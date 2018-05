DGAP-News: Serviceware SE: Internationale RIA-Studie zeichnet anafee als beste IT-Financial-Management-Software-Lösung aus (deutsch)

Serviceware SE: Internationale RIA-Studie zeichnet anafee als beste IT-Financial-Management-Software-Lösung aus

* Research in Action (RIA) zeichnet anafee in aktueller Studie als

Marktführer in der DACH-Region im Bereich IT-Financial Management

Software aus. Von den Top 10 Anbietern erreicht anafee laut Studie Platz

1 bei der Kundenzufriedenheit

Bad Camberg, 3. Mai 2018. Serviceware SE, ein führender Anbieter von

Softwarelösungen für den Enterprise Service Management ("ESM") Markt, wurde

von dem unabhängigen Forschungs- und Beratungsunternehmen Research in Action

als führender Anbieter auf dem Gebiet der IT-Financial Management Software

ausgezeichnet.

Im Rahmen der Studie "Market Overview - The IT Financial Management SaaS and

Software Market in 2018", hat die RIA GmbH insgesamt 2.250

IT-Verantwortliche befragt. Jedes der Unternehmen, das an der Befragung

teilgenommen hat, zeichnet sich durch einen jährlichen Umsatz von mehr als

250 Mio. Euro sowie durch mehr als 5.000 Mitarbeiter aus. Alle Branchen und

alle wichtigen Regionen wurden im Rahmen der Umfrage abgedeckt. Die

DACH-Region weist dabei einen höheren Prozentsatz in der Stichprobe auf.

Basierend auf den gesammelten Daten wurden die Top-10-Anbieter bewertet und

mit Blick auf die Kundenzufriedenheit verglichen.

Studienleiter und Geschäftsführer der Research in Action GmbH, Dr. Thomas

Mendel, sagt: "Aufgrund der langjährigen Erfahrung und Kundenorientierung

ist anafee heute die beste Lösung für IT Financial Management."

Serviceware bietet seinen Kunden eine einzigartige, integrierte und modulare

Softwareplattform mit den drei Softwarelösungen anafee, helpLine und

Careware. Damit ermöglicht das Unternehmen seinen Kunden, alle

Serviceprozesse innerhalb des Unternehmens zu digitalisieren, angefangen vom

Financial Management (anafee) , über das Service Management (helpLine) bis

zum Field Service Management und Customer Service Management (Careware).

"Die zweite Auszeichnung für eine unserer Softwarelösungen innerhalb weniger

Wochen ist ein Beleg für die hervorragende Qualität unserer innovativen

Softwarelösungen. Es freut uns, dass eine renommierte Adresse wie Research

in Action anafee in einer globalen Studie mit DACH-Fokus als Top-Produkt und

Nummer eins für das Financial Management ausgezeichnet hat. Mit unserer

integrierten und modularen Softwareplattform adressieren wir zwei attraktive

Segmente des ESM-Marktes: die Optimierung der Servicekosten und die

Digitalisierung von Serviceprozessen. Mit anafee ermöglichen wir unseren

Kunden, die Kosten im Unternehmen effizient und transparent zu steuern und

so Einsparungspotenziale zu heben", sagt Dirk Martin, CEO und Mitbegründer

von Serviceware.

Kundenzitat:

Vor der Einführung von anafee waren unsere internen Kunden sehr unzufrieden

mit der internen Verrechnung der IT-Kosten. Dank anafee erfolgt die interne

Weiterverrechnung inzwischen klar, transparent und verursachungsgerecht.

IT-Service-Manager, deutsches Versorgungsunternehmen

Über Serviceware SE

Serviceware ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen zur

Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen, mit denen

Unternehmen ihre Servicequalität steigern und ihre Servicekosten effizient

managen können. Die einzigartige integrierte und modulare ESM-Plattform

besteht aus den proprietären Softwarelösungen helpLine (Service Management),

anafee (Financial Management) und Careware (Field und Customer Service

Management). Serviceware hat mehr als 500 Kunden aus verschiedensten

Branchen, darunter 9 DAX-Unternehmen sowie 4 der 7 größten deutschen

Unternehmen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Bad Camberg,

Deutschland. Ende des Geschäftsjahres 2016/17 beschäftigte Serviceware 285

Mitarbeiter.

Weitere Informationen finden Sie auf www.serviceware.se .

Über Research in Action

Die Research In Action GmbH ist ein führendes unabhängiges Forschungs- und

Beratungsunternehmen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie.

Das Unternehmen bietet sowohl zukunftsorientierte, als auch praxisnahe

Beratung für Unternehmen und Lösungsanbieter an.

Media Relations

Ingo Bollhöfer

Tel. +49(0) 6434/9450130

E-mail: Ingo.Bollhoefer@serviceware.se

