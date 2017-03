DGAP-News: Sika GV: SWH schlägt Sika-Generalversammlung Dividendenerhöhung um 23% vor (deutsch)

Sika GV: SWH schlägt Sika-Generalversammlung Dividendenerhöhung um 23% vor

^ EQS Group-News: Dynamics Group AG / Schlagwort(e): Generalversammlung/Stellungnahme Sika GV: SWH schlägt Sika-Generalversammlung Dividendenerhöhung um 23% vor

29.03.2017 / 07:30

---------------------------------------------------------------------------

SCHENKER-WINKLER HOLDING AG ---------------------------

29. März 2017

SWH schlägt Sika-Generalversammlung Dividendenerhöhung um 23% vor

Baar - Die Schenker-Winkler Holding (SWH) wird der Generalversammlung der Sika vom 11. April 2017 vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2016 eine Dividende in der Höhe von CHF 96 je Inhaberaktie auszuschütten - und den Antrag des Verwaltungsrats der Sika auf eine Dividende von CHF 102 je Inhaberaktie abzulehnen.



Der Vorschlag der SWH entspricht einer Dividendenerhöhung um 23% gegenüber dem Vorjahr. Die Dividende soll im langfristigen Interesse des Unternehmens nur im Rahmen der erzielten Gewinnsteigerung von 21.8% erhöht werden. Die SWH signalisierte dem Verwaltungsrat der Sika rechtzeitig, eine im Verhältnis zum Jahresergebnis proportionale Erhöhung der Ausschüttungsquote zu beantragen.

Zuwahl von Prof. Dr. Jacques Bischoff Angesichts der bereits mehr als zwei Jahre dauernden Auseinandersetzung um den Verkauf der SWH braucht es ein neues, vermittelndes Mitglied im Verwaltungsrat der Sika sowie eine der Stimmkraftverhältnisse angemessenere Vertretung der SWH. Dies ist im Interesse aller Parteien. Die SWH beantragt, Prof. Dr. Jacques Bischoff in den Sika-Verwaltungsrat zu wählen. Jacques Bischoff verfügt über langjährige Führungs- und Managementerfahrung in der Privatwirtschaft und war über 20 Jahre als Dozent und Lehrbeauftragter an verschiedenen Universitäten und Hochschulen in der Schweiz tätig. Er war u.a. Chefjurist bei der Telekurs AG (heute SIX Group) und im Verwaltungsrat von Mastercard Europe. Er ist Mitglied des Verwaltungsrates der SWH.

Eine Mehrheit des Sika-Verwaltungsrats wurde nach Auffassung der SWH im Vorjahr nicht gültig gewählt. Die SWH wird diese Personen wiederum nicht in den Verwaltungsrat wählen und ihnen auch keine Entlastung erteilen. Die SWH spricht sich unter den gegebenen Umständen auch gegen die Vergütung dieses Verwaltungsrats aus, sowohl rückwirkend als auch für das kommende Geschäftsjahr. Die künftige Entlohnung des erfolgreichen Managements ist von dieser Auseinandersetzung nicht tangiert.

Weitere Informationen: Andreas Durisch, Medienbeauftragter SWH, +41 79 358 87 32, adu@dynamicsgroup.ch Mehr zum Verkauf der Schenker-Winkler Holding auf www.swh-transaction.ch

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Medienmitteilung

---------------------------------------------------------------------------

559301 29.03.2017

°