DGAP-News: Silverfleet Capital: Ausbau der Aktivität in Skandinavien und neuer Co-Head Nordic Region (deutsch)

Silverfleet Capital: Ausbau der Aktivität in Skandinavien und neuer Co-Head Nordic Region

Schwedischer Investmentexperte Karl Eidem soll neue Beteiligungsmöglichkeiten identifizieren

München, London, Paris, 3. April 2017. Das europäische Private-Equity-Unternehmen Silverfleet Capital will seine Investmenttätigkeit in den skandinavischen Ländern weiter verstärken. Seit nahezu zwei Jahrzehnten ist Silverfleet bereits in Nordeuropa aktiv und plant nun angesichts des stabilen Wirtschaftswachstums und zahlreicher attraktiver Übernahmeziele die Präsenz in der Region deutlich zu erhöhen. Dazu hat die Beteiligungsgesellschaft den Investmentexperten Karl Eidem an Bord geholt. Er wird vom Londoner Standort aus künftig gemeinsam mit Gareth Whiley, Partner bei Silverfleet, als Co-Head die Aktivitäten in der nordischen Region verantworten.

Eidem kommt vom Schwedischen Pensionsfonds AP6. Dort verantwortete er seit 2015 als Director in Stockholm die Entwicklung eines internationalen Investitionsprogramms, das Private-Equity- und Co-Investments umfasste. Zuvor arbeitete Eidem als Senior Principal bei der internationalen Beteiligungsgesellschaft Doughty Hanson in Stockholm und London, wo er für die Identifikation von Investmentmöglichkeiten in Skandinavien zuständig war. Zudem war er als Partner bei der Investmentbank ABG Sundal Collier tätig und fungierte als Director im industriellen Investmentbanking-Bereich für Skandinavien bei Lehman Brothers International. Seine Karriere startete Eidem als Berater bei Accenture in Stockholm. Er hält einen MBA der Kellogg Graduate School of Management in den USA und einen Master in Psychologie der Universität Stockholm.

"Wir freuen uns über die kompetente Verstärkung. Karl Eidem bringt wertvolles Know-how mit und wird uns tatkräftig dabei unterstützen, unsere Präsenz in Nordeuropa weiter auszubauen", so Neil MacDougall, Managing Partner von Silverfleet. Das Unternehmen hat in Skandinavien seit 2013 bereits drei Investitionen getätigt und einen Exit erfolgreich abgeschlossen. "Die Region ist einer der am stärksten prosperierenden Private-Equity-Märkte. Wir möchten uns dort noch stärker engagieren und daran mitwirken, starke und wertvolle Unternehmen aufzubauen." Karl Eidem sagt: "Ich beobachte die Erfolge der Buy-to-Build-Investmentstrategie von Silverfleet seit vielen Jahren. Dass ich jetzt gemeinsam mit Gareth Whiley daran mitwirken und die erstklassige Reputation von Silverfleet in Nordeuropa weiter stärken kann, freut mich sehr."

Die nordischen Länder haben seit 2004 einen 23-prozentigen Anteil an den Neuinvestitionen von Silverfleet. Derzeit ist Silverfleet engagiert bei Phase One, einem dänischen Produzenten von High-End-Kamerasystemen und Bildbearbeitungssoftware, sowie bei der Masai Clothing Company, einem Groß- und Einzelhändler für Damenmode mit Hauptsitz in Kopenhagen. 2016 verkaufte Silverfleet den dänischen Schüttgutanlagenhersteller Cimbria für etwa 310 Millionen Euro an die AGCO Corporation.

Ein Foto von Karl Eidem, Co-Head Nordic Region, finden Sie hier.

Über Silverfleet Capital:

Silverfleet Capital ist als Private-Equity-Investor seit mehr als 30 Jahren im europäischen Mid-Market aktiv und verwaltet derzeit rund 1,2 Milliarden Euro. Silverfleet Capitals zweiter unabhängiger Fonds wurde im Jahr 2015 geschlossen.

Mit seinem 25-köpfigen Investment-Team in den Büros in München, London und Paris tätigt Silverfleet komplexe, grenzübergreifende Investments und erzielt Wertsteigerung durch seine "buy to build"-Investmentstrategie. Im Rahmen dieser Strategie beschleunigt Silverfleet das Wachstum seiner Tochterunternehmen, indem es in neue Produkte, Produktionskapazitäten und Mitarbeiter investiert, erfolgreiche Retailformate installiert oder Folgeakquisitionen tätigt.

Seit 2004 hat Silverfleet Capital 1,6 Milliarden Euro in 24 Unternehmen investiert, die rund 72 Akquisitionen getätigt und 196 neue Verkaufsstellen eröffnet haben.

Silverfleet hat sich auf vier Branchenschwerpunkte spezialisiert: Wirtschafts- und Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Produktion und Einzelhandel sowie Freizeit- und Konsumgüter. Seit 2004 hat der Private-Equity-Investor 28 Prozent seines Anlagevermögens in Unternehmen mit Hauptsitz in der DACH-Region investiert, 30 Prozent in Großbritannien, 23 Prozent in Skandinavien und 19 Prozent hauptsächlich in Frankreich und den Benelux-Staaten.

Mehr Informationen unter www.silverfleetcapital.com

