DGAP-News: Siltronic AG: Siltronic und GlobalWafers vereinbaren Zusammenschluss ihrer Aktivitäten zu einem führenden Waferproduzenten (deutsch)

Siltronic AG: Siltronic und GlobalWafers vereinbaren Zusammenschluss ihrer

Aktivitäten zu einem führenden Waferproduzenten

09.12.2020 / 22:19

Pressemitteilung

Siltronic AG

Einsteinstraße 172

81677 München

www.siltronic.com

Siltronic und GlobalWafers vereinbaren Zusammenschluss ihrer Aktivitäten zu

einem führenden Waferproduzenten

- GlobalWafers und Siltronic haben eine Zusammenschlussvereinbarung

getroffen, auf deren Basis GlobalWafers ein Übernahmeangebot an die

Siltronic-Aktionäre zu einem Angebotspreis von EUR 125 pro Aktie in bar

abgeben wird

- Durch den Zusammenschluss der beiden Unternehmen entsteht ein

technologisch führendes Unternehmen mit einem umfassenden Produktportfolio

im globalen Wafermarkt

- Vorstand und Aufsichtsrat von Siltronic begrüßen den geplanten

Zusammenschluss mit GlobalWafers sowie das Übernahmeangebot

- Die Wacker Chemie AG hat sich vertraglich verpflichtet, ihren Anteil von

ca. 30,8 Prozent der Siltronic-Aktien in das Angebot einzuliefern

- Bis Ende 2024 sind deutsche Siltronic-Standorte vor Schließungen und

Mitarbeiter in Deutschland vor betriebsbedingten Kündigungen nach der

Zusammenschlussvereinbarung geschützt

München, Deutschland, 9. Dezember 2020 - Die Siltronic AG ("Siltronic") mit

Sitz in München, und GlobalWafers Co., Ltd. ("GlobalWafers") aus Taiwan

haben heute eine vertragliche Vereinbarung über den Zusammenschluss zu einem

führenden Waferproduzenten geschlossen.

Exzellente Positionierung nach Zusammenschluss dank komplementärer Stärken

Durch den Zusammenschluss von Siltronic als einem der Technologieführer im

Waferbereich und GlobalWafers mit ihrem exzellenten Supply-Chain-Management

und ihrer kompetitiven Kostenstruktur entsteht ein "best-in-class"

Waferproduzent, der im globalen Halbleitermarkt der Zukunft erfolgreich

agieren wird. Das Produktportfolio beider Unternehmen ergänzt sich in vielen

Bereichen und bildet eine starke Basis, um von den langfristigen

Wachstumstreibern in der Waferindustrie zu profitieren.

"Dieser Zusammenschluss ist eine große Chance für Siltronic und

GlobalWafers, gemeinsam ein Unternehmen zu bilden, das sowohl technologisch

wie auch effizienzseitig an der Weltspitze agiert," so Dr. Christoph von

Plotho, CEO Siltronic.

"Der Aufsichtsrat begrüßt den geplanten Zusammenschluss beider Unternehmen

und dankt dem Vorstand für seine Verdienste, Siltronic als Technologieführer

in der globalen Waferindustrie zu etablieren", sagt Dr. Tobias Ohler,

Vorsitzender des Aufsichtsrats von Siltronic.

Umfangreiche Zusagen für Standorte, Mitarbeiter, F&E-Aktivitäten und Marke

Die von Siltronic und GlobalWafers unterzeichnete Vereinbarung respektiert

Siltronics technologische Errungenschaften und die wichtige Rolle, die ihre

Mitarbeiter/-innen in dem gemeinsamen Unternehmen spielen werden. Daher

enthält die Zusammenschlussvereinbarung umfangreiche Zusagen für

Siltronic-Standorte sowie für die Mitarbeiter/-innen. Sie beinhaltet

insbesondere eine Standortgarantie für die deutschen Standorte sowie einen

Schutz vor betriebsbedingten Kündigungen der Mitarbeiter-/innen an den

deutschen Standorten bis Ende 2024. An der Sozialpartnerschaft mit den

deutschen Arbeitnehmervertretern sowie an den bestehenden Tarifverträgen und

Betriebsvereinbarungen wird ebenfalls festgehalten. Der Standort Burghausen

wird auch künftig das Technologie- und F&E-Zentrum von Siltronic bleiben.

Investitionskapital wird grundsätzlich in angemessenem Umfang

sichergestellt, um bestehende Produktionskapazitäten zu erhalten und

fortzuentwickeln. Die etablierte Marke Siltronic wird auch im kombinierten

Unternehmen weiter bestehen bleiben.

