostenbasis ist

dies das Ergebnis eines hochflexiblen Geschäftsmodells, gezielter

Akquisitionen und strategischer Produktoffensiven zur richtigen Zeit. Vor

allem aber ist es das Ergebnis der Arbeit hochmotivierter SIXT-Teams überall

auf der Welt, die SIXT ungeachtet aller Herausforderungen in der Pandemie

stärker gemacht haben. Trotz des äußerst positiven Ergebnisses im zweiten

Quartal bleibt das vierte Quartal dieses Jahres mit Unsicherheiten behaftet.

Hier sind wir letztlich von dem Verlauf des Infektionsgeschehens und den

Entscheidungen der Politik abhängig."

Konstantin Sixt, Co-Vorstandsvorsitzender (Co-CEO) der Sixt SE: "SIXT blickt

immer nach vorne. Deswegen werden wir die strategischen Investitionen in

Produkte, Prozesse und Technologie in den kommenden Jahren noch ausweiten,

um die Internationalisierung unseres Geschäfts und die Digitalisierung

unseres Leistungsangebots voranzutreiben. Die strategischen

Wachstumsmaßnahmen im vergangenen Jahr wie der Launch des Auto Abo-Angebots

SIXT+, die Investitionen in unser Van & Truck-Geschäft sowie der Launch

unserer Mobilitätsplattform ONE waren die richtigen Schritte zur richtigen

Zeit."

Prof. Dr. Kai Andrejewski, Finanzvorstand (CFO) der Sixt SE: "Auch wenn

coronabedingt natürlich Unsicherheiten über den Geschäftsverlauf im zweiten

Halbjahr bestehen, haben wir bei SIXT allen Grund, optimistisch in die

Zukunft zu blicken. Unser großer finanzieller Spielraum und damit volle

Handlungsfähigkeit sind in der aktuellen Marktsituation ein wichtiger

Erfolgsfaktor. Dies verdanken wir auch einer überproportionalen Senkung der

Kosten im Vergleich zur Umsatzentwicklung. SIXT ist somit von der Kapital-

und Finanzierungsseite her bestens gerüstet für neue Wachstumsschritte."

Ausblick auf das Gesamtjahr 2021

Nach dem erfreulichen Verlauf des zweiten Quartals hatte die Sixt SE am 20.

Juli erstmals eine Prognose für das Geschäftsjahr 2021 abgegeben, die der

Vorstand heute bekräftigt. Für 2021 erwartet er einen operativen

Konzernumsatz zwischen 1,95 Mrd. Euro und 2,10 Mrd. Euro (2020: 1,52 Mrd.

Euro) und ein Ergebnis vor Steuern (EBT) der Sixt-Gruppe im Bereich zwischen

190 Mio. Euro und 220 Mio. Euro (2020 aus fortgeführten Geschäftsbereichen:

-81,5 Mio. Euro).

Diese Prognose wurde auf Basis des derzeitigen Marktumfeldes erstellt und

beruht insbesondere auf den Annahmen, dass der weitere Verlauf der

COVID-19-Pandemie nicht erneut zu tiefgreifenderen Einschränkungen im

Reiseverkehr führt, das Preisniveau in den USA und Europa fortbesteht und

sich die Lieferengpässe für Fahrzeuge infolge der Halbleiterkrise nicht

verschärfen.

Q2 2021 - Wesentliche Konzern-Kennzahlen

* Der operative Konzernumsatz belief sich von April bis Juni 2021 auf

498,1 Mio. Euro, 120,6 % mehr als im gleichen Quartal des Vorjahres

(225,8 Mio. Euro), das stark vom ersten Lockdown nach Ausbruch der

Corona-Pandemie geprägt war. Der Anteil des Auslands nahm in Q2 aufgrund

der deutlich anziehenden Nachfrage in den USA und in Europa von 46,6 %

auf 68,4 % zu.

* Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) erreichte 77,9 Mio. Euro nach

-117,7 Mio. Euro in Q2 2020, womit sich eine Ergebnisverbesserung um

rund 196 Mio. Euro errechnet. Die operative Umsatzrendite lag mit hohen

15,6 % über dem durchschnittlichen Niveau der vergangenen Jahre. Dazu

trugen auch das fortgesetzte Kostenmanagement und die in der Pandemie

erreichten Effizienzfortschritte bei.

* Das Corporate EBITDA, welches das operative Konzernergebnis inklusive

Zinsergebnis und Abschreibungen auf Vermietfahrzeuge darstellt,

erreichte in Q2 108,6 Mio. Euro nach -79,8 Mio. Euro im gleichen Quartal

2020. Alle drei regionalen Segmente Deutschland, Europa und USA

lieferten positive Ergebnisbeiträge.

H1 2021 - Wesentliche Konzern-Kennzahlen

* Im ersten Halbjahr belief sich der operative Konzernumsatz auf 825,4

Mio. Euro, ein Zuwachs von 16,0 % gegenüber dem gleichen

Vorjahreszeitraum (711,3 Mio. Euro). Ein deutlich überdurchschnittliches

Wachstum von 65,3 % erreichte SIXT dabei in den USA.

* Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) verbesserte sich um 187,1 Mio.

Euro auf 64,2 Mio. Euro (H1 2020: -122,9 Mio. Euro).

* Das Corporate EBITDA erreichte 127,0 Mio. Euro nach -49,4 Mio. Euro im

ersten Halbjahr 2020.

Die Sixt SE veröffentlicht heute den Konzern-Zwischenbericht zum 30. Juni

2021 auf ihrer Webseite unter http://ir.sixt.com im Bereich

"Finanzpublikationen".

