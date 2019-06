DGAP-News: Silverfleet Capital veräußert Phase One (deutsch)

Silverfleet Capital veräußert Phase One

^

DGAP-News: Silverfleet Capital / Schlagwort(e): Private Equity/Verkauf

Silverfleet Capital veräußert Phase One

17.06.2019 / 09:58

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

München, London, Paris, 17. Juni 2019. Die paneuropäische

Private-Equity-Gesellschaft Silverfleet Capital hat einen Vertrag über den

Verkauf von Phase One an von Axcel gemanagte Fonds unterzeichnet. Phase One

ist ein führendes Technologieunternehmen im Bereich digitaler

High-End-Kamerasysteme und für Bildbearbeitungssoftware. Die Transaktion

steht noch unter Vorbehalt der behördlichen Genehmigung.

Phase One unterhält zwei Geschäftsbereiche: Software Imaging Systems ("SIS")

bietet unter der Marke Capture One marktführende Bildbearbeitungssoftware

für Aufnahmen im Rohdatenformat (RAW) an; sie richtet sich sowohl an

professionelle als auch an Hobby-Fotografen sowie an Unternehmen. Image

Capture Solutions ("ICS") hat Ultra-High-End-Kamerasysteme im Mittelformat

im Portfolio, die sich beispielsweise für Luftbildaufnahmen eignen und von

Profi- und Amateurfotografen sowie Institutionen im Bereich Kulturerbe

genutzt werden. Sitz des Unternehmens ist Kopenhagen, weitere

Niederlassungen bestehen in Deutschland, Hong Kong, Israel, Japan und den

USA.

Silverfleet Capital hatte 2014 einen Mehrheitsanteil an Phase One erworben.

Ausschlaggebend war das deutliche Wachstumspotenzial durch die steigende

Nachfrage nach hochauflösender Mittelformatfotografie, etwa auf dem Feld der

3D-Kartierung mit Luftbildern oder bei der Inneren Sicherheit. Seither hat

Silverfleet Capital das Unternehmen bei seiner Transformation von einem

stark hardwareorientierten zu einem softwaregetriebenen Geschäftsmodell

unterstützt. Von 2014 bis 2018 konnte die Einheit SIS den Umsatz um 38

Prozent steigern. In dieser Zeit wurden auch zwei Zukäufe realisiert -

darunter der japanische Hauptlieferant - und erhebliche Investitionen in

Forschung und Entwicklung getätigt. So konnte Phase One seinen

Innovationskurs bei der Mittelformatfotografie vorantreiben. Zu den jüngsten

Produktneuheiten zählen die erfolgreich gelaunchten Systeme IQ4 und IXM für

Fotografen und industrielle Anwendungen.

"Es hat uns sehr gefreut, mit dem Management-Team in dieser spannenden

Transformationsphase zusammenzuarbeiten und Phase One auf dem Weg zum

Marktführer für Bildbearbeitungssoftware zu begleiten", erklärt Rob Knight,

Principal bei Silverfleet und Beiratsmitglied. "Wir wünschen Henrik

Håkonsson und seinem Team für die nächste Wachstumsstufe viel Erfolg."

Henrik Håkonsson, CEO von Phase One, ergänzt: "Dank der strategischen und

finanziellen Unterstützung von Silverfleet Capital während der vergangenen

fünf Jahre konnten wir unser Potenzial weiter ausschöpfen. Wir haben

technologische Grenzen überwunden und in den beiden Geschäftsbereichen SIS

und ICS die richtigen Antworten auf die neuen Bedürfnisse unserer Kunden

gefunden."

Gareth Whiley, Managing Partner von Silverfleet Capital, sagt: "Mit dem

Ergebnis aus dem Verkauf von Phase One könnten wir nicht zufriedener sein.

Dieser Exit steht erneut für ein sehr erfolgreiches Investment unseres

Unternehmens in Skandinavien. Dort halten wir weiter aktiv Ausschau nach

interessanten Unternehmen - wie Phase One mit differenziertem

Geschäftsmodell und hohem internationalem Wachstumspotenzial."

Seit 2004 hat Silverfleet Capital 19 Prozent seines Anlagevermögens in

Unternehmen mit Sitz in Skandinavien investiert. Im Jahr 2016 veräußerte das

Unternehmen Cimbria, einen Hersteller von Schüttgutanlagen sowie Anlagen zur

Weiterverarbeitung von Saatgut und Getreide mit Sitz in Dänemark, für etwa

310 Millionen Euro an die AGCO Corporation. Silverfleet Capital ist derzeit

investiert in den dänischen Damenmodenhersteller Masai.

