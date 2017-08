DGAP-News: Sixt Leasing SE: Die Umweltprämie für Neuwagen - jetzt auch auf sixt-neuwagen.de (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Sixt Leasing":

* Deutliche Rabatte: Privat- und Gewerbekunden erhalten einen Nachlass von bis zu 11.000 Euro, wenn sie auf sixt-neuwagen.de ein neues Auto bestellen und dem Hersteller ihren alten Diesel zur Verschrottung überlassen.

* Vorstandschef Rizzolli: "Mit der Umweltprämie auf sixt-neuwagen.de können unsere Privat- und Gewerbekunden nicht nur bares Geld sparen, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung des Schadstoffausstoßes in den Städten und Ballungszentren leisten."

Pullach, 24. August 2017 - Die Sixt Leasing SE, Marktführer im Online-Vertrieb von Neuwagen sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten, bietet ab heute auf ihrer innovativen Online-Plattform sixt-neuwagen.de die Umweltprämie mehrerer Autohersteller an. Privat- und Gewerbekunden haben die Möglichkeit, beim Kauf eines Neuwagens von VW, Audi, Skoda, Seat oder Ford von deutlichen Vergünstigungen in Höhe von bis zu 11.000 Euro pro Fahrzeug zu profitieren. Voraussetzung ist, dass Sie dem Hersteller des Neuwagens ein altes Dieselauto zur Verschrottung bei einem zertifizierten Verwerter überlassen. Auf www.sixt-neuwagen.de/lp/umweltpraemie-2017 erfahren Kunden, bei welchen Modellen die Umweltprämie gilt und wie hoch die jeweiligen Nachlässe ausfallen. Zudem erhalten sie detaillierte Informationen darüber, welche weiteren Bedingungen sie erfüllen müssen und wie die Verschrottung ihrer alten Dieselfahrzeuge abgewickelt wird.

Rudolf Rizzolli, Vorstandsvorsitzender der Sixt Leasing SE: "Mit der Umweltprämie auf sixt-neuwagen.de können unsere Privat- und Gewerbekunden nicht nur bares Geld sparen, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung des Schadstoffausstoßes in den Städten und Ballungszentren leisten. Wir sind zuversichtlich, dass wir in den kommenden Wochen die Umweltprämie weiterer Marken und Modelle anbieten werden."

Der Weg zur Umweltprämie ist kinderleicht. Kunden wählen auf www.sixt-neuwagen.de/lp/umweltpraemie-2017 zunächst ihre favorisierte Marke und das gewünschte Neuwagenmodell aus, das sie anschließend nach ihren Wünschen konfigurieren können - von der Ausstattung über die Laufzeit bis hin zur Laufleistung. Ein Leasingrechner zeigt in Echtzeit an, welche Monatsrate unter Berücksichtigung der Umweltprämie anfällt. Im Anschluss erhalten Kunden kostenlos per E-Mail ein unverbindliches Angebot.

Über Sixt Leasing: Die Sixt Leasing SE (WKN: A0DPRE / ISIN: DE000A0DPRE6) mit Sitz in Pullach bei München ist Marktführer im Online-Vertrieb von Neuwagen sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten. Mit maßgeschneiderten Lösungen unterstützt das Unternehmen die längerfristige Mobilität seiner Privat- und Firmenkunden.

Private und gewerbliche Kunden nutzen die Online-Plattform sixt-neuwagen.de, um günstig Neufahrzeuge zu leasen. Firmenkunden profitieren von dem kostensparenden Leasing ihrer Fahrzeugflotte und einem leistungsstarken Fuhrparkmanagement.

Die Sixt Leasing SE ist seit dem 7. Mai 2015 im Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. Der Konzernumsatz belief sich im Geschäftsjahr 2016 auf 714 Mio. Euro.