"Dieser Zusammenschluss zeigt, wie attraktiv das Siltronic-Team und seine

leading-edge-Lösungen in diesem Markt sind. GlobalWafers hat uns wichtige

Zusicherungen für eine erfolgreiche Zukunft von Siltronic im

GlobalWafers-Konzern gegeben. Hier waren uns vor allem die Zusagen für die

Standorte und die Belegschaft sehr wichtig, aber auch der Erhalt der starken

Marke Siltronic unter dem Dach von GlobalWafers", so von Plotho.

Weiterhin hohe strategische Handlungsfreiheit für Siltronic und Fortführung

der erfolgreichen Geschäftsentwicklung

Siltronic wird auch weiterhin mit hoher strategischer Handlungsfreiheit ihr

operatives Geschäft führen. Um das Potenzial des Zusammenschlusses

ausschöpfen zu können, sollen CEO, CFO und Leiter Technologie der Siltronic

AG nach Abschluss der vorgeschlagenen Transaktion zusätzlich

Managementfunktionen bei GlobalWafers übernehmen. Der Aufsichtsrat der

Siltronic AG wird auch künftig mitbestimmt sein und aus 12

Aufsichtsratsmitgliedern bestehen. GlobalWafers strebt nach dem Vollzug der

Transaktion eine angemessene Vertretung im Aufsichtsrat von Siltronic an,

dem auch künftig drei unabhängige Anteilseignervertreter angehören sollen.

Die allgemeine Dividendenpolitik der Siltronic AG, die eine

Ausschüttungsquote von rund 40 Prozent des Jahresüberschusses vorsieht, soll

für das Geschäftsjahr 2020 fortgeführt werden. Es ist geplant, eine

Dividende von circa 2 Euro pro Aktie vorzuschlagen, die voraussichtlich noch

vor Abschluss der Transaktion ausgeschüttet wird. Siltronic Aktionäre sollen

damit in gewohnter Weise am Gewinn eines Geschäftsjahres partizipieren.

Übernahmeangebot an die Siltronic-Aktionäre

Im Zuge des Abschlusses der Zusammenschlussvereinbarung hat GlobalWafers

ihre Absicht mitgeteilt, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot

("Übernahmeangebot") an die Siltronic-Aktionäre zu einem Angebotspreis von

125 Euro pro Aktie in bar abzugeben. Der Vorstand und der Aufsichtsrat von

Siltronic begrüßen das Übernahmeangebot durch GlobalWafers. Vorbehaltlich

der sorgfältigen Prüfung der Angebotsunterlage und ihrer gesetzlichen

Verpflichtungen gehen Vorstand und Aufsichtsrat davon aus, in ihrer

begründeten Stellungnahme den Aktionären des Unternehmens zu empfehlen, das

Übernahmeangebot anzunehmen.

Siltronic-Aktionäre, die sich entscheiden, das Übernahmeangebot anzunehmen,

erhalten 125 EUR pro Aktie in bar für jede gehaltene Siltronic-Aktie. Dies

entspricht einem Aufschlag von 48 % auf den volumengewichteten

90-Tage-Durchschnittskurs der Siltronic-Aktie vor der öffentlichen

Bekanntgabe der fortgeschrittenen Gespräche zwischen GlobalWafers und

Siltronic sowie einem Aufschlag von 10 % auf den Schlusskurs der

Siltronic-Aktie am 27. November 2020, dem letzten Handelstag der

Siltronic-Aktie vor der öffentlichen Bekanntgabe.

Die Wacker Chemie AG, die derzeit rund 30,8 Prozent der Siltronic-Aktien

hält, hat mit GlobalWafers eine verbindliche Vereinbarung (Irrevocable

Undertaking) abgeschlossen und wird die von ihr gehaltenen Siltronic-Aktien

im Rahmen des Übernahmeangebots andienen. Die Mindestannahmequote für das

Übernahmeangebot liegt bei 65 Prozent. Die Angebotsfrist wird

voraussichtlich noch im Dezember 2020 beginnen und rund fünf Wochen

betragen.

Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt üblicher

Vollzugsbedingungen, einschließlich des Erreichens der Mindestannahmequote

sowie dem Erhalt außenwirtschaftsrechtlicher Genehmigungen und

Kartellfreigaben. Die Parteien erwarten, die Transaktion in der zweiten

Jahreshälfte 2021 vollziehen zu können.

Siltronic wird am 10. Dezember 2020 um 10.00 Uhr (MEZ) eine Telefonkonferenz

mit Analysten und Investoren in englischer Sprache durchführen. Diese wird

über das Internet übertragen. Der Audio-Webcast wird live und als

on-demand-Version auf der Webseite von Siltronic verfügbar sein. Um 11.30

Uhr wird ein Pressegespräch stattfinden.