Bei der aktuellen Transaktion wurde Silverfleet Capital beraten von

Mooreland Partners (Corporate Finance), Travers Smith and Bech-Bruun

(Legal), Deloitte (Financial & Tax Due Diligence), McKinsey (Commercial Due

Diligence) und BearingPoint (Technical Due Diligence).

-Ende-

Über Silverfleet Capital

Silverfleet Capital ist als Private-Equity-Investor seit mehr als 30 Jahren

im europäischen Mid-Market aktiv. Das 30-köpfige Investment-Team arbeitet

von München, London, Paris, Stockholm und Amsterdam aus.

Aus dem zweiten, 2015 mit einem Volumen von 870 Millionen Euro geschlossenen

unabhängigen Fonds wurden bereits neun Investments getätigt: The Masai

Clothing Company, ein Groß- und Einzelhändler für Damenmode mit Hauptsitz in

Dänemark; Coventya, ein französischer Entwickler von Spezialchemikalien;

Sigma Components, ein Hersteller von Präzisionsbauteilen für die

Zivilluftfahrt mit Sitz im Vereinigten Königreich; Lifetime Training, ein

Anbieter von Trainingsprogrammen mit Sitz im Vereinigten Königreich;

Pumpenfabrik Wangen, ein Hersteller von Spezialpumpen mit Sitz in

Deutschland; Riviera Travel, ein Veranstalter von begleiteten Gruppenreisen

und Kreuzfahrten mit Sitz im Vereinigten Königreich; 7days, ein deutscher

Anbieter für medizinische Berufskleidung; Prefere Resins, ein in Europa

führender Phenol- und Aminoharz-Hersteller, und CARE Fertility, ein

führender Betreiber von Fruchtbarkeitskliniken im Vereinigten Königreich.

Silverfleet Capital unterhält zudem ein auf kleinere Mittelstandsunternehmen

spezialisiertes Investment-Team, das bereits zwei erfolgreiche Investments

getätigt hat: STAXS Contamination Control Experts, einen in den

Benelux-Ländern führenden Lieferanten für Reinraum-Zubehör (abgeschlossen im

Januar 2019), und Microgen Financial Systems, einen führenden Anbieter von

Software zur Trust- und Fondsverwaltung für die Treuhand- und

Unternehmensdienstleistungs-Branche (noch vorbehaltlich der Zustimmung der

Gesellschafter des Verkäufers Aptitude Software Group plc).

Silverfleet erzielt Wertsteigerung, indem es in Unternehmen in seinen

Kernsektoren investiert, die von spezifischen, langfristigen Trends

profitieren. Diese Unternehmen unterstützt Silverfleet bei ihren zukünftigen

Wachstumsstrategien. Im Rahmen dieser Strategien erfolgen Investitionen in

organische Wachstumstreiber, Internationalisierungen, strategische Zukäufe

oder operative Verbesserungsprozesse. Seit 2004 hat Silverfleet Capital 2

Milliarden Euro in 30 Unternehmen investiert.

Silverfleet hat sich auf vier Branchenschwerpunkte spezialisiert:

Wirtschafts- und Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Produktion sowie

Einzelhandel und Konsumgüter. Seit 2004 hat der Private-Equity-Investor 31%

seines Anlagevermögens in Unternehmen mit Hauptsitz in der DACH-Region

investiert, 33% im Vereinigten Königreich und Irland, 19% in Skandinavien

und 17% in Frankreich und den Benelux-Staaten (beinhaltet ein in Belgien

gesourctes Investment mit Hauptsitz in den USA).

Silverfleet Capital verfügt über einen soliden Investment Track Record.

Zuletzt verkaufte Silverfleet Ipes, einen führenden Anbieter von

Outsourcing-Dienstleistungen für europäische Private-Equity-Unternehmen

(Investment Multiple 3,7x); CCC, einen der führenden BPO-Services-Anbieter

in Europa, sowie Cimbria, einen dänischen Hersteller von

landwirtschaftlichen Anlagen (Nennung des Investment-Multiples aus

rechtlichen Gründen nicht möglich); Kalle, einen deutschen Hersteller von

künstlichen Wurstpellen (Investment Multiple 3,5x); OFFICE, einen

Schuhhändler mit Sitz im Vereinigten Königreich (Investment Multiple 3,4x);

und Aesica, ein führendes pharmazeutisches CDMO Unternehmen (Investment

Multiple 3,3x).

Mehr Informationen unter www.silverfleetcapital.com

Pressekontakt:

IWK Communication Partner

Florian Bergmann / Benedikt Nesselhauf

+49 (0) 89 2000 30-30

silverfleetcapital@iwk-cp.com

www.iwk-cp.com

---------------------------------------------------------------------------

17.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

825403 17.06.2019

°