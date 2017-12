DGAP-News: Sixt Leasing SE: Dax-Großkunden von Sixt Mobility Consulting erhalten 'Fleet Europe Awards 2017' (deutsch)

Sixt Leasing SE: Dax-Großkunden von Sixt Mobility Consulting erhalten 'Fleet Europe Awards 2017'

Pullach, 22. Dezember 2017 - Exzellentes Flottenmanagement für

Dax-Unternehmen: Das führende europäische Fachmagazin für internationale

Flotten- und Mobilitätsanbieter "Fleet Europe" hat zwei Großkunden der Sixt

Mobility Consulting GmbH, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der Sixt

Leasing SE, ausgezeichnet: Die Siemens AG erhielt den "Global Fleet Manager

of the Year Award", ein weiterer Dax-Vertreter gewann den "International

Fleet Innovation Award".

Vinzenz Pflanz, Chief Sales Officer (CSO) der Sixt Leasing SE: "Die

Auszeichnung unserer Dax-notierten Kunden durch ,Fleet Europe' ehrt nicht

nur die herausragenden Leistungen der Flottenmanager in diesen Unternehmen,

sondern zeigt auch, dass unser Know-How im Management und

Full-Service-Leasing von Großflotten einen echten Mehrwert bietet."

Der "Global Fleet Manager of the Year Award" ging an Jürgen Freitag, der als

Head of Global Fleet Management für rund 48.000 Fahrzeuge des

Siemens-Konzerns weltweit verantwortlich ist. Gemeinsam mit Sixt Mobility

Consulting entwickelte Siemens umfassende Digitalisierungsprozesse, die zu

signifikanten Produktivitätsfortschritten in Deutschland führten. Die Jury

von "Fleet Europe" erachtete dies als preiswürdig und zeichnete Freitag als

ersten Flottenmanager überhaupt mit dem Award aus.

Der "International Fleet Innovation Award" ging an den Flottenmanager eines

Dax-Unternehmens, der in Zusammenarbeit mit Sixt Mobility Consulting mehrere

grüne Mobilitätslösungen sowie ein konzerninternes Wettbewerbsprogramm für

den Kraftstoffverbrauch entwickelte.

Mit den "Fleet Europe Awards" für die beiden Großkunden wird der exzellente

Ruf des Fuhrparkmanagements von Sixt Leasing erneut bestätigt. Erst im

November erhielt Sixt Mobility Consulting von der unabhängigen

Fachzeitschrift "Autoflotte" den Titel "Top Performer 2017" in der Kategorie

"Fuhrparkmanagement".

Über Sixt Leasing:

Die Sixt Leasing SE (WKN: A0DPRE / ISIN: DE000A0DPRE6) mit Sitz in Pullach

bei München ist Marktführer im Online-Vertrieb von Neuwagen sowie Spezialist

im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten. Mit

maßgeschneiderten Lösungen unterstützt das Unternehmen die längerfristige

Mobilität seiner Privat- und Firmenkunden.

Private und gewerbliche Kunden nutzen die Online-Plattform sixt-neuwagen.de,

um günstig Neufahrzeuge zu leasen. Firmenkunden profitieren von dem

kostensparenden Leasing ihrer Fahrzeugflotte und einem leistungsstarken

Fuhrparkmanagement.

Die Sixt Leasing SE ist seit dem 7. Mai 2015 im Geregelten Markt der

Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. Der Konzernumsatz

belief sich im Geschäftsjahr 2016 auf 714 Mio. Euro.

www.sixt-leasing.de

www.mobility-consulting.com

Kontakt:

Sixt Leasing SE

Corporate Communications

Stefan Kraus

+49 89 74444 - 4723

presse-leasing@sixt.com