Über SIXT:

Die Sixt SE mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international

führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den

Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ bietet das Unternehmen

ein einzigartiges, integriertes Angebot von Premium-Mobilität in den

Bereichen Auto- und Nutzfahrzeugvermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto

Abos. Die Produkte können über eine einzige App gebucht werden, die zudem

die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert. SIXT ist in rund

110 Ländern weltweit präsent. Kennzeichen des Unternehmens ist die

konsequente Kundenorientierung und erstklassige Kundenerfahrung, eine

gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, der hohe Anteil

an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives

Preis-Leistungs-Verhältnis. Der SIXT-Konzern verdoppelte seit 2009 seinen

Umsatz und erwirtschaftete in 2019 Umsatzerlöse von 3,31 Mrd. Euro und zählt

zu den profitabelsten Mobilitätsunternehmen weltweit. Im Jahr 2020 erzielte

SIXT trotz der Reise- und Ausgangsbeschränkungen infolge der

COVID-19-Pandemie einen Konzernumsatz von 1,53 Mrd. Euro und wies unter

anderem nach Kosteneinsparungen von rund 600 Mio. Euro ein positives

Konzernjahresergebnis von 2 Mio. Euro aus. Die Sixt SE als

Führungsgesellschaft des Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter

Wertpapierbörse notiert (WKN Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien:

723133). https://about.sixt.de

Kontakt:

Sixt SE

Kathrin Greven

SIXT Central Press Office

Tel.: +49 (0) 89 / 7 44 44 - 6700

E-Mail: pressrelations@sixt.com

Der SIXT-Konzern auf einen Blick

(Angaben nach IFRS; Rundungsdifferenzen möglich)

Umsatzentwicklung Konzern Verände- Verände-

rung rung

in Mio. Euro H1 H1 in % Q2 Q2 in %

2021 2020 2021 2020

Operativer Umsatz1 825,4 711,3 +16,0 498,1 225,8 +120,6

Geschäftsbereich Mobility 825,4 711,3 +16,0 498,1 225,8 +120,6

Davon Vermietungserlöse 749,3 626,5 +19,6 460,3 197,5 +133,0

Davon Sonstige Erlöse aus 76,2 84,8 -10,2 37,8 28,3 +33,9

dem Vermietgeschäft

Sonstige Umsatzerlöse 5,6 5,7 -2,1 3,1 2,7 +12,9

Konzernumsatz 831,0 717,0 +15,9 501,2 228,5 +119,3

Ergebnisentwicklung Konzern Verän- Verän-

derung derung

in Mio. Euro H1 H1 in % Q2 Q2 in %

2021 2020 2021 2020

Aufwendungen für Fuhrpark 210,9 220,8 -4,5 113,2 79,4 +42,7

Personalaufwand 172,8 182,9 -5,5 92,9 68,3 +36,0

Abschreibungen 175,9 238,9 -26,4 96,4 121,4 -20,6

Saldo sonstige betriebliche -190,- -178,- +6,7 -112,- -67,7 +66,3

Erträge/Aufwendungen 4 5 6

Ergebnis vor Finanzergebnis 81,1 -104,- -177,9 86,0 -108,- -179,4

und Steuern (EBIT) 1 3

Finanzergebnis -16,9 -18,8 -10,0 -8,1 -9,5 -14,7

Ergebnis vor Steuern (EBT) 64,2 -122,- -152,2 77,9 -117,- -166,2

9 7

Ertragsteuern 11,5 -8,3 -239,2 15,2 -12,8 -219,2

Ergebnis aus fortgeführten 52,7 -114,- -146,0 62,7 -105,- -159,7

Geschäftsbereichen 6 0

Ergebnis aus - 59,3 -100,0 - 33,5 -100,0

nichtfortgeführten

Geschäftsbereichen

Konzernergebnis 52,7 -55,3 -195,2 62,7 -71,5 -187,7

Ergebnis je Aktie (in Euro) 1,12 -1,93 1,33 -1,94

Weitere Kennzahlen des Konzerns 30.06.2021 31.12.2020 Veränderung in %

Bilanzsumme (in Mio. Euro) 4.729,8 4.428,5 +6,8

Vermietfahrzeuge (in Mio. Euro) 3.196,8 2.204,6 +45,0

Eigenkapital (in Mio. Euro) 1.454,7 1.394,7 +4,3

Eigenkapitalquote (in %) 30,8 31,5 -0,7 Punkte

H1 2021 H1 2020 Veränderung in %

Investitionen (in Mrd. Euro)2 3,26 2,59 +25,6

Durchschnittliche Anzahl der 104.700 116.600 -10,2

Vermietfahrzeuge (Konzern)

1 Umsätze aus Vermietgeschäften, ohne Umsätze aus dem Verkauf gebrauchter

Fahrzeuge

2 Wert der in die Vermietflotte eingesteuerten Fahrzeuge

---------------------------------------------------------------------------

12.08.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Sixt SE

Zugspitzstraße 1

82049 Pullach

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 74444-5104

Fax: +49 (0)89 74444-85104

E-Mail: investorrelations@sixt.com

Internet: http://ir.sixt.eu

ISIN: DE0007231326, DE0007231334 Sixt Vorzüge, DE000A1K0656

Sixt Namensaktien, DE000A2BPDU2 Sixt-Anleihe 2016/2022,

DE000A2G9HU0 Sixt-Anleihe 2018/2024, DE000A3H2UX0

Sixt-Anleihe 2020/2024

WKN: 723132

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in

Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart,

Tradegate Exchange

EQS News ID: 1225890

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1225890 12.08.2021

°